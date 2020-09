45 yılda 15 bini aşkın kibrit kutusu biriktirdi

'OSMANLI DÖNEMİNE AİT KİBRİT KUTULARIM BİLE VAR'

Kibrit kutusu biriktirmeye nasıl başladığını anlatan Baş, "1975 yılında elimde bulunan kibrit kutularının üzerindeki şekiller çok dikkatimi çekti. Ben de biriktirmeye başladım. 1975 yılından beri kibrit kutusu biriktiriyorum. Türkiye’de en fazla değişik tipte kibrit kutusu bulunan koleksiyoner benim diye düşünüyorum. Günümüzde reklam için olan kibrit kutuları da var. Bazı koleksiyonerler, restoran ve otellere ait tanıtım amaçlı yapılmış kibrit kutularını biriktiriyor. Ama ben dünyanın her yerinden ve her türden kibrit kutusu temin etmeye gayret ettiğim için şu an koleksiyonumda 15 binden fazla kibrit kutusu var. Osmanlı dönemine ait kibrit kutularım bile var. Ancak benim için en önemli olanı; Sinop’ta kurulan ve Türkiye’nin ilk kibrit fabrikasında üretilen kibrit kutusudur. Bu kibrit kutusu, 1928 yılında üretilmiştir ve orijinaldir. Türkiye’de ve dünyada bir başkasının elinde orijinal nitelikte böyle bir kibrit kutusu olmadığını biliyorum" dedi.

