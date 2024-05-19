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  4. 4 kişinin yaralandığı kazada sürücü 257 promil alkollü çıktı

4 kişinin yaralandığı kazada sürücü 257 promil alkollü çıktı

19.05.2024 13:45
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Karabük’te iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralanırken sürücülerden biri 257 promil alkollü çıktı.

4 kişinin yaralandığı kazada sürücü 257 promil alkollü çıktı

Kaza, Kapullu Küpler-5000 Evler arası bağlantı yolunda meydana geldi. V.A. yönetimindeki 7otomobil karşı istikametten gelen İ.T. idaresindeki otomobille çarpıştı. Kazada sürücülerden V.A. ve yanındaki M.K. ile diğer otomobildeki yolcular T.T. ve F.T. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

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257 PROMİL ALKOL

Araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarılırken sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken yapılan kontrollerde sürücü V.A.’nın 257 promil alkollü olduğu belirlendi.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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kaza yaralı
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