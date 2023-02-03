46/2-f trafik cezası nedir, ceza tutarı ne kadar? 46/2-f trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

Aksi ifade edilmediği sürece sürücülerin; trafik kazası, araç arızası, acil yardım, kurtarma çalışmaları, kaza kontrolü, genel güvenlik ve asayişin sağlanması gibi durumlar hariç emniyet şeridini kullanmaları kesinlikle yasaktır. Tüm bu durumlar dışında emniyet şeridini işgal eden araç sürücülerine 46/2-f trafik cezası uygulanır. Trafik cezaları, trafik ihlallerine çözüm olarak üretilen idari işlemlerdir. 46/2-f trafik cezası da sadece acil durumlarda kullanılması gereken emniyet şeridinin ihlal edilmesi halinde uygulanan bir ceza çeşididir.

46/2-f trafik cezası nedir?

46/2-f trafik cezası maddesi ihlalin konusu sadece acil durumlarda kullanılması gereken emniyet şeridini ihlal eden sürücülere ikaz olarak düzenlenmiş bir trafik cezasıdır. Emniyet şeridi yalnızca acil durumlarda kullanılır. Araç kazaları ve arızaları hâlinde araç sürücülerin kullanabileceği alan emniyet şeridir. Dolayısı ile acil durumlar dışında kullanılmaz. 46/2-f trafik cezası maddesi ihlalin konusu emniyet şeridinde seyir hâlinde olmanın sonucu olarak ifade edilir.

46/2-f trafik cezası kimlere uygulanır?

46/2-f trafik cezası emniyet şeridini ihlal eden araç sürücüleri için belirlenmiş bir ceza çeşididir. 46/2-f trafik cezası, araç sürücülerine veya araç sahiplerine uygulanan idari yaptırımdır. 46/2-f trafik cezası, emniyet şeridinin ihlal edilmesi hâlinde sürücülere uygulanan bir ceza çeşididir. 46/2-f trafik cezası, araç sürücülerine ya da araç sahiplerine uygulanan idari bir cezadır. Tüm ceza uygulanan sürücüler aynı ceza tutarını öder.

46/2-f trafik cezası tutarı nedir?

2023 yılı itibari ile trafik cezalarına yeni düzenlemeler yapıldı. 46/2-f trafik cezası tutarı da yenilendi. Her trafik cezasına uygulandığı gibi 46/2-f trafik cezasında da erken ödeme indirimi uygulanıyor. Ceza tebliğ edilene kadar olan 15 gün içinde 46/2-f trafik cezasını ödediğiniz takdirde yüzde 25 indirim alabilirsiniz. 46/2-f trafik cezası tutarı 4.064 TL, % 25 indirimli olarak da 3.048 TL'dir.

