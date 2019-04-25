36'ncı Uluslararası Ankara Müzik Festivali sona erdi

Tiflis Senfoni Orkestrası, 36'ncı Uluslararası Ankara Müzik Festivali'nin kapanış konserinde Çaykovski ve Mozart eserlerini yorumladı.

Sevda Cenap And Müzik Vakfı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Avrupa Festivalleri Birliği ile bazı sanatsever kişi ve kuruluşların iş birliğinde gerçekleştirilen 36'ncı Uluslararası Ankara Müzik Festivali, Tiflis Senfoni Orkestrası'nın konseriyle sona erdi.

Milli Eğitim Bakanlığı Şura Salonu'ndaki konseri, dünyaca ünlü Gürcü Şef Jansug Kakhdize'nin müzisyen ve yorumcu oğlu Vakthang Kakhdize yönetti.

Yaklaşık 2 saat süren konserde, Türkiye'de doğup eğitim alan genç kemancı Veriko Tchumburidze, Mozart'ın eserlerini icra etti.

Rus besteci Çaykovski'nin eserlerinin de yorumlandığı konser, başkentlilerden büyük beğeni aldı.

Konseri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da dinledi.

