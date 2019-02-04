4-10 şubat haftalık burç yorumları

KOÇ 4-10 Şubat haftasına şansınız açık olarak başlıyorsunuz. Özellikle haftanın ilk iki günü beklediğiniz gelişmeleri yaşayabilirsiniz. Sosyalsiniz, arkadaşlarınızla vakit geçirebilirsiniz. Dernekler için gönüllü çalışabilirsiniz. Pazartesi günü saat 01:29’da Venüs Oğlak burcuna geçiyor. 1 Mart’a kadar kariyer hayatınızda zirveye çıkabilirsiniz. İş hayatınızdaki başarılar sebebiyle yöneticiniz tarafından takdir edilebilirsiniz. Maaşınızda artış olabilir. Ek prim alabilirsiniz. Yeni bir iş teklifi karşınıza çıkabilir. Yalnızsanız aşk ofiste olabilir. Size karşı boş olmayan çalışma arkadaşlarınız karşınıza bir anda çıkabilir. Çalışmıyorsanız bu zaman aralığı sizler için geleceğinizle ilgili belirli hamleler yapmanıza olanak sağlayabilir. Belki birikmiş paranız var bununla bir yatırım yapmak isteyebilirsiniz. Belki çalışmanıza engel olanlar var öyle bir teklif çıkar ki bir anda kendinizi iş hayatına girmiş bulabilirsiniz. Salı günü saat 00:03’te 15 derece Kova burcunda yeniay meydana geliyor. Bu yeniayla beraber hayatınızın her alanında yeni bir sayfa açmak için enerjiniz olacak. Çünkü arkanızda büyük bir şans size destek olacak. Bulunduğunuz çevrede başarılarınız insanlar tarafından takdir görebilir. Hafta ortasında enerjiniz biraz düşebilir. Sağlığınızı ihmal etmemeniz gereken bir haftadasınız. Duygusal olarak melankolik bir ruh halinde olabilirsiniz. Zihniniz bulanık olabilir. Çoğunlukla geçmişteki bir olayı ya da kişiyi düşünmeniz enerjinizi düşürebilir. Hafta sonuna geldiğinizde enerjiniz yükseliyor. Kendinize zaman ayırıyorsunuz. Dış görünüşünüzde değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz. Pazar günü Merkür Balık burcuna geçiş yapıyor. 17 Nisan’a kadar hislerinizin güçlü olduğu bir zaman diliminde olacaksınız. Geçmişinizde bıraktığınız bir kişiden tekrar haber alabilirsiniz. Yoga, meditasyon gibi çalışmalara başlayabilirsiniz.

BOĞA 4-10 Şubat haftasının başlangıcında kariyer konularınıza odaklanıyorsunuz. İş bakıyorsanız haftanın ilk iki günü başvurabilirsiniz. Yöneticinizle yaptığınız görüşmeler olumlu sonuçlanabilir. Pazartesi 01:29’da Venüs burç değiştirip, Oğlak’a giriş yapıyor. 1 Mart tarihine kadar hayata bakış açınız daha olumlu olacak. Güzel gelişmeler yaşamaya açık bir zaman dilimindesiniz. Akademik hayatınızda umduğunuzdan daha güzel şeyler yaşanabilir. Yurt dışı ve yurt içi taşınma veya başvuru işlemleriniz varsa sorunsuz geçebilir. Seyahate çıkmak için planlar yapabilirsiniz. Daha çok sizi kültürel olarak besleyecek gezilere katılmak isteyebilirsiniz. Bu dönem astroloji, felsefe gibi konulara ilginiz artabilir. Bu konularla ilgili araştırma yapabilir, eğitime veya kursa başlamak isteyebilirsiniz. Salı saat 00:03’te 15 derece Kova burcunda yeniay meydana gelecek. Yeni iş teklifleri alabilirsiniz. Mevcut işinizde de terfi alabilirsiniz. Çalışmıyorsanız hayatınızda bazı alışkanlıklarınızı bırakmak için eyleme geçebilirsiniz. Yeniay enerjisi yeniliklere yer vermeniz için sizi destekleyecektir. Hafta ortasında şansınız açılıyor. Beklediğinizden daha güze gelişmeler yaşayabiliriz. Vaktinizi arkadaşlarınıza ayırabilirsiniz. Sosyal yardım kuruluşlarında rol alabilirsiniz. Hafta sonuna ise bu enerjiniz biraz düşüyor. Sağlığınıza dikkat etmeniz gerekiyor. Psikolojik olarak kendinizi gergin hissedebilirsiniz. Zaman zaman bazı yaşadıklarınız için kendinizi suçlayabilirsiniz. Pazar günü Merkür Balık burcuna geçiyor. 17 Nisan tarihine kadar sosyal yönünüz ortaya çıkacak. Bulunduğunuz ortamdaki kişilerin sizin hakkınızda konuştuklarına şahit olabilirsiniz.

