4 ülkeden 11 ressamın gözüyle Çankırı

MUHAMMED KAYGIN - Türkiye, Bulgaristan, Kazakistan ve İran'dan 11 ressam, Çankırı'nın tanıtımına katkı sağlamak için, gezip gözlemledikleri Çankırı'nın tarihini ve kültürünü kendi bakış açılarıyla tuvale aktarıyor.

Çankırılı resim sanatçısı Hülya Sezgin, kentin tanıtımına katkı sağlamak için bir çalıştay yapmaya karar verdi. Bu fikrini Çankırı Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Mustafa Can ile paylaşan Sezgin, onların da desteğiyle farklı ülkelerdeki ressam arkadaşlarını kente davet etti.

Davet üzerine 4 ülkeden gelen 11 ressam, Çankırı'da bulunan beş bin yıllık Tuz Mağarası, Çivitçioğlu Medresesi, Tarihi Çamaşırhane Müzesi, Taş Mescit, Çankırı Kalesi, Kadınçayırı, Kurşunlu, Orta, Devrez çayı, kaya mezarları, peri bacaları gibi mekanları ziyaret ederek gözlem yaptı.

Ressamlar, daha sonra kentteki bir otelde oluşturulan atölyede, gözlemledikleri tarihi ve kültürel mekanları kendi bakış açılarıyla tuvale aktarmaya başladı.

Yapılan resimler Çamaşırhane Müzesi'nde sergilendikten sonra vakıf tarafından müzayede ile satılarak Çankırılı öğrencilere burs imkanı sağlanacak.