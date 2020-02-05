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4 çocuğu istismar eden ve fuhşa zorlayan 4 sanık tahliye edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.02.2020 16:46 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde yaşları 15 ile 17 arasında değişen 4 çocuğa cinsel saldırıda bulunduktan sonra fuhşa zorladıkları iddiası ile yargılanan 4 sanık, tahliye edildi. 5 sanıklı davada tutuklu kalmadı.

4 çocuğu istismar eden ve fuhşa zorlayan 4 sanık tahliye edildi

Ceylanpınar ilçe merkezinde, 2018 yılında, 5 şüpheli hakkında yaşları 15 ile 17 arasında değişen S.A., E.A., S.A. ve L.Y. adlı çocukları, cinsel saldırıda bulunduktan sonra fuhşa zorladıkları iddiasıyla dava açıldı.

Viranşehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 2'nci duruşmasına tutuklu sanıklar M.A., A.B., C.H.ve A.Y., Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Tutuksuz sanık M.B. ise katılmadı. Kimlik tespitinin ardından savunma yapan tutuklu sanıklar, suçlamaları reddederek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

TAHLİYE OLDULAR

Çocukların avukatları ise sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti. Şanlıurfa Barosu Kadın Hakları ve Çocuk hakları Komisyonu'nun müdahillik talebini reddeden mahkeme, tutuklu 4 sanığı yurt dışına çıkış yasağı getirerek, tahliye etti.

MAHKEME KARARINA TEPKİ

Şanlıurfa Barosu Kadın Hakları Komisyonu ve Çocuk hakları Komisyonu, mahkeme kararına tepki göstererek, tahliyelere itiraz edeceklerini bildirdi.

(DHA)

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Şanlıurfa Çocuk istismarı cinsel istismar

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