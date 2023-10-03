4 gün süren yağış sonrası... İşte İstanbul'daki barajlardaki son durum

Türkiye genelinde yaşanan kuraklığın ardından eylül ayının son haftasında birçok bölgemizde beklenen sağanak yüzünü gösterdi.
Sel ve taşkına neden olan, hayatı olumsuz yönde etkileyen yağmurun ardından doluluk oranı gerileyen İstanbul'daki barajlardan nihayet iyi haber geldi.
Habertürk'te yer alan habere göre; Eylül ayının son haftasında, 28 Eylül Perşembe günü, yüzde 22.41 olarak ölçülen İstanbul'daki barajların doluluk oranı son 4 günde inen yağışla bir nebze de olsa yükseldi.
İSKİ tarafından bu sabah yapılan açıklamada barajların doluluk oranının yüzde 23.49'a çıktığı bildirildi.
Bu oran, İstanbul'un aldığı son 4 gündeki yağışla barajlardaki doluluk oranında yüzde 1'in üzerinde artması anlamına geldi.