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  4. 4 Ağustos Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

4 Ağustos Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2020 20:24 | Son Güncelleme

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 18 kişi hayatını kaybetti, bin 83 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. İşte 4 Ağustos Türkiye koronavirüs tablosunda son durum...

4 Ağustos Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

4 Ağustos 2020 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 1083 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 234 bin 934, can kaybı 5 bin 765 oldu.

Son 24 saatte 994 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 218 bin 491 oldu.

BAKAN KOCA: YENİ HASTA SAYISINDAKİ YÜKSELME CİDDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yeni hasta sayısındaki yükselme ciddi. İki gün arasındaki fark, yakın zamanda ilk kez bu kadar belirgin. Bayram ve tatildeki temas ortamının ağır sonuçlara yol açmasını önlemeliyiz. Hepimiz birbirimize karşı sorumluyuz. Tedbirde birliğe ihtiyacımız var."
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