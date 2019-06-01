4 kişinin öldüğü arazi kavgasında  21 kişi tutuklandı

Ali KADI/NİĞDE, (DHA) - NİĞDE'nin Bor ilçesinde 4 kişinin öldüğü 6 kişinin yaralandığı tarla anlaşmazlığı kavgasında gözaltına alınan 47 şüpheliden 21’i tutuklandı.

Bor ilçesi Bayat Köyü'nde iki aile arasında tarla anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada taraflar birbirlerine tabancalarla ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği Fehim Kıran, Ramazan Kılıç, Mehmet Kılıç ve Mediha Doğan hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.Olayla ilgili yürütülen soruşturmada kavgada kullanıldığı düşünülen 8 silah polis tarafından ele geçirildi. Olaya karışan 47 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 47 şüpheli jandarmadaki işlemlerin ardından Bor Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkeme tarafından 21 şüpheli tutuklanarak Niğde Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. 26 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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