HABER

4 kişinin öldüğü arazi kavgasında  21 kişi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.06.2019 20:15 | Son Güncelleme

NİĞDE'nin Bor ilçesinde 4 kişinin öldüğü 6 kişinin yaralandığı tarla anlaşmazlığı kavgasında gözaltına alınan 47 şüpheliden 21’i tutuklandı.

4 kişinin öldüğü arazi kavgasında  21 kişi tutuklandı

Ali KADI/NİĞDE, (DHA) - NİĞDE'nin Bor ilçesinde 4 kişinin öldüğü 6 kişinin yaralandığı tarla anlaşmazlığı kavgasında gözaltına alınan 47 şüpheliden 21’i tutuklandı.
Bor ilçesi Bayat Köyü'nde iki aile arasında tarla anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada taraflar birbirlerine tabancalarla ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği Fehim Kıran, Ramazan Kılıç, Mehmet Kılıç ve Mediha Doğan hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.Olayla ilgili yürütülen soruşturmada kavgada kullanıldığı düşünülen 8 silah polis tarafından ele geçirildi. Olaya karışan 47 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 47 şüpheli jandarmadaki işlemlerin ardından Bor Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkeme tarafından 21 şüpheli tutuklanarak Niğde Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. 26 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

FOTOĞRAFLI

Pentagon'da büyük korku! Hemen harekete geçildi Pentagon'da büyük korku! Hemen harekete geçildi
Eşekten düşüp, 100 metrelik uçurumdan yuvarlandıEşekten düşüp, 100 metrelik uçurumdan yuvarlandı
Malatya'da otomobil tünel girişinde kaza yaptı: 6 yaralıMalatya'da otomobil tünel girişinde kaza yaptı: 6 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çirkin saldırı! Saldırganlar serbest

Çirkin saldırı! Saldırganlar serbest

Iğdır'dan acı haber: 3 asker şehit

Iğdır'dan acı haber: 3 asker şehit

Yeni teknik direktörle 4 saat sonra yollar ayrıldı

Yeni teknik direktörle 4 saat sonra yollar ayrıldı

Türkiye'den İsrail'e tepki!

Türkiye'den İsrail'e tepki!

Devlet Bahçeli'den flaş açıklama: Umut ve memnuniyet verici

Devlet Bahçeli'den flaş açıklama: Umut ve memnuniyet verici

Bayram tatilinin ilk gününde trafik kazaları can aldı

Bayram tatilinin ilk gününde trafik kazaları can aldı

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Deniz deterjan dökülmüş gibi köpürdü! Uzmandan açıklama

Deniz deterjan dökülmüş gibi köpürdü! Uzmandan açıklama

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Toprak örtüp 20 gün boyunca yakıyorlar!

Toprak örtüp 20 gün boyunca yakıyorlar!

Ayasofya'da bu sabah! Sık sık o sloganı attılar

Ayasofya'da bu sabah! Sık sık o sloganı attılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

Babasının bıçakladığı Yasemin ifade verdi: Başımda oturup sigara içti

Yasemin'in ifadesi ortaya çıktı: Başımda oturup sigara içti

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Falezlerden atlayan genç kıza kurtarma seferberliği

Antalya'da korku dolu anlar! Herkes seferber oldu

Minik Tuncer'in kahreden ölümü

Minik Tuncer'in kahreden ölümü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.