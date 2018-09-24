4 günde 44 kez patladı

Endonezya'da Anak Krakatau (Krakatau'nun Çocuğu) Yanardağı faaliyete geçti.
Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumundan (BMKG) yapılan açıklamaya göre, Lampung kentinde bulunan yanardağda cuma gününden bu yana 44 kez patlama meydana geldi.
DUMANLAR 200 METRE YÜKSELDİ
Yanardağdan 200 metre yüksekliğe kadar dumanlar yükseldiği belirtildi.
Bölgede, yanardağ çevresinde yaşayanlara güvenli yerlere geçmeleri yönünde uyarı yapıldı.
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