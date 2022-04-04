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4 Nisan On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?

04.04.2022 17:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

On Numara çekilişinin 4 Nisan 2022 Pazartesi gününe ait sonucu sorgulanıyor. Çekilişin sonucu internet ortamında açıklanıyor. Peki 4 Nisan On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...

4 Nisan On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?

Binlerce şans oyunu sever, On Numara çekilişinin şanslı rakamlarını araştırıyor. Çekiliş, akşam saatlerinde gerçekleştiriliyor. Peki 4 Nisan On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...

ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

4 Nisan On Numara çekiliş sonucu henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimiz güncellenecek.

4 Nisan On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?

On Numara çekiliş sonuçlarını, 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/on-numara-sonuclari' adresinden sorgulayabilirsiniz. On Numara çekilişi 20.30'da başlıyor. Çekilişin sonucu, çekilişin başlangıcından itibaren 15-20 dakika içerisinde belli oluyor.

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Milli Piyango ve şans oyunu severlerin takip ettiği yenilenen On Numara'nın kurallarına göre; bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenmektedir. Bir veya birden daha fazla kolon oynanabilmekte. Tek bir kolon ücreti ise 2 TL'dir.

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Anahtar Kelimeler:
Milli Piyango
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