43 kiloluk kadın 290 çöp şiş yedi!

Mihriban Kadap isimli kadın, Denizli'de düzenlenen çöp şiş yarışmasında yarım saat içinde 290 çöp şiş yedi.

Denizli'de çöp şiş rekoru!

1 / 34 Denizli'de başlattığı yemek yeme yarışmalarıyla adından söz ettiren Çöp Şişçi Mehmet Kaya, dün düzenlediği yarışmada yeni bir rekortmen çıkardı.

2 / 34 43 kilo olan kadın yarışmacı Mihriban Kadap düzenlenen Denizli Ortaklar Çöp Şiş yarışmasında, 290 çöp şiş yiyerek yeni bir rekora imza attı.

3 / 34 Kadap, 30 dakikada 290 çöp şiş, 3 ayran, 1 salata, 1 tabak patates, 1 kilo ketçap ve 1 kilo mayonez yiyerek 15 bin liralık büyük ödülün de sahibi oldu.

4 / 34 Yarışma sosyal medyadan canlı yayınlandı.

5 / 34 Şampiyon olan 43 kiloluk Kadap'ın canlı yayın videosu 4 milyon kişi tarafından izlenerek rekor üstüne rekor kırıldı.

6 / 34 Mehmet Kaya 2 sene önce de 180 bin çöp şişi aynı anda pişirerek Guinness Rekorlar Kitabı'na girmişti.

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9 / 34 EN İLGİNÇ GUINESS REKORLARI En çok dışa çıkmış gözler. ABD'li Kim Goodman 12 mm dışa çıkmış gözleri ile rekoru 2 Kasım 2007'de Türkiye'de kırdı.

10 / 34 Hindistan'da yaşayan bir yaşındaki Akshat Saxena, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. Akshat'ı rekortmen yapan özellik, el ve ayaklarında toplam 34 parmağın olması. 2 elinde de 7'şer olmak üzere 14, ayaklarında ise 10'ar tane olmak üzere 20 parmak bulunan Akshat, olanlardan habersiz. Tıp literatüründe polidaktili (fazla parmak) adı verilen hastalığın tedavisi bulunmuyor.

11 / 34 Malezya'da gerçekleştirilen bir otomobil fuarında görevli 14 hostes, Mini Cooper Countryman'e aynı anda binmeyi başarırken ortaya da bu ilginç görüntü çıktı.

12 / 34 Lucky Diamond Rich hayatının 1000 saatini dövme yaptırarak geçirdi. Diamond'un göz kapakları, ayak parmakları arasındaki deri hatta diş etleri de dâhil olmak üzere tüm vücudu dövmeyle kaplı.

13 / 34 Amerika Los Angles'ta Jackie Biby, 24 Eylül 1999 tarihinde 75 çıngıraklı yılanla aynı küveti paylaştı.

14 / 34 Xie Qiuping'in saçları 8 Mayıs 2004'de ölçüldüğünde 5 metre 62 cm'ydi. Qiuping, o tarihten bugüne dünyanın en uzun saçlı insanı unvanını elinde tutuyor.

15 / 34 Kulağıyla en büyük ağırlığı kaldırma rekoru. 3 Ocak 2009'da, kulağıyla 73 kg kaldıran Zafar Gill rekorun sahibi.

16 / 34 En çok piercing takan insan. Vücudunda toplam 720 piercing taşıyan Elaine Davidson'ın 9 Ağustos 2001'de kırdığı rekora yaklaşan kimse yok.

17 / 34 En uzun nefes tutma. Karoline Mariechen Meyer, 10 Temmuz 2009'da nefesini 18 dakika 32.59 saniye tutan Karoline Mariechen Meyer bu konudaki kadınlar rekorunu kırdı.

18 / 34 En uzun bacaklı insan. Rus Svetlana Pankratova 1 metre 32 cm'lik bacakları ile 8 Temmuz 2003'ten bu yana dünyanın en uzun bacaklı insanı.

19 / 34 En kısa insan. Genetik bir hastalığı olan Tayvanlı Lin Yih Çin'in boyu sadece 67.5 cm.

20 / 34 En uzun boylu insan. 2 metre 47 cm uzunluğundaki Mardinli Sultan Kösen, 16 Eylül 2009'da dünyanın yaşayan en uzun insanı ilan edildi.

21 / 34 Gibson adındaki köpek, 107 cm boyuyla 31 Ağustos 2004'te yaşayan en uzun köpek ilan edildi.

22 / 34 Heaven Sent Brandy adındaki köpeğin boyu, 31 Ocak 2005'te ölçüldüğünde sadece 15.2 cm'ydi.

23 / 34 Nipper's Geronimo adındaki tavşanın kulakları 1 Kasım 2003'de ölçüldüğünde 79 cm'ydi.

24 / 34 En hızlı otomobil camı açan köpek. Striker adındaki köpek 1 Eylül 2004'de bir otomobil camını 11.34 saniyede açtı.

25 / 34 11 Mayıs 2003'te ilk kişisel sergisi açıldığında Hindistanlı Arushi Bhatnagar'ın doğumunun üzerinden sadece 344 gün geçmişti.

26 / 34 En yaşlı balerin. Charin Yuthasastrkosol, 21 Temmuz 2002'de sahneye çıktığında yaşı 71 yıl 203 gündü.

27 / 34 En çok top sektirme. Dan Magness, 30 Nisan 2009'ta top sekitrmeye başladı. 24 saat boyunca aralıksız top sektirerek bu alandaki rekoru ele geçirdi.

28 / 34 Kürekle en uzun seyahat. Erden Eruç, 17 Mayıs 2008 tarihinde Papua Yeni Gine sularına ulaştığı zaman 312 gün 2 saattir kürek çekiyordu.

29 / 34 En büyük gitar topluluğu. 23 Ağustos 2009'da toplanan 1.867 kişi aynı anda gitar çalarak, dünyanın en büyük gitar topluluğu oldu.

30 / 34 En kalabalık çay partisi. 24 Şubat 2008'de Hindistan'ın Indore kentinde düzenlenen partiye 32 bin 681 kişi katıldı.

31 / 34 2007-2008 öğrenim yılında 32 bin 114 öğrencisiyle Hindistan'daki City Montessori okulu, dünyanın en kalabalık ilkokulu unvanını aldı.

32 / 34 En uzun insan zinciri. 11 Aralık 2004'te Bangladeş'te 5 milyon insanın oluşturduğu insan zincirinin uzunluğu 1050 km'yi buldu.

33 / 34 En büyük Noel Baba toplantısı. 9 Ekim 2007'de, Kuzey İrlanda'da yapılan toplantıya 12 bin 965 Noel Baba katılmıştı.