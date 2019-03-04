4-10 mart haftalık burç yorumları

KOÇ 4-10 Mart haftasına olumlu bir başlangıç yapıyorsunuz. Şansınızın açıldığı, yüzünüz güldüğü gelişmeler yaşayabilirsiniz. Salı günüyle beraber Merkür retrosu başlıyor. 5-28 Mart arası sağlık problemleriniz nüks edebilir. Bu 23 günlük süreçte yeni bir teşhis aldıysanız hemen inanmayın. Başka doktorlara da gözüküp, ikinci bir görüş almanız iyi olacaktır. Eski sevgiliniz veya eşinizden geri dönüş sinyalleri alabilirsiniz. Unutmayın Merkür retrosu aldatıcıdır, hemen inanmamalısınız. Çarşamba günü 15 derece Balık burcunda gerçekleşecek yeniay sizlere geçmişi bırakıp yeni bir hayata başlamak için destek verecektir. O yüzden retroda eski ne kadar karşınıza çıksa da bu yeniay size geleceğe yönelmeniz için ışık tutacaktır. Eskiden gelen kronik bir rahatsızlığınız varsa yeni bir tedavi sizlere iyi gelebilir. Çarşamba günü ayrıca Uranüs tekrardan Boğa burcuna geçiyor. Maddi anlamda değişim dönüşüm yaşayacağınız 7 yıllık bir süreç sizleri bekliyor. Sürpriz gelir kaynakları karşınıza çıkabilir. 7 sene sonunda beklediğinizden daha fazla maddi güce sahip olabilirsiniz. Cuma günüyle beraber enerjiniz yükseliyor. Sizi mutlu eden şeylere vakit ayıracaksınız. Dış görünüşünüzde değişiklikler yapmak için uygun bir gün olabilir. Cumartesi günü zaman zaman gergin hissedebilirsiniz. Pazar günün genelinde ise maddi konularınıza odaklanabilirsiniz.

BOĞA 4-10 Mart haftasına başladığınızda iş hayatınız ve geleceğinizi ilgilendiren konular gündemde olabilir. Pozitif bir Pazartesi günü yaşayabilirsiniz. Salı yılın ilk Merkür retrosu başlıyor olacak. 5-28 Mart arası dostlarınızla paylaştığınız şeyler başkalarının kulağına gidebilir. En özel şeylerinizi kendinize saklamanız yerinde olacaktır. Çarşamba günü 15 derece Balık burcunda gerçekleşecek yeniay ile hayatınızda yeniliklere yer açmak için şansınız açılıyor. Yaptığınız işle daha büyük kitlelere sesinizi duyurabilirsiniz. Retro devam ettiği için yeni şeylerde her şeyi iki kere kontrol edin. Yine Çarşamba günü Uranüs tekrardan Boğa burcuna geçiyor. Sizin burcunuzda 7 sene boyunca hareketini devam ettirecek Uranüs, hayatınızın her alanında sizi değiştirmeye geliyor. Yavaş yavaş olacak ama bu değişim hayatınıza yeni bir enerji getirecek. Cuma günü ile enerjinizin düştüğünü hissedebilirsiniz. Psikolojik olarak zaman zaman geçmişe takılabilirsiniz. Eski sevgiliniz geri dönmeye çalışabilir. Cumartesi ise sert etkiler hakim olacak. Sağlığınıza dikkat etmeniz gereken bir günde olacaksınız. Pazar sabahından sonra ise enerjiniz düzeliyor. Hatta kendinizi mutlu hissettiğiniz bir gün yaşayabilirsiniz.

