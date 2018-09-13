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43 kiloluk kadın 290 çöp şiş yedi!

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 13.09.2018 10:21 | Son Güncelleme

Daha önce 180 bin çöp şişi aynı anda pişirerek Guiness Rekorlar Kitabı'na giren Mehmet Kaya, bu kez 43 kiloluk kadına rekor kırdırdı.

Mihriban Kadap isimli kadın, Denizli'de düzenlenen çöp şiş yarışmasında yarım saat içinde 290 çöp şiş yedi.

Denizli'de çöp şiş rekoru!

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Denizli'de başlattığı yemek yeme yarışmalarıyla adından söz ettiren Çöp Şişçi Mehmet Kaya, dün düzenlediği yarışmada yeni bir rekortmen çıkardı.
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43 kilo olan kadın yarışmacı Mihriban Kadap düzenlenen Denizli Ortaklar Çöp Şiş yarışmasında, 290 çöp şiş yiyerek yeni bir rekora imza attı.
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Kadap, 30 dakikada 290 çöp şiş, 3 ayran, 1 salata, 1 tabak patates, 1 kilo ketçap ve 1 kilo mayonez yiyerek 15 bin liralık büyük ödülün de sahibi oldu.
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Yarışma sosyal medyadan canlı yayınlandı.
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Şampiyon olan 43 kiloluk Kadap'ın canlı yayın videosu 4 milyon kişi tarafından izlenerek rekor üstüne rekor kırıldı.
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Mehmet Kaya 2 sene önce de 180 bin çöp şişi aynı anda pişirerek Guinness Rekorlar Kitabı'na girmişti.
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EN İLGİNÇ GUINESS REKORLARI

EN İLGİNÇ GUINESS REKORLARI
En çok dışa çıkmış gözler. ABD'li Kim Goodman 12 mm dışa çıkmış gözleri ile rekoru 2 Kasım 2007'de Türkiye'de kırdı.
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Hindistan'da yaşayan bir yaşındaki Akshat Saxena, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. Akshat'ı rekortmen yapan özellik, el ve ayaklarında toplam 34 parmağın olması. 2 elinde de 7'şer olmak üzere 14, ayaklarında ise 10'ar tane olmak üzere 20 parmak bulunan Akshat, olanlardan habersiz. Tıp literatüründe polidaktili (fazla parmak) adı verilen hastalığın tedavisi bulunmuyor.
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Malezya'da gerçekleştirilen bir otomobil fuarında görevli 14 hostes, Mini Cooper Countryman'e aynı anda binmeyi başarırken ortaya da bu ilginç görüntü çıktı.
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Lucky Diamond Rich hayatının 1000 saatini dövme yaptırarak geçirdi. Diamond'un göz kapakları, ayak parmakları arasındaki deri hatta diş etleri de dâhil olmak üzere tüm vücudu dövmeyle kaplı.
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Amerika Los Angles'ta Jackie Biby, 24 Eylül 1999 tarihinde 75 çıngıraklı yılanla aynı küveti paylaştı.
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Xie Qiuping'in saçları 8 Mayıs 2004'de ölçüldüğünde 5 metre 62 cm'ydi. Qiuping, o tarihten bugüne dünyanın en uzun saçlı insanı unvanını elinde tutuyor.
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Kulağıyla en büyük ağırlığı kaldırma rekoru. 3 Ocak 2009'da, kulağıyla 73 kg kaldıran Zafar Gill rekorun sahibi.
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En çok piercing takan insan. Vücudunda toplam 720 piercing taşıyan Elaine Davidson'ın 9 Ağustos 2001'de kırdığı rekora yaklaşan kimse yok.
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En uzun nefes tutma. Karoline Mariechen Meyer, 10 Temmuz 2009'da nefesini 18 dakika 32.59 saniye tutan Karoline Mariechen Meyer bu konudaki kadınlar rekorunu kırdı.
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En uzun bacaklı insan. Rus Svetlana Pankratova 1 metre 32 cm'lik bacakları ile 8 Temmuz 2003'ten bu yana dünyanın en uzun bacaklı insanı.
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En kısa insan. Genetik bir hastalığı olan Tayvanlı Lin Yih Çin'in boyu sadece 67.5 cm.
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En uzun boylu insan. 2 metre 47 cm uzunluğundaki Mardinli Sultan Kösen, 16 Eylül 2009'da dünyanın yaşayan en uzun insanı ilan edildi.
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Gibson adındaki köpek, 107 cm boyuyla 31 Ağustos 2004'te yaşayan en uzun köpek ilan edildi.
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Heaven Sent Brandy adındaki köpeğin boyu, 31 Ocak 2005'te ölçüldüğünde sadece 15.2 cm'ydi.
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Nipper's Geronimo adındaki tavşanın kulakları 1 Kasım 2003'de ölçüldüğünde 79 cm'ydi.
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En hızlı otomobil camı açan köpek. Striker adındaki köpek 1 Eylül 2004'de bir otomobil camını 11.34 saniyede açtı.
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11 Mayıs 2003'te ilk kişisel sergisi açıldığında Hindistanlı Arushi Bhatnagar'ın doğumunun üzerinden sadece 344 gün geçmişti.
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En yaşlı balerin. Charin Yuthasastrkosol, 21 Temmuz 2002'de sahneye çıktığında yaşı 71 yıl 203 gündü.
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En çok top sektirme. Dan Magness, 30 Nisan 2009'ta top sekitrmeye başladı. 24 saat boyunca aralıksız top sektirerek bu alandaki rekoru ele geçirdi.
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Kürekle en uzun seyahat. Erden Eruç, 17 Mayıs 2008 tarihinde Papua Yeni Gine sularına ulaştığı zaman 312 gün 2 saattir kürek çekiyordu.
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En büyük gitar topluluğu. 23 Ağustos 2009'da toplanan 1.867 kişi aynı anda gitar çalarak, dünyanın en büyük gitar topluluğu oldu.
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En kalabalık çay partisi. 24 Şubat 2008'de Hindistan'ın Indore kentinde düzenlenen partiye 32 bin 681 kişi katıldı.
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2007-2008 öğrenim yılında 32 bin 114 öğrencisiyle Hindistan'daki City Montessori okulu, dünyanın en kalabalık ilkokulu unvanını aldı.
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En uzun insan zinciri. 11 Aralık 2004'te Bangladeş'te 5 milyon insanın oluşturduğu insan zincirinin uzunluğu 1050 km'yi buldu.
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En büyük Noel Baba toplantısı. 9 Ekim 2007'de, Kuzey İrlanda'da yapılan toplantıya 12 bin 965 Noel Baba katılmıştı.
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Şişe içinde bırakılmış en eski mesaj. 10 Aralık 2006'da bulunan bir şişe içindeki mesaj tam 92 yıl 229 gün önce yazılmıştı.
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Guiness Rekorlar Kitabı Denizli çöp şiş rekor

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