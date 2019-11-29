40. yaş günü için kendine hediye vermek istedi, ölümden döndü

20 gün boyunca hastanede tedavi gören kadın yaşadığı dehşet anları şöyle anlattı: 'Ölebilirdim. Göğüslerimde açık yaralar vardı, göbek deliğimden sıvı akıyordu. Ateşim vardı ve kontrolsüzce kusuyordum. Göğüs bandajı açıldığında göğüs uçlarım hala mosmordu. Süt kanallarımın çıkarıldığını öğrendim. Zaman zaman hala acılar yaşıyorum. Doktorlar iyileşmemin zaman alacağını söylüyor. Bu enfeksiyon hayatıma mal oluyordu. Oysaki plajda rahatlıkla dolaşmayı hayal ediyor, kendime karşı güven kazanmak istiyordum.'

Karın gerdirme, popo kaldırma ve meme küçülme için operasyon geçiren kadın ameliyattan birkaç gün sonra vücudunun belli yerlerinde ve göğüs uçlarında çürüme yaşadı. Etlerinin çürümeye başladığı gören kadın panikle tekrar hastaneye gitti. Bir dizi testten geçen kadına Nekrotizan fasiit enfeksiyonu teşhisi kondu.

İnternette kendisi için yardım kampanyası başlatan kadınının hastaneye ödemesi gereken tutar 31 bin dolar.

NEKROZİTAN FASİİT NEDİR?

Nekrotizan fasiit yumuşak doku ve fasyaları tutan, hayatı tehdit eden bir enfeksiyondur.

Nadir görülmesine rağmen hızlı ilerleyen fasiyal nekroza ilerlediğinden yüksek ölüm riskine sahip

olabilir. Son derece nadir görülen hastalık et yiyen böcekler ve et yiyen bakteriler anlamına geliyor. Bu hastalığa yakalananların birçoğu hayatını kaybediyor. Hayatta kalma şansını artırmak için en kısa zamanda müdahale edilmesi gerekiyor. Küçük kırmızı kabarcıklarla başlayan hastalık ter, ateş ve grip gibi belirtilerle ortaya çıkıyor. Organ yetmezliği ve şoka girmeye de yol açıyor. Nedenleri arasında ise böcek ısırıkları,

yanık, kesik gibi yaralardan bakterilerin deri altına girmesi, karın bölgesinde yer alan yaralar, ameliyat yaraları ve çiğ yiyecekler yer alıyor.