İKİZLER 4-10 Mart haftasına olumlu bir başlangıç yapıyorsunuz. Beklediğiniz gelişmeleri yaşadığınız bir Pazartesi günü geçirebilirsiniz. Eğitim hayatınız, seyahatleriniz, yurt dışı işleriniz gündemde olabilir. Salı yöneticiniz olan Merkür retro hareketine başlıyor. 5-28 Mart arası kariyer hayatınızda dikkatli olmalısınız. Bazı işleriniz aksi gidebilir. Tekrar tekrar baştan yapmak zorunda kalabilirsiniz. Yöneticinizle aranızda anlaşmazlıklar yaşayabilirsiniz. Ağzınızdan çıkan kelimelere bu dönemde dikkat etmelisiniz. Çalışmayanlar ise gelecekleriyle ilgili kararsızlıklar yaşayabilir. Yapmak istediklerinizi hiç elde edemeyecekmiş gibi geçici bir ruh haline sahip olabilirsiniz. Çarşamba ayrıca 15 derece Balık burcunda gerçekleşecek yeniay kariyer hayatınızda yeni bir sayfa açtıracak bir enerji verse de Merkür retrosunda yeni bir işe başvurmak yerine geçmişte başvurduğunuz iş için görüşmeye gitmeniz daha iyi olacaktır. Çarşamba ayrıca Uranüs tekrardan Boğa burcuna geçiyor. 7 sene boyunca hareketini bu burçta devam ettirirken sizler hayatınızda özellikle psikolojik anlamda değişim dönüşümler yaşayacaksınız. Geçmişe takılmanın bir faydası olmadığını anlayacaksınız. Kişisel gelişim çalışmalarına önem verebilirsiniz. Bu konularda uzman olup insanlara bilginizle destek olabilirsiniz. Sağlığınızla ilgili de dönem dönem dikkatli olmanız gerekebilir. Cuma ile beraber şansınızın açıldığı bir güne başlıyor olacaksınız. Bulunduğunuz ortamda gözler üzerinizde olabilir. Cumartesi ise sinirleriniz gergin olabilir. Arkadaşlarınıza karşı sert çıkışlarda bulunabilirsiniz. Pazar sabahıyla birlikte enerjiniz biraz azalıyor olacak. Hem psikolojik olarak hem fiziksel olarak bitkin olabilirsiniz.

YENGEÇ 4-10 Mart haftasına maddi konularınıza odaklanarak başlıyorsunuz. Güzel etkiler aldığınız Pazartesi gününde borçlarınızı kapatacak paralar elinize geçebilir. Mirasla ilgi de olumlu haber alabilirsiniz. Salı’ya geldiğimizde 2019’un ilk Merkür retrosu başlıyor. 5-28 Mart arası seyahatlerinizde dikkatli olmalısınız. Pasaport, bavul gibi eşyalarınızı gözünüzün önünden ayırmayın. Rötarlar olabilir. Programınızı geniş geniş ayarlayın. Akademik konularda işleriniz yavaş ilerleyebilir. Yurt dışı bağlantılı işlerinizde her şeyi iki kere kontrol etmeniz yerinde olacaktır. Çarşamba günü 15 derece Balık burcunda gerçekleşecek yeniay eğitim hayatınızda, uluslararası işlerinizde yeni bir sayfa açmak için destekleyecektir. Fakat retroda olduğumuzu unutmayalım. Her şeyi dikkatlice irdeleyelim. Ayrıca Çarşamba Uranüs tekrardan Boğa burcuna geçiyor. 7 sene boyunca büyük değişimler yaşayacaksınız. Bulunduğunuz ortamı değiştirebilirsiniz. Yeni dostlar, yeni iş ortamı, yeni eğitim alanı gibi hayatınıza direkt etki edecek değişimler yaşayabilirsiniz. Dostlarınızın birkaçını hayatınızdan çıkarabilirsiniz. Bazılarınız elde ettiği başarılarla üne kavuşabilir. Cuma günü kariyer hayatınıza odaklanabilirsiniz. İş hayatınızda güzel bir gün geçirebilirsiniz. Cumartesi eğer çalışıyorsanız sinirlerinize hakim olmak zor olabilir. Tepkilerinizde dikkatli olun. Pazar sabahıyla beraber şansınızın açıldığı bir günde olacaksınız. Sizi mutlu eden gelişmeler yaşayabilirsiniz.

