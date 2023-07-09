43 ilin geçiş güzergahında kuvvetli yağış etkili oldu! Kazalar peş peşe geldi: Çok sayıda yaralı var

Hafta sonu tatillerini farklı şehirlerde değerlendiren vatandaşlar, dönüş yoluna geçti. Ankara-Samsun kara yolunda araçlar yavaş yavaş ilerlerken, bazı güzergahlarda da trafik durma noktasına geldi. Araç trafiğinin yoğun olduğu bölgede öğlen sonrası aniden bastıran sağanak yağış sebebiyle de 4 ayrı noktada meydana gelen trafik kazalarında 8 kişi yaralandı.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Kırıkkale-Ankara kara yolu Kalecik Kavşağı'nda H.O.G. idaresindeki hafif ticari araç, T.G. yönetimindeki tır ile çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan D.A., H.G., E.A. ve T.A., ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Aynı kavşakta meydana gelen diğer bir kazada ise E.K.'nın kullandığı ticari taksi ile A.Ü.'nün idaresindeki yabancı plakalı otomobilin çarpışması neticesinde yaralanan S.K. ambulansla götürüldüğü hastanede tedavi altına alındı.

Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yakınlarında meydana gelen zincirleme trafik kazasında da E.Ç. hakimiyetindeki hafif ticari araç, Ş.D.'nin kullandığı cip ve H.S. idaresindeki hafif ticari araç çarpıştı. Kazada yaralanan N.D. hastaneye sevk edildi.

"SIÇRADIM O TARAFA GİTTİM"

Kırıkkale-Konya kara yolu üzerindeki Hacılar F Tipi Yüksek Güvenlikle Ceza İnfaz Kurumu kavşağındaki kazada da A.K.'nın kullandığı otomobil ile H.C.S. idaresindeki hafif ticari araç çarpıştı. Kazada yaralanan S.A. ile S.A., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.



Kaza anını anlatan sürücü H.C.S., "Kavşaktan dönecektim süratim 50 ise 30'a düştüm. Arkadaş öyle bir hızlı geldi ki 80 ile mi 100 ile mi geldi bilemiyorum arkadan vurdu bana. Sıçradım o tarafa gittim. Allah'a şükürler olsun herhangi bir zarar yok" dedi.



Kırıkkale-Ankara kara yolunda da meydana gelen 7 araçlı zincirleme trafik kazasında ise maddi hasar oluştu. Yoldan çıkan bir kamyonet de şarampole devrildi. Araçlar, çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı. Kaza sebebiyle de uzun araç kuyrukları oluştu. (İHA)

