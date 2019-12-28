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  4. 4 aylık hamile kadın çocuğunun gözü önünde öldürüldü! Katil zanlısı babası çıktı

4 aylık hamile kadın çocuğunun gözü önünde öldürüldü! Katil zanlısı babası çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2019 00:49 | Son Güncelleme

Osmaniye’de 23 yaşındaki 1 çocuk annesi ve 4 aylık hamile kadın evde tabanca ile vurularak öldürüldü. Polis cinayet ile ilgili hayatını kaybeden Tuğba Kaya'nın babası ile kocasını gözaltına aldı. Tuğba Kaya'nın gözaltına alınan babası tutuklandı, eşi serbest bırakıldı.

4 aylık hamile kadın çocuğunun gözü önünde öldürüldü! Katil zanlısı babası çıktı

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. 23 yaşında 1 çocuk annesi ve 4 aylık da hamile olduğu öğrenilen Tuğba Kaya’nın yaşadığı eve babası İsmail Kaya geldi.

Bir süre sonra evden silah sesi duyan komşular durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri Tuğba Kaya’yı başından tabanca ile vurulmuş şekilde kanlar içinde yerde yatarken buldu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri genç kadını Osmaniye’de özel bir hastaneye götürdü. Ancak Tuğba Kaya’nın hayatını kaybettiği belirlendi.

1 çocuk annesi 4 aylık hamile Tuğba Kaya’nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaya’nın tabanca ile vurulduğu sırada evde 4 yaşındaki çocuğunun ve eşi Kadir Kaya’nın da yanında olduğu öğrenildi.

BABASI VE EŞİ GÖZALTINA ALINDI

Cinayetin ardından Osmaniye polisi hayatını kaybeden Tuğba Kaya’nın babası İsmail Kaya’yı ve eşi Kadir Kaya’yı gözaltına aldı.

KATİL ZANLISI BABASI ÇIKTI

Gözaltına alınan Tuğba Kaya'nın babası İsmail Kaya, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, eşi Kadir Kaya ise alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Katil zanlısı İsmail Kaya'nın, kızı ile tartıştığını, sözlerini dinlemeyince, belinde taşıdığı tabancayla kızını öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Tuğba Kaya’nın cenazesi ise yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından Osmaniye Devlet Hastanesi morgundan alınarak defnedildi.

(İHA / AA)


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Anahtar Kelimeler:
Osmaniye kadın cinayeti Tuğba Kaya

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