ASLAN 4-10 Mart haftasına başladığınızda odak noktanız evlilik ve ilişki hayatınız olabilir. Partnerinizle güzel zamanlar geçirebilirsiniz. Şansınızın da açık olduğu Pazartesi günü karşı tarafa açılmak istiyorsanız eyleme geçebilirsiniz. Salı günü ise 2019 yılının ilk Merkür retrosu başlıyor. 5-28 Mart arası maddi olarak açılmamanız gereken bir dönemdesiniz. Kredi kartıyla internetten alışveriş yaparken dikkatli olun. Bilgileriniz kopyalanabilir. Sizden borç isteyenler olabilir. Çok yakınınız bile olsa kibarca geri çevirin. Eğer acil değilse ameliyat için bu tarih aralığını seçmemeniz iyi olacaktır. Çarşamba akşamı 15 derece Balık burcunda gerçekleşecek yeniay bu retro esnasında en azından birazcık nefes aldırabilir. Özellikle finansal açıdan güzel fırsatlar karşınıza çıkabilir. Çarşamba itibariyle Uranüs de tekrardan Boğa burcuna geçiyor. 7 sene boyunca kariyer hayatınızda büyük değişimler yaşayacaksınız. Hemen değil yavaş yavaş gelişecek olaylarla birlikte 7 sene sonuna dönüp bakınca nereden nereye geldiğinizi göreceksiniz. Çalışmıyorsanız da artık gelecekle ilgili planlarınızı eyleme dökeceksiniz. Belki hobinizi işe dökmek istiyorsunuz belki de çalışmaya başlamak istiyorsunuz. Konu ne olursa olsun geleceğinizde ne yapmak istediğinize dair harekete geçiyorsunuz. Büyük bir değişim sizleri bekliyor olacak. Cuma günüyle birlikte enerjinizin arttığı bir güne geliyorsunuz. Olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. Akademik hayatınızda, yurt dışı işlerinizde gelişmeler olabilir. Cumartesi ise seyahatlerinizde dikkatli olmalısınız, zorlu açılar altında olacaksınız. Pazar sabahından itibaren kariyer ve geleceğinizi ilgilendiren konular aklınızı kurcalayabilir.

BAŞAK 4-10 Mart haftasına başladığınızda çalışma hayatınıza odaklanabilirsiniz. Altınızda çalışan kişilerle güzel işlere imza atabilirsiniz. Sağlık olarak da Pazartesi kendinizi ihmal etmezseniz daha enerjik hissedebilirsiniz. Salı ise yılın ilk Merkür retrosu ile karşılaşıyorsunuz. 5-28 Mart arası eşinizle veya sevgilinizle aranızda gergin durumlar oluşabilir. Partneriniz hakkında bilmediğiniz şeyler öğrenebilirsiniz. Unutmayın retro yalan bilgi getirir. Size söylenenler dedikodudan başka bir şey olmayabilir. Önce partnerinize gerçeği sorun. Ortak iş açmışlar varsa işleri yavaş ilerleyebilir. Çarşamba ise 15 derece Balık burcunda gerçekleşecek yeniay retronun negatif etkisini kurtarmaya geliyor. Retroya rağmen bazılarınız yeni bir ilişkiye yelken açabilir. Fakat hemen duygularınızı belli etmeyin. Retro bittikten sonra bu konuya odaklanın. Çarşamba bir de Uranüs tekrardan Boğa burcuna geçiyor. 7 sene boyunca hayatınızda değişimler yaşayacaksınız. Bu değişim ne olursa olsun arkanıza dönüp baktığınızda iyi ki yapmışım diyeceksiniz. Hayatınızın en mutlu dönemleri sizi bekliyor. Akademik hayatınızda ani bir değişiklik yapabilirsiniz. Yurt dışına taşınmayı veya orada çalışmayı düşünebilirsiniz. Astroloji, felsefe gibi konulara ilginiz varsa bu konularda eğitim alabilirsiniz. Hatta profesyonelliğe de dökebilirsiniz. Cuma günü maddi konularınıza odaklanabilirsiniz. Ödemelerinizi yapabilecek paralar elinize geçebilir. Miras konusu varsa olumlu haber alabilirsiniz. Cumartesi gergin etkiler alabilirsiniz. Rahatsızlığınızın varsa ameliyat gerektirebilecek durumlar olabilir. Dikkatli olmalısınız. Pazar sabahından sonra enerjiniz artıyor. İyimser düşündükçe güzel gelişmeleri kendinize çektiğinizi göreceksiniz.

