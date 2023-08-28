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4 ülke bir araya geldi: Krizde yeni gelişme! Tüm sınırlar kapatılacak...

28.08.2023 17:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Polonya, Letonya, Litvanya ve Estonya İçişleri Bakanları, bugün bir araya geldi. Polonya'nın başkenti Varşova'da gerçekleşen toplantıda, Avrupa Birliği'nin Belarus ve Rusya ile olan sınırındaki güvenlik durumları ele alındı. Polonya cephesinden yapılan yazılı açıklamada, dört ülkenin, sınırları kapatmak da dahil olmak üzere birlikte karar alma konusunda anlaştığı ifade edildi.

4 ülke bir araya geldi: Krizde yeni gelişme! Tüm sınırlar kapatılacak...

Polonya İçişleri ve İdari Yönetim Bakanı Mariusz Kaminski, Estonya, Letonya, Litvanya İçişleri Bakanları ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Wagner Grubu'nun Belarus topraklarını derhal terk etmesini talep ettiklerini açıkladı.

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Polonya’nın başkenti Varşova'da bugün Estonya İçişleri Bakanı Lauri Laanemets, Letonya İçişleri Bakanı Maris Kucinskis, Litvanya İçişleri Bakanı Agne Bilotaite Polonya İçişleri ve İdari Yönetim Bakanı Mariusz Kaminski ile bir araya geldi. Belarus sınırındaki durumun ele alındığı 2,5 saatlik görüşmenin ardından Polonya İçişleri Bakanı Mariusz Kaminski basına açıklamalarda bulundu.

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SINIRLAR KAPATILABİLİR...

Gerek Polonya'nın gerekse komşu ülkelerin Belarus sınırında aylardır artan göç baskısıyla karşı karşıya olduğunu belirten Mariusz Kaminski, bu duruma şimdi de Wagner’in binlerce paralı askerinin sınıra konuşlandırılmasının eklendiğini söyledi.

Kaminski “Belarus sınırımızdaki durumun istikrara kavuşması için iki şey gerekiyor. Lukaşenko rejiminden Wagner Grubu'nun Belarus topraklarını derhal terk etmesini ve Belaruslu görevliler tarafından sınıra yığılmış yasadışı göçmenlerin sınır hattını derhal terk etmelerini talep ediyoruz” şeklinde konuştu.

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Polonya İçişleri Bakanı Kaminski, Belarus ile sınır komşusu olan Polonya, Litvanya, Letonya, Estonya'nın sınırlarında kritik herhangi bir olay yaşanması durumunda bu 4 ülkenin Belarus ile sınır kapılarını kapatacaklarını söyledi.

“Tüm sınır geçişleri kapatılacak. Kalıcı bir istişare mekanizması geliştirdik. Oluşturduğumuz ekip 24 saat boyunca sınırlarımızdaki durumu izleyecek ve ihtiyaç halinde durumu değerlendirip, gerekli önlemleri alacak” diyen Kaminski, sınır geçişlerinin kapatılması durumunda sürgündeki Belaruslu lider Sviatlana Tsikhanouskaya ile Belaruslu muhaliflerin ülkeden çıkabileceği yollar üzerinde çalıştıklarını bildirdi. (İHA)


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