İKİZLER 4-10 Şubat haftasına başladığınızda pozitif bir enerjiye sahipsiniz. Yüzünüzü güldürecek gelişmelere şahit olabilirsiniz. Akademik konularınızda beklediğiniz gelişmeleri yaşayabilirsiniz. Seyahat planları yapabilirsiniz. Her zaman gittiğinizden daha farklı kültürde yerleri tercih edebilirsiniz. Pazartesi saat 01:29 itibariyle Venüs Oğlak burcuna giriş yapıyor. 1 Mart’a kadar ekonomik durumunuzla ilgili pozitif gelişmeler yaşayabilirsiniz. Özellikle borçlarınızı kapatmak konusunda elinize paralar geçebilir. Uzun zamandır harcamalarınızı kısmanız da buna etken olabilir. Miras meselesi varsa bu dönem sizin lehinize sonuçlanabilir. Eşinizin gelirinde de artış olabilir. Bu durum hanenize daha çok para gelmesini sağlayabilir. Kronik bir rahatsızlığınız varsa doktorunuz ameliyat seçeneğini önerebilir. Bu dönem içinde olursanız sorunsuz bir operasyon olacaktır. Salı günü saat 00:03’te 15 derece Kova burcunda yeniay meydana geliyor. Bu yeniay kendinizi geliştirmek adına yeni eğitimlere başlayabilirsiniz. Yurt dışı işleriniz varsa şanslı bir gündesiniz. Başvuru veya evrak işleriniz varsa olumlu geçebilir. Hafta ortasında kariyerinize odaklanabilirsiniz. Yoğun iş temposunda bazen yöneticinizle fikir ayrılıkları yaşayabilirsiniz. Hafa sonu ise enerjiniz yükseliyor. Sosyalsiniz, dostlarınızla vakit harcayabilirsiniz. Şansınız açık olduğu günlerde olacaksınız. Pazar Merkür Balık burcuna geçiyor. 17 Nisan’a kadar kariyer hayatınızı ilgilendiren haberler alabilirsiniz.

YENGEÇ 4-10 Şubat haftasının başlangıcında maddi konularınıza vakit harcayabilirsiniz. Harcamalarınızda fazla bonkör davranmanız biraz borçlarınızın artmasına neden olmuş olabilir. Pazartesi saat 01:29 olduğunda Venüs gezegeni burç değiştirerek Oğlak burcuna geçiş yapıyor. 1 Mart tarihine kadar ilişki ve evlilik konularınızda gelişmeler yaşayabilirsiniz. İlişkisi olanlar evlilik tekliflerine hazır olsunlar. Güzel bir sürprizle karşılaşabilirsiniz. Evliliğinde sorun olanlar bu dönem bir şans daha verdiğinizde, umduğunuzdan daha büyük bir sevgiyle partnerinize bağlanabilirsiniz. Ortak iş açmış olanlar varsa bu dönem yeni projeler sayesinde güzel getirisi olan işlere imza atabilirler. Salı saat 00:03’te 15 derece Kova burcunda yeniay meydana gelecek. Bu yeniayla beraber ekonomik durumunuzda yeni fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Miras konuları gündemde olabilir. Hafta ortası seyahatleriniz gündemde olabilir. Geleceğe yönelik yeni yerler keşfetmek için araştırma yapabilirsiniz. Akademik hayatınıza, yurt dışı işlerinize yoğunlaşabilirsiniz. Hafta sonu daha çok gelecek hedeflerinize odaklanabilirsiniz. Kariyerinizle ilgili konuları da düşünebilirsiniz. Pazar günü Merkür Balık burcuna geçiyor. 17 Nisan tarihine kadar yeni bir eğitime başlayabilirsiniz. Astroloji, felsefe gibi konulara ilginiz artabilir. Yurt dışı bağlantılı işlerinizden beklediğiniz haberler gelebilir. Yurt dışı, yurt içi taşınma planlarınız varsa iyice detaylandırarak karar vermelisiniz.