TERAZİ 4-10 Mart haftasına aşkla başlıyorsunuz. Olumlu etkiler aldığınız Pazartesi gününde sevdiğiniz kişiyle ilgili güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Çocuğunuz da odak noktanız olabilir. Şansızın açık olduğu bir günde olacaksınız. Salı gününe geldiğimizde Merkür retrosu başlıyor. 5-28 Mart arası sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Geçmişteki rahatsızlığınız nüks edebilir. Bir teşhis alırsanız mutlaka başka doktorlara da gösterin. Bu dönem yanıltıcı durumlar oluşabilir. Ofis ortamında altınızda çalışan kişilerle fikir ayrılıkları yaşayabilirsiniz. Sizin yönetim anlayışınıza ters düşebilirler. Evcil hayvanınız varsa ona da dikkat edin. Çarşamba 15 derece Balık burcunda gerçekleşecek yeniay bu retro esnasında güzel bir enerjiyle araya girecek. İş hayatınızla ilgili yeni bir sayfaya yer açabilirsiniz. Çarşamba itibariyle Uranüs tekrardan Boğa burcuna geçiyor. 7 sene boyunca sizlerin maddi anlamda değişim dönüşüm yaşayacağınız seneler önünüzde olacak. Büyük yatırımlar yaparak hiç hayal etmediğiniz gayrimenkullere sahip olabilirsiniz. Bu durum yavaş yavaş olacak. 7 sene sonra dönüp baktığınızda bunları ben mi yapmışım diyeceksiniz. Ailenizden bir miras da kalabilir. Cuma Evlilik ve ilişki hayatınızda romantik zamanlar geçirebilirsiniz. Ortak iş açmış olanlarınız varsa yeni fırsatlar kapınızı çalabilir. Cumartesi ise stresli bir gün olabilir. Partnerinize karşı sert bir tutum takınabilirsiniz. Pazar sabahıyla beraber maddiyatınıza önem vereceğiniz bir gün içerisinde olacaksınız. Fazla harcama yapmaya eğilimli olabilirsiniz.

