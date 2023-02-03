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46/2-h trafik cezası nedir, ceza tutarı ne kadar? 46/2-h trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

18.01.2023 01:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trafikte sürücü ve yayaların güvenliklerini sağlamak üzere bazı önemli trafik kuralları belirlenmiştir. Trafik cezalarının ayırt edilebilmesi için farklı kodları bulunur. Trafik cezası kodlarından biri de 46/2-h olarak ifade edilen husus trafik düzeninin hiçe sayılması ve bu düzeni bozmaya yönelik davranış sergileyen sürücülere uygulanır. Bu tip durumları ortadan kaldırmak için uygulanan 46/2-h trafik cezası nedir?

46/2-h trafik cezası nedir, ceza tutarı ne kadar? 46/2-h trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

Trafikte belirli bir düzen sağlanabilmesi için tüm sürücülerin belirlenen kurallara uygun şekilde araç kullanması gerekir. Tek yönlü karayollarında aksi bir işaret bulunmaması halinde ters istikamette araç kullanılması trafik cezası ile sonuçlanır. Trafikte ters yönde kullanan sürücüler ve ters yönde araç park edenler, kazalara yol açabileceği gibi trafiğin akışını ve düzenini de bozabilir. Tek yönlü bir trafikte araçların ters yönde sürülmesi 46/2-h Trafik cezası ile cezalandırılır.

46/2-h trafik cezası nedir?

46/2-h trafik cezası maddesi ihlalin konusu sürücülerin ters yönde araç sürmesi olarak açıklanır. Trafikte her yıl ters yönde araç kullanan araç sahibinin ödemesi gereken bir ceza tutarı belirlenir. 46/2-h trafik cezası kodu, ters yönde araç kullanan araç sürücülerine uygulanan trafik cezasıdır. 46/2-h trafik cezası, ters yönde araç sürme cezası olarak da bilinir.

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46/2-h trafik cezası kimlere uygulanır?

46/2-h trafik cezası maddesi ihlalin konusu trafikte aksi bir işaret ile belirtilmemesi durumunda tek yönlü bir yolda, araçların ters istikamette kullanılması yasaktır. Sürücülerin trafikte ters yönde araç kullanmaları durumunda pek çok tehlikenin oluşabileceğinin bilinmesi gerekir. Ters yönde araç kullanan bir sürücü hem kendi hem de diğer sürücülerini yaşamlarını tehlikeye atabilir. Bu durumu ortadan kaldırmaya yönelik trafik cezası uygulanır. 46/2-h trafik cezası bu kurala uymayan kişilere uygulanır.

46/2-h trafik cezası tutarı nedir?

46/2-h trafik cezası, ters yönde araç kullanan ve ters yönde araç parkeden araç sürücülerine uygulanan bir trafik cezası çeşididir. Tek yönlü bir yolda ters yönde araç kullanılması ya da ters yönde araç park edilmesi halinde 46/2-h trafik cezası uygulanır. 46/2-h trafik cezası tutarı 2023 yılı için 4.064 TL olarak belirlenmiştir. Erken ödeme kapsamında 46/2-h trafik cezası tutarı 3.048 TL olur.

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