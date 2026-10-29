Kasım ayında şans kapılarını çalacak! Hayatları değişecek 4 burç açıklandı

Venüs retrosunun etkilerinden neredeyse tüm burçlar etkilendi. Kasım ayının ortalarına doğru bitecek olan retro ile rahatlama dönemi başlayacak.

Uzman astrologlara göre Kasım ayında şansın adeta kapıya geleceği, ferahlama döneminin yeni yıldan önce başlayacağı 4 burç belli oldu.

1. YENGEÇ BURÇLARI İÇİN YENİ BAŞLANGIÇLAR

Kasım ayında şanslı burçlar arasında yer alan Yengeçler için duygusal konular ön plana çıkabilir. İkili ilişkilerde yaşanan belirsizliklerin geride kalması ve yeni başlangıçların gündeme gelmesi mümkün. Uzun süredir bekledikleri bir haberle karşılaşan Yengeç burçları, özel hayatlarında daha huzurlu bir döneme adım atabilir.

2. ASLAN BURÇLARI KARİYERDE ÖNE ÇIKABİLİR

Aslan burçları için kasım ayı, hedeflere odaklanmak ve yeni fırsatları değerlendirmek açısından hareketli geçebilir. İş hayatında dikkat çekmek, yeni projelerde yer almak ve emeklerinin karşılığını almak isteyen Aslanlar için önemli gelişmeler yaşanabilir. Cesur adımların ve doğru kararların yeni kapılar açabileceği bir dönem gündeme gelebilir.

3. AKREP BURÇLARINI SÜRPRİZ GELİŞMELER BEKLİYOR

Kasım ayında şansın yüzlerine gülebileceği burçlardan biri de Akrepler. Özellikle maddi konular, iş fırsatları ve kişisel hedefler açısından yeni gelişmeler yaşanabilir. Uzun süredir sonuçlanmasını bekledikleri meselelerde ilerleme kaydetme fırsatı bulan Akrepler, önlerine çıkan seçenekleri dikkatle değerlendirerek yeni bir dönemin kapısını aralayabilir.

4. YAY BURÇLARI İÇİN ŞANSLI BİR DÖNEM

Yay burçları da kasım ayında şanslı burçlar listesinde yer alıyor. Yeni insanlarla tanışmak, farklı fırsatlarla karşılaşmak ve geleceğe yönelik planlarını hayata geçirmek isteyen Yaylar için hareketli bir ay olabilir. Özellikle eğitim, seyahat ve kariyer alanlarında yeni olasılıklar gündeme gelebilir. Beklenmedik gelişmeler, Yay burçlarının hedeflerini yeniden şekillendirmesine yardımcı olabilir.