ASLAN 4-10 Şubat haftasına başladığınızda eşinize veya sevgilinize vakit harcayabilirsiniz. Daha fazla birlikte vakit geçirmek isteyebilirsiniz. Pazartesi 01:29 itibariyle Yay burcundaki Venüs, Oğlak burcuna geçiyor. 1 Mart’a kadar çalışma hayatınızda beklediğinizden daha güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. İşinizde terfi edebilirsiniz. Artık yönetici pozisyonunda iş hayatınıza devam edebilirsiniz. Bu dönem altınızdaki kişilerle bir ekip olarak yeni başarılara imza atabilirsiniz. Sağlık konularında ise şifa bulabilirsiniz. Yeni tedaviler sizi olduğunuzdan daha güçlü hissettirebilir. Duygusal yönünüz daha fazla ortaya çıkabilir. Olumsuz olacağını düşündüğünüz bir gönül meselesi olumlu sonuç verebilir. Salı günü saat 00:03’te 15 derece Kova burcunda yeniay meydana geliyor. İlişkinizde yeni bir adım atabilirsiniz. Yalnızsanız yeni bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Hafta ortası maddi konularınıza odaklanabilirsiniz. Kredi başvurusu yapabilirsiniz. Borçlarınızı kapatmak adına eyleme geçebilirsiniz. Hafta sonu enerjiniz daha yüksek olacak. Pozitif bir ruh haliniz olacak Beklediğinizden daha güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Pazar Merkür Balık burcuna geçiyor. 17 Nisan’a kadar finansal durumunuzu ilgilendiren bir haber alabilirsiniz. Miras meselesi varsa bu konu hakkında da yeni gelişmeler olabilir.

BAŞAK 4-10 Şubat haftasının başlangıcında biraz bitkin olabilirsiniz. Sağlığınıza özen göstermelisiniz. Ofis ortamında fazla enerji harcamanız bazen kendinizi ihmal etmenize neden olabilir. Pazartesi saat 01:29 olunca Venüs, Oğlak burcuna geçiyor. 1 Mart tarihine kadar şansınız açılıyor. Hangi konuda şansa ihtiyacınız varsa mutlaka harekete geçin. Olmaz dediğiniz her şey gerçek olabilir. Diğer bir konu ise aşk hayatınızda da şansınız çok açık olacak. İnsanlar dönüp dönüp bir daha size bakabilir. Oldukça çekici olduğunuz bir dönemdesiniz. Yeni bir aşka yelken açabilirsiniz. Çocuğunuzla ilgili de hayırlı haberler alabilirsiniz. Çocuğunuz olmuyorsa bu dönem tekrardan denemeniz sonuç verebilir. Yeni bir hobiye başlayabilirsiniz. Salı saat 00:03’te 15 derece Kova burcunda yeniay meydana gelecek. Yeni iş teklifleri alabilirsiniz. Ofis içinde de yeni bir başlangıç olabilir. Terfi alabilirsiniz. Sağlığınızla ilgili yeni bir gelişme yaşanabilir. Hafta ortasında ilişki ve evlilik konularınız gündemde olabilir. Partnerinize karşı daha duygusal olacağınız günlerde olabilirsiniz. Ortaklıkla yürüttüğünüz bir iş varsa yeni gelişmeler yaşayabilirsiniz. Hafta sonu maddi durumunuza odaklanabilirsiniz. Geliriniz ve giderleriniz arasında denge kurmaya çalışabilirsiniz. Fazla harcamak yapmak yerine biraz daha biriktirmek isteyebilirsiniz. Pazar günü Merkür Balık burcuna geçiyor. 17 Nisan tarihine kadar eşinizle veya sevgilinizle ilgili bir haber alabilirsiniz. Hoşlandığınız kişiden de haber alabilirsiniz.

