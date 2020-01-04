4 Ocak 2020 günlük burç yorumları

4 Ocak Cumartesi yani yeni ayın dördüncü günü için günlük burç yorumları ve Ocak ayının burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik.

KOÇ

Biriken mesleki ve sosyal yükümlülükler yüzünden uçağa atlamak ve ülkeyi terk etmek hissi içinde olabilirsiniz. Devamı...

BOĞA

Sonunda tüm çabalarınızın karşılığını alıyorsunuz. Ancak bu arkanıza yaslanıp dinlenme anlamına gelmiyor. Tam tersine şimdi fikirlerinizi test etme zamanı. Devamı...

İKİZLER

Harika, besleyici bir doğanız var. İnsanlar şefkatli ruhunuzdan beslenmeyi seviyorlar. Tıpkı başkalarının ihtiyaçlarına açık olduğun gibi, kendi ihtiyaçlarının da farkında olmalısın. Devamı...

YENGEÇ

Bugün herhangi bir yazı veya sanat çalışması üzerinde çalşıyor olabilirsiniz. Bunun ilham perisi olduğunu ya da doğal yeteneğiniz sayesinde ortaya çıktığını düşünebilirsiniz. Devamı...

ASLAN

Biraz kafanızı kaldırın ve okuduğunuz kitabı bırakın.Yeterince tek başına vakit geçirdiniz; diğer insanlarla etkileşime başlama zamanı. Devamı...