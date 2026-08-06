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40 yıldır boştu! Kadınlar o araziyi mor cennete dönüştürdü

Mardin’in Midyat ilçesinde yaklaşık 40 yıldır atıl durumda bulunan 15 dönümlük arazi, kadınların emeğiyle yeniden hayat buldu.

40 yıldır boştu! Kadınlar o araziyi mor cennete dönüştürdü

Midyat ilçesine bağlı kırsal Eğlence Mahallesi'ndeki ve yaklaşık 40 yıldır atıl durumda olan 15 dönümlük arazi, Midyat Kaymakamlığı bünyesinde faaliyet gösteren ÇATOM kurslarına katılan kadınların çalışmalarıyla yeniden üretime kazandırıldı.

40 yıldır boştu! Kadınlar o araziyi mor cennete dönüştürdü 1

Uzun yıllar işlenmeyen araziye dikilen lavanta fideleri, kadınların aylar süren bakımıyla mor renge büründü.

Hasat döneminin başlamasıyla kadınlar, lavantaları tek tek toplayarak hasat yaptı. Hasat edilen lavantalar, işlenerek lavanta yağına dönüştürülüyor.

40 yıldır boştu! Kadınlar o araziyi mor cennete dönüştürdü 2

Elde edilen yağ, sabun ve farklı ürünlerin üretiminde kullanılıyor. Satışlardan elde edilen gelirle kadınlar aile bütçelerine katkı sunuyor.

40 yıldır boştu! Kadınlar o araziyi mor cennete dönüştürdü 3

"BOŞ ARAZİYİ LAVANTA BAHÇESİNE DÖNÜŞTÜRDÜK"

Midyat ÇATOM Yöneticisi Gülten Erol, hasadı gerçekleştirdiklerini belirterek, "Hasadını yaptığımız lavantaların yağını çıkaracağız. Daha sonra bu yağları sabun ve farklı ürünlerimizde kullanarak ürün çeşitliliğimizi artıracağız. Yaklaşık 15 dönümlük boş bir araziyi lavanta bahçesine dönüştürdük. Burada yaklaşık 20 kadınımız çalışıyor. Her geçen yıl kadın sayımız artıyor. İhtiyaç sahibi kadınlar burada istihdam ediliyor. Amacımız Midyat'ta farkındalık oluşturarak boş kalan arazilerin üretime kazandırılabileceğini göstermek" dedi.

40 yıldır boştu! Kadınlar o araziyi mor cennete dönüştürdü 4

"İLK DEFA LAVANTA HASADINA KATILIYORUM"

Kursiyer Hatice Keleş ise "İlk defa lavanta hasadına katılıyorum. Lavantanın kokusu çok güzel. Burada hem öğreniyoruz hem de üretime katkı sağlıyoruz. Midyat'ta böyle bir bahçenin olması mutluluk verici" dedi.

40 yıldır boştu! Kadınlar o araziyi mor cennete dönüştürdü 5

"İNSANLARIN GELİP GÖRMESİ GEREKEN BİR YER"

Kursiyer Derya Acar da "Arkadaşlarımızla birlikte lavanta topluyoruz. Buradaki ablalarımız bize yardımcı oluyor. Kokusunu çok beğendim. İnsanların gelip görmesi gereken güzel bir yer. Bu deneyimi yaşadığım için mutluyum" ifadelerini kullandı.

40 yıldır boştu! Kadınlar o araziyi mor cennete dönüştürdü 6

40 yıldır boştu! Kadınlar o araziyi mor cennete dönüştürdü 7

40 yıldır boştu! Kadınlar o araziyi mor cennete dönüştürdü 8

40 yıldır boştu! Kadınlar o araziyi mor cennete dönüştürdü 9

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mynet tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
lavanta Mardin
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