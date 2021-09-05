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46 yıllık turşucu anlattı! Öksürük ve nefes darlığının doğal ilacı 'kozalak turşusu'

05.09.2021 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri’de 46 yıldır turşuculuk yapan Bayram Ali Aydoğan, kozalak turşusunun faydaları ile ilgili, “Kozalak turşusu suyu, astım, nefes darlığına ve öksürüğe iyi geliyor” dedi.

46 yıllık turşucu anlattı! Öksürük ve nefes darlığının doğal ilacı 'kozalak turşusu'

Kayseri’de yumurta, muz, hamsi gibi 85 çeşit turşu ile hizmet veren turşucu Bayram Ali Aydoğan, “Şu anda dükkanımızda 85 çeşit turşu var. En fazla rağbet gören ürünlerimiz, acılı turşu suyu ve kozalak turşumuz. Kozalak turşusu suyu, astım, nefes darlığına ve öksürüğe iyi geliyor. Kozalak turşusu suyu koronavirüse yakalanan müşterilerimizin de tercih ettiği bir ürün. Çünkü öksürük, nefes darlığı, bunların hepsi koronavirüsün insanlara yaşattığı problemler. Turşu suyu çeşitlerimizde de vatandaşların ilginç gördüğü yumurta, muz, kozalak turşuları. Vatandaşlara önerim hastalanmamak için turşu suyu içsinler. Özellikle acılı turşu suyu hastalıklara iyi geliyor” ifadelerini kullandı.

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''KOZALAK TURŞUSU SUYU ÖKSÜRÜĞÜMÜZÜ KESTİ''

Kozalak turşusu suyunu ilk olarak kendilerinin denediklerini ve daha sonra müşterilerine tavsiye ettiklerini söyleyen turşucu Şerafettin Kaya da, “Koronavirüs döneminde müşterilerimize faydalı olmak için çalışıyoruz. Turşu suyunun ardından kozalak turşusu suyu ve sarımsak turşusunun insanları rahatlattığı gördük. Öksürüğü kozalak ile bitirip ardından da turşu suyu ve sarımsak turşusu ile destekleyerek, vatandaşların hastalıklarını atlattıklarını gördük ve vatandaşlarımızdan da güzel dönüşler aldık. Bu durumda bizi çok mutlu etti. Biz bütün turşularımızda olduğu gibi kozalak turşusunda da kendimiz ilk olarak tadına baktık, öksürüğümüz olduğunda içtiğimizde kozalak turşusu suyunun öksürüğümüzü kestiğini gördük ve sonra müşterilerimize bu ürünü rahatlıkla tavsiye etmeye başladık.

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Kozalak turşusu suyunu vatandaşlarımızın daha rahat alabilmesi için yarım kilosunu 15 TL’ye satıyoruz. Müşterilerimiz ürünün kullanıp, hastalıları geçtikten sonra arkadaşlarına, eşlerine ve dostlarına da tavsiye ediyorlar. Üründe aşırı tuz ve sirke yoktur o yüzden herhangi bir zararı da yoktur" dedi.

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