40. yaş günü için kendine hediye vermek istedi, ölümden döndü

ABD'nin Florida eyaletinde yaşayan 40 yaşındaki Lyndsay Colosimo'nun estetik ameliyat süreci dehşete düşürdü.
Karın gerdirme, popo kaldırma ve meme küçülme için operasyon geçiren kadın ameliyattan birkaç gün sonra vücudunun belli yerlerinde ve göğüs uçlarında çürüme yaşadı. Etlerinin çürümeye başladığı gören kadın panikle tekrar hastaneye gitti. Bir dizi testten geçen kadına Nekrotizan fasiit enfeksiyonu teşhisi kondu.
20 gün boyunca hastanede tedavi gören kadın yaşadığı dehşet anları şöyle anlattı: 'Ölebilirdim. Göğüslerimde açık yaralar vardı, göbek deliğimden sıvı akıyordu. Ateşim vardı ve kontrolsüzce kusuyordum. Göğüs bandajı açıldığında göğüs uçlarım hala mosmordu. Süt kanallarımın çıkarıldığını öğrendim. Zaman zaman hala acılar yaşıyorum. Doktorlar iyileşmemin zaman alacağını söylüyor. Bu enfeksiyon hayatıma mal oluyordu. Oysaki plajda rahatlıkla dolaşmayı hayal ediyor, kendime karşı güven kazanmak istiyordum.'
Lindsay, yaşadığı acıların buna değmeyeceğini kadınların ister zayıf olsunlar ister kilolu bedenlerini her şekilde sevmeleri gerektiğini söylüyor.
İnternette kendisi için yardım kampanyası başlatan kadınının hastaneye ödemesi gereken tutar 31 bin dolar.
Nekrotizan fasiit yumuşak doku ve fasyaları tutan, hayatı tehdit eden bir enfeksiyondur.
Nadir görülmesine rağmen hızlı ilerleyen fasiyal nekroza ilerlediğinden yüksek ölüm riskine sahip
olabilir. Son derece nadir görülen hastalık et yiyen böcekler ve et yiyen bakteriler anlamına geliyor. Bu hastalığa yakalananların birçoğu hayatını kaybediyor. Hayatta kalma şansını artırmak için en kısa zamanda müdahale edilmesi gerekiyor. Küçük kırmızı kabarcıklarla başlayan hastalık ter, ateş ve grip gibi belirtilerle ortaya çıkıyor. Organ yetmezliği ve şoka girmeye de yol açıyor. Nedenleri arasında ise böcek ısırıkları,
yanık, kesik gibi yaralardan bakterilerin deri altına girmesi, karın bölgesinde yer alan yaralar, ameliyat yaraları ve çiğ yiyecekler yer alıyor.
Okuyucu Yorumları 2 yorum