AKREP 4-10 Mart haftasına başladığınızda aileniz odak noktanız olabilir. 4-10 Mart haftasına başladığınızda aileniz odak noktanız olabilir. Onlarla daha fazla vakit geçirebilirsiniz. Evinizle ilgili de değişiklikler düşünüyorsanız Pazartesi sizler için olumlu bir gün olacaktır. Salı’ya geldiğimizde Merkür retro hareketine başlıyor. 5-28 Mart arası aşk hayatınızda yolunda gitmeyen durumlar olabilir. Partnerinizle anlaşmakta zorluk çekebilirsiniz. Sizden bir şeyler sakladığını düşünebilirsiniz. Çocuğunuzla ilgili alacağınız bir haber yanıltıcı olabilir. Retrodan sonra gerçekler netleşebilir. Çarşamba 15 derece Balık burcunda gerçekleşecek yeniay retronun etkilediği aşk hayatınızda en azından negatif alabileceğiniz etkileri azaltıyor. Belki karşı taraftan emin olmadan ilişkiye başlayıp bir şans vermek isteyebilirsiniz. Genel olarak hayatınızın her konusunda şansınızın açık olduğu bir günde olacaksınız. Çarşamba Uranüs tekrardan Boğa burcuna geçiyor. 7 sene boyunca ilişki ve evlilik hayatınızda büyük değişimler yaşayacaksınız. Artık evlenmem diyenler aniden kendini evlilik hazırlıkları içinde bulabilir. Eşinden ayrılmak isteyen ama buna cesareti olmayan kim varsa da bu 7 sene içinde tamamen yeni bir hayata başlıyor olacak. Ortak iş açmış olanlar ise 7 sene içinde hem sektöründe hem de gelirinde değişiklikler yaşayabilir. Cuma günü iş hayatınız gündemde olacaktır. Çalıştığınız ekiple beraber şirketinizde başarılar elde edebilirsiniz. Psikolojik olarak da daha mutlu hissedeceğiniz bir günde olacaksınız. Cumartesi sert görünümler mevcut, sağılığınıza dikkat etmelisiniz. Evcil hayvanınıza da dikkat edin. Pazar sabahıyla beraber partnerinize odaklanacağınız bir zaman diliminde olacaksınız.

YAY 4-10 Mart haftasına yoğun bir gündemle başlayabilirsiniz. Çalışıyorsanız iletişim trafiğinizin yoğun olduğu bir günde olabilirsiniz. Eğitim hayatınızda başarılı bir gün geçirebilirsiniz. Salı günü Merkür retrosu başlıyor. 5-28 Mart arası aile içinde yanlış anlaşılmalar olabilir. Bu durum aile fertleri arasında gerginlik yaratabilir. Evinizin içindeki teknolojik aletler sebepsiz yere bozulabilir. Ailenizin sizden sakladığı bir şeyler olabilir. Retro bittiğinde gerçeklerle yüzleşeceksinizdir. Çarşamba akşamı 15 derece Balık burcunda gerçekleşecek yeniay retronun arasına girerek derin bir nefes aldırıyor. Bu olaylara dikkat ederken yeniay aslında yeni bir başlangıç için de destek veriyor. Fakat yeni bir şey için retro zamanı uygun değildir. Beklemeniz daha iyi olacaktır. Çarşamba itibariyle Uranüs tekrardan Boğa burcuna geçiyor. 7 sene boyunca sizlerin hayata bakış açısı yavaş yavaş değişecek. Hep olumlusunuz fakat karamsar olduğunuzda da düzelmeniz zaman alıyor. Bu 7 sene içinde anlayacaksınız ki siz üzülseniz de değişen bir şey yok. O yüzden hayatın daha fazla olumlu tarafını görmeye çalışabilirsiniz. Çalıştığınız ortamda değişiklikler yaşayacaksınız. Belki de artık tamamen işi bırakacaksınız. Bu aniden vereceğiniz bir karar olabilir. Sağlığınıza ise dikkat etmelisiniz. 7 sene uzun bir süre olsa da yavaş ilerleyen kronik bir rahatsızlığın belirtileri ortaya çıkabilir. Cuma günü şansızın açık olduğu bir güne başlıyorsunuz. Aşk hayatınızda gelişmeler yaşayabilirsiniz. Çocuğunuza daha fazla vakit ayırmayı düşünebilirsiniz. Cumartesi ise bu güzel şansı tersine çevirebilecek zorlu etkiler alacaksınız. Sevdiğiniz kişiye veya çocuğunuza sert tepkiler verebilirsiniz. Pazar günü ise sağlığınıza özen göstermelisiniz.

