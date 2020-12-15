37 yıldır birlikte olan çift uzun ilişkinin sırrını anlattı: Bir otel odasına gidin ve...

74 yaşındaki Goldie Hawn ve 69 yaşındaki Kurt Russell, 1983'te Swing Shift'i çekerken birlikte olmaya başladı ve o zamandan beri hiç ayrılmadı. Çift daha önce basına, mutluluklarının iyi bir aile olduğunu söylemişti.

Çiftin, birçok Hollywood evliliğinden farklı olarak, hala gelişen bir bağları var gibi görünüyor.

UZUN İLİŞKİNİN SIRRI

Goldie, 'İki kişi gerçekten birlikte olmak istiyorsa, o zaman değer verilecek bir şey vardır, bu yüzden birbirinizi şaşırtarak ilişkiyi taze tutun' diyor ve ekliyor: 'kahkaha atmak gülmek, uzun süreli ilişkinin anahtar bileşeni. Birlikte çok gülün. Elinden geldiğince dışarı çıktığından emin ol. Bir otel odasına gidin. Olağandışı bir şeyin olmasını sağlayın. Bana göre yeni alevleri tutuşturmanın yolu bu olacak' diyor.



