Binlerce şans oyunu sever, On Numara çekilişinin şanslı rakamlarını araştırıyor. Çekiliş, akşam saatlerinde gerçekleştiriliyor. Peki 4 Nisan On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...

ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

4 Nisan On Numara çekiliş sonucu henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimiz güncellenecek.

On Numara çekiliş sonuçlarını, 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/on-numara-sonuclari' adresinden sorgulayabilirsiniz. On Numara çekilişi 20.30'da başlıyor. Çekilişin sonucu, çekilişin başlangıcından itibaren 15-20 dakika içerisinde belli oluyor.

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Milli Piyango ve şans oyunu severlerin takip ettiği yenilenen On Numara'nın kurallarına göre; bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenmektedir. Bir veya birden daha fazla kolon oynanabilmekte. Tek bir kolon ücreti ise 2 TL'dir.