OĞLAK 4-10 Mart haftasına finansal durumunuza odaklanarak başlıyorsunuz. Yeni gelir kaynakları bulabilirsiniz. Gelirinizde artışların olacağı gelişmeler yaşayabilirsiniz. Salı ile beraber Merkür retro hareketini başlatıyor. 5-28 Mart arası elektronik aletlerinize dikkat edin. En çok sizler bu etkiyi alıyorsunuz. Her bilgiyi ve dosyayı mutlaka yedekleyin. İnsanlarla fikir birliği yapmakta zorlanabilirsiniz. Herkes farklı bir düşünce ortaya koyabilir. Attığınız mailler veya mesajlar havada kalmış olabilir. Tekrar tekrar yollamanız vaktinizi alabilir. Çarşamba akşamı 15 derece Balık burcunda gerçekleşecek yeniay bu konularda biraz iyimser bir enerji verse de iletişim konusundaki aksaklıklar devam edecektir. Ayrıca Çarşamba Uranüs tekrardan Boğa burcuna geçiyor. 7 sene boyunca hayatınızdaki değişimlere sizler bile inanamayacaksınız. Şansınız bir anda açılacak. Sürekli talihsiz olduğunuzu düşünüyorsanız artık bunun olmayacağını yavaş yavaş hissedebilirsiniz. Yaptığınız işlerle ün kazanabilirsiniz. İnsanlar sizi takdir etmeye başlayabilir. Aşk hayatınızda inanılmaz değişimler yaşayacaksınız. Bu 7 sene içerisinde artık bekar Oğlak olmayabilir. Çocuğu olanlar da onların başarılarıyla sevinebilirler. Medikal olarak çocuk sahibi olamıyorsanız 7 sene içinde bu şansınız kırılıyor. Bir bebek sahibi olabilirsiniz. Cuma ile beraber daha sakin bir enerjide olacaksınız. Aileniz ve eviniz ön planda olabilir. Cumartesi gergin olabilirsiniz. Özellikle aile bireylerine karşı kalp kırabilirsiniz. Pazar sabahıyla beraber şansınızın açıldığı bir evreye giriyorsunuz. Aşk hayatınızda pozitif bir gün geçirebilirsiniz.

KOVA 4-10 Mart haftasına enerjinizin yüksek olduğu bir başlangıç yapıyorsunuz. Özellikle Pazartesi güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Partnerinizle de daha fazla birbirinize bağlandığınız bir günde olabilirsiniz. Kendinizde değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz. Salı gününe geldiğimizde Merkür retro hareketine başlıyor. 5-28 Mart arası paranıza ve değerli eşyalarınıza dikkat etmelisiniz. İnternetten para transferi yaparken işlemler havada kalabilir. Yanlış hesaplara da aktarılabilir. Maddi değeri olan eşyalarınızı unutabilirsiniz. Retroda zihinler bulanık olur, çok dikkatli olun. Çarşamba günü 15 derece Balık burcunda gerçekleşecek yeniay bir nebze su serpse de retro da yine de siz çok risk almayın. Risk almadıkça bu yeniay belki de bir gelir fırsatı bile yaratabilir. Yine Çarşamba Uranüs tekrardan Boğa burcuna geçiyor. 7 sene boyunca ailenizde büyük değişimler yaşayabilirsiniz. Onlarla beraber yaşıyorsanız bu süreçte artık onlardan ayrılabilirsiniz. Aniden bir evlenme kararı da alıp evden ayrılabilirsiniz. Modern yöneticiniz Uranüs’ün yapabileceklerini kestirmek zordur. Yaşadığınız evi değiştirebilirsiniz. Hem de hiç planınızda yokken önünüze çıkan bir fırsat evinizi bir anda değiştirmenize destek olabilir. Cuma günü ile beraber iletişim yönünüz ön planda olacak. İnsanlar size fikir danışabilir. Eğitim hayatınızda olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. Cumartesi ise sert bir gün olabilir. Ağzınızdan çıkan kelimeler karşı tarafı kırabilir. Sözlerinize hakim olamayacağınız zamanlar geçirebilirsiniz. Pazar sabahından sonra huzurlu bir enerji sizleri bekliyor. Eviniz ve aileniz ön planda olabilir.