HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. 4. Login Akademi programı başlıyor!

4. Login Akademi programı başlıyor!

31.03.2021 14:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’nin en kapsamlı grup medya ajansı Brandcom’dan, sektörün en kapsamlı medya eğitimi! Üniversitelerin son sınıf veya yeni mezun öğrencilerinin ücretsiz olarak katılabilecekleri Login Akademi 15 Nisan’da başlıyor.

4. Login Akademi programı başlıyor!

Brandcom bünyesinde faaliyet gösteren Skala Medya, Native Media, Co.Brand ve marka/ekonomi dergisi Brand Age’in desteğiyle açılan Login Akademi’de, yaratıcı iletişimcilerin sektöre doğru bilgilerle, doğru yerden başlamaları sağlanıyor. Bilinçli, sorumlu, etik kurallara bağlı ve mesleğin profesyonel gerekliliklerine sahip medya çalışanlarının yetişmesini amaçlayan Login Akademi, aynı zamanda dijital dünyada ve birçok iletişim kanallarında iş fırsatları sunuyor.

Bu yıl dördüncüsü düzenlenecek olan ve bugüne kadar 100’ün üstünde mezun veren Login Akademi’de katılımcılara reklamcılık, halkla ilişkiler, medya planlama, dijital ajans kültürü başlıklarında eğitimler veriliyor. Brandcom, Login Akademi ile dünyaya açık, gerçeğe sadık, işini doğru yapan, yaratıcı iletişimcilerin önünü açarken, sektöre profesyonel yetenekler kazandırmaya bu yıl da devam ediyor.

Siz de 1-11 Nisan tarihleri arasında loginakademi.com adresinden form göndererek Login Akademi medya seminer programına katılabilirsiniz.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
15'inde evlendirilecekti! Anneden korkunç tehdit: Seni dağa götürüp orada öldürmek lazım15'inde evlendirilecekti! Anneden korkunç tehdit: Seni dağa götürüp orada öldürmek lazım
Haciz işlemi başlatan bankaya yumurta ve ayran ile saldırdıHaciz işlemi başlatan bankaya yumurta ve ayran ile saldırdı
15 yıldır saçlarını kestirmiyor! Gören şaştı kaldı15 yıldır saçlarını kestirmiyor! Gören şaştı kaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Erdoğan'dan Kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalar

Erdoğan'dan Kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalar

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı başladı

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı başladı

Silahla başından vurularak hayatını kaybetmişti! Cumhuriyet Savcısı ile ilgili yürek yakan detay

Silahla başından vurularak hayatını kaybetmişti! Cumhuriyet Savcısı ile ilgili yürek yakan detay

Cüneyt Özdemir NFT tweet'ini sattı! İşte fiyatı

Cüneyt Özdemir NFT tweet'ini sattı! İşte fiyatı

Diğer Haberler

3 kızına cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen baba beraat etti

3 kızına cinsel istismarda bulunduğu iddia edilmişti! Flaş karar

Duygu istismarının böylesi! Evinden getirdiği yiyecekleri çöp konteynerinden toplamış gibi yaptı

Yeni yöntemleri! İnsanların duygularıyla böyle oynanıyor

Haciz işlemi başlatan bankaya yumurta ve ayran ile saldırdı

Haciz işlemi başlatan bankaya yumurta ve ayran ile saldırdı

Belgeselleri aratmayan anlar! Karlı dağları aşarak göç yoluna koyulan dağ keçileri böyle görüntülendi

Belgeselleri aratmadı! Terörden temizlendi ortaya çıktılar

Mehmetçikten 10 aydır göremediği annesine ağlatan doğum günü sürprizi!

Mehmetçikten annesine ağlatan sürpriz!

Dünyanın en büyük çay bardağı Rize'de! 'Şimdiden dikkat çekmeye başladı, rekor kıracak'

Şimdiden dikkat çekmeye başladı, rekor kıracak!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.