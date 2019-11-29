KADIN

40. yaş günü için kendine hediye vermek istedi, ölümden döndü

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

ABD'den Kolombiya'ya estetik ameliyat olmak için gelen Lyndsay Colosimo'nun hayatı kabusa döndü. 40. doğum günü için kendisini 'iyi hissetmek' için ameliyat masasına yatan Colosimo'nun vücudunda ve göğüslerinde Nekrotizan Fasiit enfeksiyonu nedeniyle çürükler oluşmaya başladı.

ABD'nin Florida eyaletinde yaşayan 40 yaşındaki Lyndsay Colosimo'nun estetik ameliyat süreci dehşete düşürdü.

Karın gerdirme, popo kaldırma ve meme küçülme için operasyon geçiren kadın ameliyattan birkaç gün sonra vücudunun belli yerlerinde ve göğüs uçlarında çürüme yaşadı. Etlerinin çürümeye başladığı gören kadın panikle tekrar hastaneye gitti. Bir dizi testten geçen kadına Nekrotizan fasiit enfeksiyonu teşhisi kondu.

20 gün boyunca hastanede tedavi gören kadın yaşadığı dehşet anları şöyle anlattı: 'Ölebilirdim. Göğüslerimde açık yaralar vardı, göbek deliğimden sıvı akıyordu. Ateşim vardı ve kontrolsüzce kusuyordum. Göğüs bandajı açıldığında göğüs uçlarım hala mosmordu. Süt kanallarımın çıkarıldığını öğrendim. Zaman zaman hala acılar yaşıyorum. Doktorlar iyileşmemin zaman alacağını söylüyor. Bu enfeksiyon hayatıma mal oluyordu. Oysaki plajda rahatlıkla dolaşmayı hayal ediyor, kendime karşı güven kazanmak istiyordum.'

Lindsay, yaşadığı acıların buna değmeyeceğini kadınların ister zayıf olsunlar ister kilolu bedenlerini her şekilde sevmeleri gerektiğini söylüyor.

İnternette kendisi için yardım kampanyası başlatan kadınının hastaneye ödemesi gereken tutar 31 bin dolar.

NEKROZİTAN FASİİT NEDİR?

Nekrotizan fasiit yumuşak doku ve fasyaları tutan, hayatı tehdit eden bir enfeksiyondur.
Nadir görülmesine rağmen hızlı ilerleyen fasiyal nekroza ilerlediğinden yüksek ölüm riskine sahip
olabilir. Son derece nadir görülen hastalık et yiyen böcekler ve et yiyen bakteriler anlamına geliyor. Bu hastalığa yakalananların birçoğu hayatını kaybediyor. Hayatta kalma şansını artırmak için en kısa zamanda müdahale edilmesi gerekiyor. Küçük kırmızı kabarcıklarla başlayan hastalık ter, ateş ve grip gibi belirtilerle ortaya çıkıyor. Organ yetmezliği ve şoka girmeye de yol açıyor. Nedenleri arasında ise böcek ısırıkları,
yanık, kesik gibi yaralardan bakterilerin deri altına girmesi, karın bölgesinde yer alan yaralar, ameliyat yaraları ve çiğ yiyecekler yer alıyor.


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Anahtar Kelimeler:
Lyndsay Colosimo estetik

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Korkunç hastalık! D: Umarım kimsenin başına gelmez. Canlı canlı çürüyorsum basitçe.
Vay be kendisine yardım kampanyası düzenlemiş. Sen git bir dizi estetik operasyon geçir, masrafını elalem ödesin. Anlamadığım bu yaraların tedavi masraflarını estetik ameliyat olduğu hastane veya doktorların karşılaması gerekmiyor mu, e neyin yardımı bu, estetik masrafları mı?
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