TERAZİ 4-10 Şubat haftasına şanslı başlıyorsunuz. Şansa ihtiyacınız olan her konuda işleriniz yolunda gidebilir. Aşk hayatınızda da hareketlenmeler olabilir. Çocuğunuza vakit ayırabilirsiniz. Pazartesi saat 01:29 itibariyle yöneticiniz Venüs, Oğlak burcuna giriş yapıyor. 1 Mart’a kadar ailenizle ve evinizle ilgili çok güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Aile içindeki bir sorun tatlıya bağlanabilir. Ailecek birbirinize daha fazla bağlanacağınız gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yeni bir birey ailenize katılabilir. Bu bir evlilikle de olabilir bir bebek haberiyle de olabilir. Ayrıca ev değişikliği düşünenler arzu ettiği fiyatta bir ev bulabilir. Kendi evlerini de kiraya vermek veya satmak için bir alıcı bulabilirler. Salı saat 00:03’te 15 derece Kova burcunda yeniay meydana gelecek. Yeni biri hayatınıza girebilir. Bu yeniayla beraber yeni bir ilişkinin ilk adımları atılabilir. Çocuğunuzla ilgili beklentiniz varsa yeni bir gelişme yaşanabilir. Hafta ortasında enerjiniz biraz düşebilir. Sağlığınıza özen göstermeniz gereken bir dönemde olacaksınız. Hafta sonu ise enerjiniz düzeliyor. Eşinizden veya sevgilinizden sizi mutlu edecek davranışlar görebilirsiniz. Pazar Merkür Balık burcuna geçiyor. 17 Nisan’a kadar iş hayatınızı ilgilendiren bir haber alabilirsiniz. Çalıştığınız ekipte lider siz olabilirsiniz. Kronik bir rahatsızlığınız varsa yeni bir haber alabilirsiniz.

AKREP 4-10 Şubat haftasına ailenize ve evinize daha çok vakit harcayacağınız bir şekilde başlıyorsunuz. Uzun zamandır vakit ayırmadıysanız aileniz sizden ilgi bekliyor olabilir. Pazartesi saat 01:29’u gösterdiğinde Venüs, Oğlak burcuna geçiyor. 1 Mart tarihine kadar iletişim halinde olduğunuz çevrede yükselişe geçeceksiniz. İnsan ilişkilerinin yoğun olduğu satış, pazarlama, iletişim gibi sektörlerdeyseniz beklemediğiniz bir fırsatla karşılaşabilirsiniz. Eğitim hayatınızda da altın çağınızı yaşayabilirsiniz. Güzel sonuçlara hazır olun. Kardeşiniz veya akrabalarınızla ilgili sevindirici bir haber alabilirsiniz. Bu bir evlilik haberi olabilir. Entelektüel tarafınızın ağır bastığı bir dönemde olacaksınız. Yazma yeteneğiniz varsa mutlaka bu dönem yayınlayın, başkalarının ilgisini çekebilir. Salı günü saat 00:03’te 15 derece Kova burcunda yeniay meydana geliyor. Bununla birlikte ailecek sevineceğiniz bir gelişme yaşayabilirsiniz. Yeni bir eve geçme fikri oluşabilir. Hafta ortası aşk hayatınızda gelişmeler yaşayabilirsiniz. Şansınızın açık olduğu zamanlarda olacaksınız. Çocuğunuzla alakalı konular da gündeme gelebilir. Hafta sonu enerjiniz düşebilir. Bazılarınız eve iş getirmiş olabilir. Kendinizi ihmal etmeniz sağlık durumunuzu negatif etkileyebilir. Pazar günü Merkür Balık burcuna geçiyor. 17 Nisan tarihine kadar sevdiğiniz kişiden haber alabilirsiniz. Çocuğunuzu ilgilendiren bir haber de alabilirsiniz. Çocuğunuza karşı fazla meraklı olmanız bazen gerginlik yaratabilir.

YAY 4-10 Şubat haftasına iletişim trafiğiniz yoğun olarak başlıyorsunuz. Kardeşinizle, akrabalarınızla ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Pazartesi 01:29’da Venüs burç değiştirerek Oğlak burcuna giriş yapıyor. 1 Mart’a kadar maddi konularınız odak noktanız olacak. Bu süreçte maaşınızda veya aldığınız priminizde artış olabilir. Eskiye göre daha bolluk içinizde olacağınız bereketli bir dönem sizleri bekliyor. Bazılarınız yeni yatırımlar yapmak isteyebilir. Yapacağınız bu yatırımlardan güzel getiriler elde edebilirsiniz. Yeni bir iş teklifiyle de doğal olarak geliriniz artabilir. Salı saat 00:03’te 15 derece Kova burcunda yeniay meydana gelecek. İnsan ilişkilerinin yoğun olduğu sektörlerde çalışıyorsanız yeni bir iş teklifi yeni başlangıç yapmanıza destek olabilir. Yeni bir eğitime de başlamak isteyebilirsiniz. Hafta ortası aileniz ve eviniz odak noktanız olabilir. Evinizin içinde dekorasyon değişiklikleri yapabilirsiniz. Ailenizle daha çok vakit geçirmek isteyebilirsiniz. Hafta sonu şansınız açılıyor. Her konuda harekete geçmek için güzel bir zaman diliminde olacaksınız. Aşk hayatınızda da şansınız açık. Çocuğunuzla ilgili gelişmeler yaşanabilir. Pazar Merkür Balık burcuna geçiyor. 17 Nisan’a kadar ailenizi ilgilendiren bir konuda haber alabilirsiniz. Yeni ev bakıyorsanız aradığınız evle ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz.

