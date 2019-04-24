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37 yıldır kayıp Iraklı askerin cesedini seller ülkesine geri getirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2019 22:00 | Son Güncelleme

İran’da etkili olan yağışların neden olduğu sel suları, 37 yıldır kayıp olan Iraklı askerin cesedini ülkesine sürükledi.İran’ın doğusunu olumsuz etkileyen ve binlerce köyün sular altında kalmasına yol açan sel felaketi, ilginç bir olaya neden oldu.

37 yıldır kayıp Iraklı askerin cesedini seller ülkesine geri getirdi

İran’da etkili olan yağışların neden olduğu sel suları, 37 yıldır kayıp olan Iraklı askerin cesedini ülkesine sürükledi.
İran’ın doğusunu olumsuz etkileyen ve binlerce köyün sular altında kalmasına yol açan sel felaketi, ilginç bir olaya neden oldu. 8 yıl süren Irak-İran savaşında 1982 yılında kaybolan Iraklı asker Abdülemir Hacı Cebbar Cadiri’den 37 yıldır haber alınamadı. Irak’ı da etkileye sel suları kayıp askerin cesedini Irak’ın Misan kentine bağlı Meşrah ilçesi yakınlarına sürükledi. Boyun künyesi, kolundaki saati ve bazı eşyalarının da bulunmasıyla cesedin kayıp Cadiri’ye ait olduğu kanıtlandı. 1971 yılında Irak ordusuna katılan Cadiri’nin ülkesine geri dönen cesedi Zikar iline bağlı Fecir nahiyesinde toprağa verildi.
Irak ordusunun 1982 yılında bazı İran kentlerini işgal ettiği sırada kaybolan askerin cenazesine ulaşılmayınca kayıp olarak kabul edildi. Ailesi ondan umudunu kesti ama cenazesini memleketinde gömmek istedi. Ailenin bu dileği İran’ı basan sel suları sayesinde gerçekleştirdi.

37 yıldır kayıp Iraklı askerin cesedini seller ülkesine geri getirdi

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