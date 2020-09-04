45 yılda 15 bini aşkın kibrit kutusu biriktirdi

Kentte avukatlık yapan Faruk Baş’ın, 14 yaşında oyun oynamak için eline aldığı kibrit kutusu, tutkusu haline dönüştü. 45 yıldır kibrit kutusu biriktiren Baş, özel bir koleksiyon oluşturmaya karar verdi. 100'den fazla ülkeye ait 15 binden fazla kibrit kutusu bulunan Baş, koleksiyonuna da gözü gibi bakıyor. Üzerinde o ülkeye ait önemli kişiler, tarihi yapılar, manzara fotoğrafları ve topluma ulaştırılmak istenilen mesajların bulunduğu kibrit kutuları, dünya tarihinin son 100 yılına da ışık tutuyor.

Koleksiyondaki en eski kibrit kutusu ise 1920'li yıllara ait oluşu dikkati çekiyor. Koleksiyonda bulunan kibrit kutularının sayısı artınca kolları sıvayan Baş, koleksiyonu için bürosuna özel bir vitrin dizayn ettirdi. Faruk Baş, özel ilgi gösterdiği koleksiyonunu, ofisinde oluşturduğu özel vitrininde sergiliyor. Son yıllarda farklı kibrit kutusu bulmakta zorlandığını anlatan Baş, yurt dışı seyahatlerinde ilk işinin kibrit almak olduğunu ifade etti. Kibritlerin bakımının son derece zor olduğunu ifade eden Baş, kibrit kutularının özellikle ışıktan ve güneşten son derece etkilendiğini belirtti.