HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 4 çocuk annesi eşini sırtından bıçakladı! "Senin gibi komşu olmaz olsun"

4 çocuk annesi eşini sırtından bıçakladı! "Senin gibi komşu olmaz olsun"

04.01.2022 18:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir’de Ali Y. (33), tartıştığı eşi 4 çocuk annesi Ülviye Y.’yi (42) sırtından 2 kez bıçaklayarak ağır yaraladı. Ali Y., evde bıçakla yakalanırken, eşi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

4 çocuk annesi eşini sırtından bıçakladı! "Senin gibi komşu olmaz olsun"

Odunpazarı ilçesine bağlı Emek Mahallesi Gülsever Sokak üzerindeki apartmanın 2’nci katındaki evde oturan Ali ve Ülviye Y. çifti, bilinmeyen nedenle tartıştı.

ELİNDE BIÇAKLA YAKALANDI

Çiftin 4 çocuğu üst kattaki komşusundayken Ali Y., mutfaktan aldığı bıçakla eşini sırtından 2 kez bıçaklayıp ağır yaraladı. Sesleri duyan komşuların ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Ülviye Y., ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ali Y. ise polis ekiplerince evde bıçakla yakalanarak gözaltına alındı.

KOMŞULARDAN TEPKİ

Ali Y.'ye, polis aracına bindirildiği sırada çiftin komşuları tepki gösterdi. Bir komşunun “Keşke kendini bıçaklasaydın, sana yazıklar olsun. 4 çocuğu var o kadının. Senin gibi komşu olmaz olsun” dediği duyuldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kahreden olay! Annenin çığlıklarına koştular: Baba ve iki çocuğu ölü bulunduKahreden olay! Annenin çığlıklarına koştular: Baba ve iki çocuğu ölü bulundu
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
"Param yok" diyerek bindi, tüm otobüsü soyup kaçtı"Param yok" diyerek bindi, tüm otobüsü soyup kaçtı
Anahtar Kelimeler:
kadına şiddet Eskişehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sevgilisini gören manken sandı!

Sevgilisini gören manken sandı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı

Halkbank’tan faizsiz kredi adımı! Resmi Gazete’de yayımlandı…

Halkbank’tan faizsiz kredi adımı! Resmi Gazete’de yayımlandı…

Her satırı iğrenç! 9 yaşında Adnan Oktar'a sunulan kız konuştu

Her satırı iğrenç! 9 yaşında Adnan Oktar'a sunulan kız konuştu

Omicron'la ilgili peş peşe iyi haber! "Salgının sonu geliyor"

Omicron'la ilgili peş peşe iyi haber! "Salgının sonu geliyor"

Sabah boş bavulla gelip, akşam dolu bavulla dönüyorlar

Sabah boş bavulla gelip, akşam dolu bavulla dönüyorlar

İlginizi Çekebilir

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Memur ve emekli zammıyla ilgili Kurtulmuş'tan açıklama

Memur ve emekli zammıyla ilgili Kurtulmuş'tan açıklama

Su tasarrufu için en etkili yöntemler ve yardımcılar

Su tasarrufu için en etkili yöntemler ve yardımcılar

Kahreden olay! Valilikten açıklama geldi

Kahreden olay! Valilikten açıklama geldi

Vakalar arttı! Çok hızlı yayılıyor, görme kaybına bile yol açıyor

Vakalar arttı! Çok hızlı yayılıyor, görme kaybına bile yol açıyor

Yılbaşı gecesi 7 kişinin öldüğü kazada yeni detaylar!

Yılbaşı gecesi 7 kişinin öldüğü kazada yeni detaylar!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.