OĞLAK 4-10 Şubat haftasına başladığınızda maddi konularınıza odaklanabilirsiniz. Gelirinizi arttırabilecek fırsatlar düşünebilirsiniz. Pazartesi saat 01:29 olduğunda Venüs, sizin burcunuza geçiyor. 1 Mart tarihine kadar hayatınızın en güzel dönemlerinden birini yaşayabilirsiniz. Şansınız açık, duygusal hayatınızda çok güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yeni bir ilişkiye yelken açabilirsiniz. Var olan sorunlarınız varsa partnerinizle çözebilirsiniz. Estetik yaptırmak veya saçınızda, stilinizde değişiklikler yapmak istiyorsanız çok uygun bir zaman dilimindesiniz. Hangi konuda beklentiniz varsa olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. Salı günü saat 00:03’te 15 derece Kova burcunda yeniay meydana geliyor. Gelirinizi arttıracak sürpriz bir haber alabilirsiniz. Bu bir yeni iş teklifi de olabilir. Eskiye göre daha fazla kazanacağınız bir maaş önünüze gelebilir. Hafta ortası iletişim yönünüzü ortaya çıkartabilirsiniz. Kontaklarınız sayesinde yeni fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Hafta sonu daha sakin bir enerjiniz olacak. Çoğunlukla ailenize vakit harcayabilirsiniz. Evinizde oturmayı tercih edebilirsiniz. Pazar günü Merkür Balık burcuna geçiyor. 17 Nisan tarihine kadar Kardeşinizle, akrabalarınızla ilgili haberler alabilirsiniz. Bu dönem iletişim kurduğunuz kişiler ileride size büyük destek olabilirler. Yeni bir eğitime başlamak isteyebilirsiniz.

KOVA 4-10 Şubat haftasına enerjiniz yüksek başlıyorsunuz. Kendinize daha çok vakit ayırıyorsunuz. Diğer insanlara vakit harcamaktansa bu hafta kendinize odaklanmalısınız. Pazartesi saat 01:29 olduğunda Venüs gezegeni, Oğlak burcuna geçiş yapıyor. 1 Mart’a kadar sağlığınızla ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Kronik bir rahatsızlığınız varsa yeni bir tedavi veya ilaç kullanmaya başlayabilirsiniz. Bu yenilik sizi daha iyi hissettirebilir, şifa bulabilirsiniz. Hastalığınızla ilgili olumlu gelişmeler kaydedebilirsiniz. Psikolojik olarak da rahatlıyorsunuz. Olumsuza odaklanıp enerjinizi düşürmek yerine tam tersi artık pozitif düşünmeye başlıyorsunuz. Geçmişteki gönül ilişkinizle ilgili gelişme yaşayabilirsiniz. Salı saat 00:03’te 15 derece Kova burcunda yeniay meydana gelecek. Sizin burcunuzda gelişen bu olay hayatınızda hangi konuda yeni sayfa açmak istiyorsanız size destek olacak. Pozitif ruh haliniz her şeyi başarmanızda yardımcı olacaktır. Hafta ortası maddi konular gündeminizde olacak. Elinize geçen parayla yatırımlar yapabilirsiniz. Hafta sonu sosyal yönünüz ortaya çıkıyor. Kardeşle, kuzenle, akrabalarınızla planlar yapabilirsiniz. Eğitimlere başlamak için araştırma yapabilirsiniz. Pazar Merkür Balık burcuna geçecek. 17 Nisan’a kadar maddi gelirinizi ilgilendiren konularda haberler alabilirsiniz.