44/1-a trafik cezası nedir, ceza tutarı ne kadar? 44/1-a trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

Karayolları Trafik Kanununda bulunan maddeler yalnızca trafiğin düzenini sağlamak, can ve mal kaybının önüne geçmek için değil aynı zamanda sürücülerin ve araç sahiplerin belgelerini de eksiksiz bir şekilde düzenlemesini de zorunlu kılar. Araç tescil ve sürücü belgesi sahiplerinin, ilgili kurumlara verdikleri bilgilerin bir süre sonra değişiklik gösterdiği durumlarda bu bilgileri güncellemek için yetkililere bildirmeleri gerekmektedir. Karayolları Trafik Kanununun 44/1-a trafik cezası da sürücülerin ikametgah bilgilerinin değişmesi durumuyla doğrudan ilgilidir. 44/1-a trafik cezası maddesini ihlal eden sürücülere cezai işlem uygulanır.

44/1-a trafik cezası nedir?

Kişilerin kurumlara verdikleri kimi bilgilerin değişiklik gösterdiği durumlarda bu bilgilerin yeniden ilgili kurumlara bildirilmesi gerekmektedir. Araç tescil ve sürücü belgesi sahiplerinin de ilgili kurumlara verdikleri bilgilerin değiştiği durumlarda bu bilgilerin tescil kuruluşuna bildirilerek güncelleme işlemi yapılması gerekmektedir. Trafik Kanunu'nun 44/1-a trafik cezası maddesi ihlalin konusu da bu durumla doğrudan ilgilidir. 44/1-a trafik cezası maddesi ihlalin konusu gereğince ikamet adresi değişikliklerinin tescil kuruluşuna 30 gün içerisinde bildirilmediği durumları kapsamaktadır. Söz konusu ihlali gerçekleştirdiği tespit edilen kişilere mevzuata göre cezai işlem uygulanmaktadır.

44/1-a trafik cezası kimlere uygulanır?

Trafik kuralları her sürücü ve araç sahibi için geçerlidir. Bu kurallara uymayan kişilere ihlalin kanunda yer alan maddesine göre ceza uygulanmaktadır. 44/1-a trafik cezası, ikamet adresi değişikliklerini tescil kuruluşuna otuz gün içerisinde bildirmediği tespit edilen tüm sürücülere trafik idari para cezası ve ceza puanı uygulanmaktadır.

44/1-a trafik cezası tutarı ne kadar?

Karayolları Trafik Kanunun 44/1-a maddesini ihlal eden sürücülere idari para cezası uygulanır. 44/1-a trafik cezası tutarı 2023 yılı için 951 TL olarak uygulanmaktadır. Söz konusu cezayı 15 gün içerisinde ödeyecek kişiler için %25 indirim uygulanır. İndirimli 39/3 trafik cezası tutarı 713,25 TL olarak düzenlenir. Ek olarak sürücülere 10 ceza puanı uygulanır.



