43 ilin geçiş güzergahında Ramazan Bayramı öncesi trafik yoğunluğu başladı

Ulaşımda 43 ilin kara yolunun bağlantı noktasındaki Kırıkkale'de başlayan trafik yoğunluğunun artarak devam etmesi bekleniyor.

DENETİMLER ARTIRILDI

Ulaşımın aksamaması için çaba gösteren jandarma ve polis trafik ekipleri de denetimlerini artırdı.

Kırıkkale-Ankara kara yolu hızlı tren köprüsü altında gerçekleştirilen denetimlerde durdurulan araç sürücüleri ile yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu ile rutin trafik kontrolleri yapılıyor.



Karayolları ekipleri de trafiğin aksamaması amacıyla Kırıkkale-Ankara kara yolundaki bazı kavşakları geçici olarak kapattı. (AA-DHA)



