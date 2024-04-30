Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel arasındaki görüşmenin detayları belli oldu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasında gerçekleşmesi beklenen görüşmenin detayları belli oldu.

Erdoğan, Özel'i AK Parti Genel Merkezi'nde perşembe günü saat 16.00'da kabul edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'de düzenlenen 23 Nisan Resepsiyon sonrası, aralarında Özgür Özel'in de bulunduğu siyasi partilerin temsilcileriyle bir araya gelmişti. Özel'in görüşme talebiyle ilgili sorular üzerine Erdoğan, "CHP Genel Başkanı Özel ile önümüzdeki hafta bir araya geleceğiz." açıklamasını yapmıştı.







