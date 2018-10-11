Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen "4. Marmaris Uluslararası Kısa Film Festivali" gala gecesi yapıldı.

İçmeler Mahallesi'nde bir otelde düzenlenen festivale çok sayıda sanatçı, yönetmen, yapımcı ve sanatsever katıldı.

Gala gecesinde Türk sinemasının emektar oyuncuları Göksel Arsoy ve Yusuf Sezgin'e "Emek Ödülü", sinema ve medya sektörüne sağladığı katkılarla pek çok sinemacı yetiştiren Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi Bülent Özkam'a ise "Onur Ödülü" verildi.

Türk sinemasının emektarı Göksel Arsoy, ödülünü aldıktan sonra yaptığı konuşmada, Yeşilköy Havalimanı'nda çalışırken İtalya'ya gitmeye çalışan bir kişiye ettiği yardımın karşılığında kendisini sinema dünyasında bulduğunu aktardı.

Gecede, festivale destek veren kurum ve kuruluş temsilcilerine plaket takdim edildi.

Festival Direktörü Şeref Öztürk, festivale 6 kıtadan, 102 ülkeden, bin 797 filmle başvurulduğunu söyledi.

Kısa filmle uğraşan gençlerin elinden tutmak gerektiğini vurgulayan Öztürk, "Kısa filmler, Türkiye’de artık üvey evlat gibi görülmemeli. Gençlerin, çocukların önü bu şekilde açılmalı. İmkan sağlanmalı. Uzun metraj için Türkiye’de yeterince festival var." dedi.

Öztürk, bu yıl ülkede turizmin çok çok iyi gittiğine işaret ederek, "Umarım her yıl böyle olur. Bize Marmaris ve turizmci çok destek oldu. Bu festivalde Türkiye’nin de ötesine geçtik. Hollanda ve Norveç’e açıldık. Hollanda’dan çok destek aldık. Sanatın olduğu yerde savaş olmaz, kan olmaz, gözyaşı olmaz. Sanatın değerini bilmek gerekiyor." diye konuştu.

Festival, 14 Ekim'de ödül töreniyle sona erecek.

