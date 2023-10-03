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  4. 4 gün süren yağış sonrası... İşte İstanbul'daki barajlardaki son durum

4 gün süren yağış sonrası... İşte İstanbul'daki barajlardaki son durum

03.10.2023 10:57 | Son Güncelleme:
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Yurt genelinde süren kuraklığın ardından İstanbul'daki barajların doluluk oranı ciddi seviyede düşmüştü. Geçen hafta 28 Eylül Perşembe günü, yüzde 22.41'e kadar gerileyen doluluk oranı, son 4 günde mega kentin aldığı yağışın ardından yükselerek yüzde 23.49'a ulaştı. Başka bir ifadeyle, son 4 günde İstanbul'daki barajlar yüzde 1'in üzerinde doldu.

4 gün süren yağış sonrası... İşte İstanbul'daki barajlardaki son durum

Türkiye genelinde yaşanan kuraklığın ardından eylül ayının son haftasında birçok bölgemizde beklenen sağanak yüzünü gösterdi.

BİR NEBZE OLSUN ARTIŞ VAR

Sel ve taşkına neden olan, hayatı olumsuz yönde etkileyen yağmurun ardından doluluk oranı gerileyen İstanbul'daki barajlardan nihayet iyi haber geldi.

28 EYLÜL'DE YÜZDE 22.41'Dİ

Habertürk'te yer alan habere göre; Eylül ayının son haftasında, 28 Eylül Perşembe günü, yüzde 22.41 olarak ölçülen İstanbul'daki barajların doluluk oranı son 4 günde inen yağışla bir nebze de olsa yükseldi.

DOLULUK ORANI 23.49'A ÇIKTI

İSKİ tarafından bu sabah yapılan açıklamada barajların doluluk oranının yüzde 23.49'a çıktığı bildirildi.

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4 GÜNLÜK ARTIŞ YÜZDE 1'İ BULDU

Bu oran, İstanbul'un aldığı son 4 gündeki yağışla barajlardaki doluluk oranında yüzde 1'in üzerinde artması anlamına geldi.


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İstanbul baraj

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