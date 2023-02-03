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46/2-g trafik cezası nedir, ceza tutarı ne kadar? 46/2-g trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

18.01.2023 01:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sürücülerin can ve mal güvenliğini koruyabilmek için trafikte uygulanan önemli kurallar vardır. 46/2-g trafik cezası kodu da trafikte sorun yaratacak şekilde şerit değiştirilen sürücülere uygulanan bir ceza çeşididir. Sürücüler aksi belirtilmedi durumlarda trafikte tehlike oluşturacak kadar birden çok şerit değiştiremez. Bunun aksinde davranan araç sürücüleri 46/2-g ceza kodu ile cezalandırılır. Peki, 46/2-g trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

46/2-g trafik cezası nedir, ceza tutarı ne kadar? 46/2-g trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

Trafikte seyir halinde olan sürücülerin, gerekli olmadığı halde birden çok şerit değiştirerek tehlike oluşturacak davranışlarda bulunması 46/2-g trafik cezasına tabi olur. 46/2-g trafik cezası tutarı her yıl yeniden belirlenir. Trafik kanununda 46/2-g trafik cezası maddesi ihlalin konusu birden fazla şerit değiştirerek trafikte tehlike oluşturacak davranışlarda bulunma halidir. Büyük kazalara neden olabilen bu gereksiz şerit değiştirme durumuna 46/2-g trafik cezası ile çözüm getirilir.

46/2-g trafik cezası nedir?

46/2-g trafik cezası maddesi ihlalin konusu halk arasında makas atma olarak da bilinen, gereğinden fazla şerit değiştiren araç sürücülerine uygulanan bir trafik cezası çeşididir. Sürücünün ceza puanına da eklenir. 46/2-g trafik cezası maddesi ihlalin konusu Kanun'da "Aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin; trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmeleri" şeklinde açıklanmıştır.

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46/2-g trafik cezası kimlere uygulanır?

Halk arasında makas atma olarak da bilinen gereksiz yere çok fazla şerit değiştirme eylemi, 46/2-g kodu ile tanınan trafik cezasıdır. Trafikte aksi bir uyarı olmayan durumlarda çok fazla şerit değiştirerek trafiği tehlikeye düşüren duruma neden olan araç kullanıcılarına 46/2-g kodlu ceza uygulanır. Ceza yazılan sürücü, 46/2-g trafik cezasına itiraz hakkına da sahiptir. Araç sürücüsünün itirazını cezanın yazıldığı tarihten itibaren 15 gün içinde yapması gerekir. İtirazlar Sulh Hukuk Hakimliği’ne yapılır. Ayrıca UYAP üzerinden de dilekçe ile itiraz edilebilir. Trafik cezasına itiraz eden sürücü, belirlenen zaman içinde şahsen itirazını yapması gerekir. Aksi takdirde itiraz kabul edilmez. Haksız bulunması halinde tüm vekalet ve diğer masrafları ödemekle yükümlüdür.

46/2-g trafik cezası tutarı nedir?

Her yıl belirlenen 46/2-g trafik cezası tutarına göre 2023 yılında 46/2-g trafik cezası tutarı 4.064 TL'dir. Ceza ödemesi dışında ceza puanı da ehliyetine işlenir. Ancak, yazılan 46/2-g kodu ceza tutarını ilk 15 gün içinde ödeyenlere %25 indirim uygulanır. %25 indirimli 46/2-g trafik cezası tutarı 3.048 TL'dir. Trafikte gereğinden fazla şerit değiştirerek tehlikeli davranışlar oluşturanlara uygulanan 46/2-g kodu, bu tip durumları önlemeye yönelik geliştirilmiş bir ceza uygulamasıdır.

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