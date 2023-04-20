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  4. 43 ilin geçiş güzergahında Ramazan Bayramı öncesi trafik yoğunluğu başladı

43 ilin geçiş güzergahında Ramazan Bayramı öncesi trafik yoğunluğu başladı

20.04.2023 01:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan Bayramı tatilini memleketlerinde geçirmek için yola çıkan sürücüler, "kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de yoğunluğa neden oluyor. Polis ve jandarma ekipleri ise ulaşımın aksamaması için kavşakların bazılarını dönüşlere kapattı.

43 ilin geçiş güzergahında Ramazan Bayramı öncesi trafik yoğunluğu başladı

Ulaşımda 43 ilin kara yolunun bağlantı noktasındaki Kırıkkale'de başlayan trafik yoğunluğunun artarak devam etmesi bekleniyor.

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DENETİMLER ARTIRILDI

Ulaşımın aksamaması için çaba gösteren jandarma ve polis trafik ekipleri de denetimlerini artırdı.

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Kırıkkale-Ankara kara yolu hızlı tren köprüsü altında gerçekleştirilen denetimlerde durdurulan araç sürücüleri ile yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu ile rutin trafik kontrolleri yapılıyor.

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Karayolları ekipleri de trafiğin aksamaması amacıyla Kırıkkale-Ankara kara yolundaki bazı kavşakları geçici olarak kapattı. (AA-DHA)

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Ramazan Bayramı Kırıkkale trafik

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