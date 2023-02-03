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46/2-b trafik cezası nedir, ceza tutarı ne kadar? 46/2-b trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

16.01.2023 17:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trafikte kurallara uymak, hem can hem de mal kaybına engel olmak için büyük önem taşır. Trafikte yapılan ihlalleri çözümlemek için bazı cezalar uygulanır. Bu cezaların her biri belli kodlarla birbirinden ayrılır. Şerit ihlali yapan sürücüye uygulanan ceza kodu ise 46/2-b kodlu trafik cezasıdır. Kurallara uymayan sürücüye, plaka sahibine kara yolları trafik kanunu gereğince 46/2-b trafik cezası uygulanabilir. Peki, 46/2-b trafik cezası nedir?

46/2-b trafik cezası nedir, ceza tutarı ne kadar? 46/2-b trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

Trafikte can güvenliğini sağlamak büyük öneme sahiptir. Can ve mal kaybına engel olmak da ancak trafik kurallarına uymakla mümkündür. Trafikte yaşanan birçok trafik ihlali vardır. Bu ihlallere çözüm üretmek için trafik cezaları uygulanır. Trafik cezalarını birbirinden ayırt etmek için belli kodlar belirlenmiştir. Bu cezalardan biri de 46/2-b nolu trafik cezası kodudur. Motorlu ve motorsuz araçlar, 46-2-b kodlu cezaya tabi olur.

46/2-b trafik cezası nedir?

46/2-b trafik cezası maddesi ihlalin konusu araç sürücüsünün bulunduğu şerit değiştirmeden önce geçeceği şeridi kontrol etmeden şerit değiştirmesi olarak ifade edilen trafik cezası maddesidir. Hatalı şerit değiştirme cezası olarak bilinir. Sinyal vermeden şerit değiştiren araç plakalarına uygulanan şerit değiştirme cezası 46/2-b, son zamanlarda sürücüler tarafından en sık karşılaşılan ceza maddeleri arasında yer alır.

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46/2-b trafik cezası kimlere uygulanır?

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü trafik ceza kodlarını belirler ve gerekli hallerde sürücülere bu cezalar uygulanır. Aynı trafik ihlalini yapan her sürücü aynı ceza tutarını öder. 46/2-b trafik cezası maddesi ihlalin konusu dâhilinde hatalı şerit değiştiren sürücülere bu ceza uygulanır.

46/2-b trafik cezası tutarı nedir?

46/2-b trafik cezası tutarı için erken ödeme indirimi uygulanır. 46/2-b cezası da erken ödeme ile %25 indirimli ödenebilir. 46/2-b trafik cezası, kişiye tebliğ edildiği andan itibaren 15 gün süreyle geçerlidir. 46/2-b trafik cezasına tabi olan araç sürücüsü, kendisine gönderilen tebligat gelmeden %25 indirimli, kredi kartıyla taksitli olarak ceza tutarını ödeme hakkına sahiptir. 46/2-b trafik cezası tutarı 951 TL olarak belirlenmiştir. Bu tutar erken ödeme ile indirimli olarak ödenebilir. Erken ödeme halinde %25 indirim uygulanır. Böylece ceza alan sürücü 713,25 TL indirimli ceza ödemesi yapabilir. Araç sahibi 46/2-b Trafik cezası aldıktan sonra trafik ceza puanına da 20 puan eklenir.


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