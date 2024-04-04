MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. 40 milyon TL'lik eviyle gündemdeydi! Zeynep Bastık yatırımını nereye yaptığını açıkladı

40 milyon TL'lik eviyle gündemdeydi! Zeynep Bastık yatırımını nereye yaptığını açıkladı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
04.04.2024 10:59
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan ünlü şarkıcı Zeynep Bastık her açıklamasıyla adından söz ettiriyor. İzmir Urla'dan aldığı 40 milyon TL'lik lüks yazlığı ile dikkat çeken Zeynep Bastık şimdi de yatırımını nereye yaptığı açıkladı.

40 milyon TL'lik eviyle gündemdeydi! Zeynep Bastık yatırımını nereye yaptığını açıkladı

Şarkı performanslarının yanı sıra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettiren Zeynep Bastık, geçtiğimiz aylarda katıldığı bir programda özel hayatındaki değişikliklerden bahsetmişti.

Son dönemde konserden konsere koşan ve kazancını artıran ünlü şarkıcı Urla'dan 40 milyon TL'ye lüks bir yazlık almıştı. İzmir-İstanbul arası mekik dokuyan Zeynep Bastık yatırımı nereye yaptığını açıkladı.

ZEYNEP 1

Şimdilerde yatırım yöntemlerinden bahseden ünlü şarkıcı, parayı çarçur etmeden en doğru şekilde değerlendirdiğini dile getirdi.

zeynep 2

YATIRIM ŞEKLİNİ AÇIKLADI

Parasının hesabını iyi bildiğini ve çarçur etmediğini söyleyen şarkıcı, “Toprağa ne kadar yatırım yaparsak o kadar kendimi huzurlu hissediyorum. Benim için yatırım topraktır. Alışverişe çok para harcamam” dedi

ZEYNEP 3

Dadı Meryem'in 8 yaşındaki küçük kızı diri diri gömdüğü ortaya çıktı! Detaylar kan dondurdu Dadı Meryem'in 8 yaşındaki küçük kızı diri diri gömdüğü ortaya çıktı! Detaylar kan dondurdu

Yerel Seçim 2024

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dadı Meryem'in 8 yaşındaki küçük kızı diri diri gömdüğü ortaya çıktı! Detaylar kan dondurduDadı Meryem'in 8 yaşındaki küçük kızı diri diri gömdüğü ortaya çıktı! Detaylar kan dondurdu
Günlerce yoğun bakımda kaldıktan sonra güzel haber geldi!Günlerce yoğun bakımda kaldıktan sonra güzel haber geldi!
Otel odasında ilişkinin sesini duyunca...Otel odasında ilişkinin sesini duyunca...
Anahtar Kelimeler:
Zeynep Bastık sosyal medya ünlü şarkıcı
En Çok Okunan Haberler
Yavaş iddiası gündem yarattı: Koltuğu altından çekip alabilir!

Yavaş iddiası gündem yarattı: Koltuğu altından çekip alabilir!

Özgür Özel'den ses getirecek çıkış! 'Artık birinci partiyiz' dedi ve ekledi 'Erdoğan'ı arayacağım'

Özgür Özel'den ses getirecek çıkış! 'Artık birinci partiyiz' dedi ve ekledi 'Erdoğan'ı arayacağım'

TFF talepleri reddetti! Maç 90 dakika oynanmayacak

TFF talepleri reddetti! Maç 90 dakika oynanmayacak

Bakan Şimşek'ten seçim değerlendirmesinde 'enflasyon' mesajı! "Memura zam verdik, yine kaybedildi"

Bakan Şimşek'ten seçim değerlendirmesinde 'enflasyon' mesajı! "Memura zam verdik, yine kaybedildi"

Dadı Meryem'in 8 yaşındaki küçük kızı diri diri gömdüğü ortaya çıktı! Detaylar kan dondurdu

Dadı Meryem'in 8 yaşındaki küçük kızı diri diri gömdüğü ortaya çıktı! Detaylar kan dondurdu

'Oylar parayla satılıyor' iddiası! Dekontu bile paylaştı...

'Oylar parayla satılıyor' iddiası! Dekontu bile paylaştı...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Sokak modasının en gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

Sokak modasının en gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kas ağrılarına son! Çok satan masaj aleti günün fırsat ürünü

Kas ağrılarına son! Çok satan masaj aleti günün fırsat ürünü

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.