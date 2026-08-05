Birinin sizi cepte gördüğünü gösteren 4 davranış

Bir ilişkide ya da arkadaşlıkta sürekli fedakarlık yapan taraf olmak zamanla yıpratıcı hale gelebiliyor. Özellikle karşı tarafın bunu normal görmeye başlaması, kişinin kendisini değersiz hissetmesine neden olabiliyor. Psikolog Ziad Roumy ise birinin sizi "cepte gördüğünü" gösteren en yaygın 4 davranışı paylaştı.

SÜREKLİ ZAMANINIZI HİÇE SAYIYOR

Roumy'ye göre ilk işaret, kişinin sizin zamanınıza değer vermemesi. Sürekli geç kalması, son anda plan iptal etmesi ya da her an müsait olacağınızı düşünmesi, sizi cepte gördüğünün sinyali olabilir.

Uzman, bunun sadece yoğunlukla açıklanamayacağını, tekrar eden davranışların karşı tarafa duyulan saygının azalmasına işaret edebileceğini söylüyor.

"HAYIR" DEDİĞİNİZDE ÖFKELENİYOR

Sınır koyduğunuz anda karşı tarafın rahatsız olması da dikkat edilmesi gereken davranışlardan biri.

Roumy'ye göre sizi sürekli yardım etmeye alışmış biri, kendi ihtiyaçlarınızı öncelik haline getirmenizden hoşlanmayabilir. Bu durum ise ilişkinin tek taraflı ilerlediğinin göstergesi olabilir.

SİZ UZAKLAŞINCA KIYMETİNİZİ ANLIYOR

Psikoloğa göre bazı insanlar, ancak siz geri çekildiğinizde ya da eskisi kadar ilgi göstermediğinizde endişelenmeye başlıyor.

Bu ilginin nedeni çoğu zaman sizi özlemekten çok, sağladığınız desteği ve ilgiyi kaybetme korkusu olabiliyor. Uzman, böyle bir durumda açık iletişim kurmanın ve sınırlar belirlemenin önemli olduğunu vurguluyor.

FİKRİNİZİ SORMADAN KARAR VERİYOR

Sizi ilgilendiren konularda fikrinizin alınmaması da önemli bir uyarı işareti.

Roumy, özellikle ortak karar verilmesi gereken durumlarda görüşünüzün önemsenmemesinin, ilişkinin sağlıklı ilerlemediğini gösterebileceğini belirtiyor. Karşı tarafın "Nasıl olsa kabul eder" düşüncesiyle hareket etmesi ise zamanla değersizlik hissini artırabiliyor.

"SINIRLARINIZI KORUYUN"

Psikolog Ziad Roumy'ye göre, birinin sizi cepte görmesi çoğunlukla takdir eksikliğinden ve kişisel sınırlarınıza saygı duyulmamasından kaynaklanıyor.

Uzman, bu işaretlerin her zaman ilişkinin biteceği anlamına gelmediğini ancak açık bir konuşma yapmanın ve kendi değerinizi ortaya koyacak sağlıklı sınırlar çizmenin büyük önem taşıdığını ifade ediyor. İlişkilerin sağlıklı ilerleyebilmesi için karşılıklı saygı, takdir ve dengeli fedakârlığın vazgeçilmez olduğu belirtiliyor.