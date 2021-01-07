42 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 42?

Trafikte düzen ve kontrolün sağlanması için kullanılan plakalar her araç için özeldir. Tıpkı birer kimlik numarasına benzeyen bu plakalar, her araç için farklı kombinasyonlardan oluştukları gibi kullanıldıkları araç türüne göre de farklı özellikler taşır. Günlük hayatta en sık karşımıza çıkan araç plakası çeşidi ise özel araç plakalarıdır. Dışarıdan bakıldığında küçük bir levha olsa da üzerinde yer alan bilgiler nedeniyle büyük önem taşıyan plakaların tüm motorlu kara taşıtlarının ön ve arka kısımlarında bulunması zorunludur. Trafikte düzen ve güvenliğin teminini sağlayan plakalar, özellikle küçük şehirlerde hemen hemen hep aynı kodla karşımıza çıksa da büyük şehirlerde pek çok farklı plaka imi olduğu için akıllarda soru işaretleri bırakır. Farklı şehirlerde karşımıza çıkabilen 42 plakası hangi ile ait? Nerenin plaka kodu 42? İşte 42 plaka kodu hakkında merak edilen detaylar...

42 Nerenin Plakası?

42 plaka kodu, İç Anadolu Bölgesi’nde yer alan ve yüz ölçümü bakımından ülkemizin en büyük ili olan Konya'ya aittir. Ülkemizdeki en kalabalık yedinci şehir olan ve 31 ilçesi bulunan Konya ilimize kayıtlı tüm plakalar 42 plaka koduyla başlar. Konya'nın tüm ilçelerine ait plaka kodu harf grupları şu şekildedir: