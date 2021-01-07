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42 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 42?

07.01.2021 14:42 | Son Güncelleme:
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42 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 42?

Plakalar, çeşitli rakam ve harf kombinasyonlarından oluşan özel levhalardır. Plakaların başında bulunan iki rakamlı sayı ise o plakanın kayıtlı olduğu şehri belirttiği için plakadaki en önemli unsurdur. Ülkemizin 81 ili için 81 farklı plaka kodu vardır ve 42 plaka kodu da bu kodlardan biridir. Peki 42 nerenin plakası, 42 plaka kodu hangi şehirde kullanılıyor? İşte detaylar...

Trafikte düzen ve kontrolün sağlanması için kullanılan plakalar her araç için özeldir. Tıpkı birer kimlik numarasına benzeyen bu plakalar, her araç için farklı kombinasyonlardan oluştukları gibi kullanıldıkları araç türüne göre de farklı özellikler taşır. Günlük hayatta en sık karşımıza çıkan araç plakası çeşidi ise özel araç plakalarıdır. Dışarıdan bakıldığında küçük bir levha olsa da üzerinde yer alan bilgiler nedeniyle büyük önem taşıyan plakaların tüm motorlu kara taşıtlarının ön ve arka kısımlarında bulunması zorunludur. Trafikte düzen ve güvenliğin teminini sağlayan plakalar, özellikle küçük şehirlerde hemen hemen hep aynı kodla karşımıza çıksa da büyük şehirlerde pek çok farklı plaka imi olduğu için akıllarda soru işaretleri bırakır. Farklı şehirlerde karşımıza çıkabilen 42 plakası hangi ile ait? Nerenin plaka kodu 42? İşte 42 plaka kodu hakkında merak edilen detaylar...

42 Nerenin Plakası?

42 plaka kodu, İç Anadolu Bölgesi’nde yer alan ve yüz ölçümü bakımından ülkemizin en büyük ili olan Konya'ya aittir. Ülkemizdeki en kalabalık yedinci şehir olan ve 31 ilçesi bulunan Konya ilimize kayıtlı tüm plakalar 42 plaka koduyla başlar. Konya'nın tüm ilçelerine ait plaka kodu harf grupları şu şekildedir:

Konya Merkezin Plaka Kodları:

  • 42 AB / AZ 001 – 999
  • 42 BA / BZ 001 – 999
  • 42 C 0001 – 9999
  • 42 DA / DZ 001 – 999
  • 42 EA / EZ 001 – 999
  • 42 FA / FZ 001 – 999
  • 42 HA / HZ 001 – 999
  • 42 KA / KZ 001 – 999
  • 42 LA / LZ 001 – 999
  • 42 M 8001 – 8530
  • 42 NA / NZ 001 – 999
  • 42 PA / PZ 001 – 999
  • 42 SA / SZ 001 – 999
  • 42 T 2337 – 3142
  • 42 TT 001 – 999
  • 42 VK / VL 001 – 999
  • 42 VN / VZ 001 – 999

Beyşehir İlçesinin Plaka Kodları:

  • 42 B 0001 – 9999
  • 42 BCA / BPZ 01 – 99
  • 42 H 0001 – 9999
  • 42 R 0001 – 9999

Akşehir İlçesinin Plaka Kodları:

  • 42 D 0001 – 9999
  • 42 U 0001 – 9999
  • 42 UA / UZ 001 – 999

Ereğli İlçesinin Plaka Kodları:

  • 42 E 0001 – 9999
  • 42 V 0001 – 9999
  • 42 YA /YZ 0001 – 9999

Çumra İlçesinin Plaka Kodları:

  • 42 J 0001 – 9999
  • 42 N 0001 – 9999

Seydişehir İlçesinin Plaka Kodları:

  • 42 K 0001 – 9999
  • 42 ZA / ZZ 001 – 999

Karapınar İlçesinin Plaka Kodları:

  • 42 L 0001 – 9999

Kulu İlçesinin Plaka Kodları:

  • 42 M 0001 – 8000

Ilgın İlçesinin Plaka Kodları:

  • 42 P 0001 – 9999
  • 42 RK / RR 001 – 999

Cihanbeyli İlçesinin Plaka Kodları:

  • 42 R 0001 – 9999

Kadınhanı İlçesinin Plaka Kodları:

  • 42 S 0001 – 9999

Hadım İlçesinin Plaka Kodları:

  • 42 TA / TF 001 – 999

Güneysınır İlçesinin Plaka Kodları:

  • 42 TG / TL 001 – 999

Hüyük İlçesinin Plaka Kodları:

  • 42 TM / TS 001 – 999

Çeltik İlçesinin Plaka Kodları:

  • 42 TU / TZ 001 – 999

Yunak İlçesinin Plaka Kodları:

  • 42 Y 0001 – 9999

Bozkır İlçesinin Plaka Kodları:

  • 42 RA / RJ 001 – 999

Sarayönü İlçesinin Plaka Kodları:

  • 42 Z 0001 – 9999
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