HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 47 gün boyunca denizde sürüklendiler! Yağmur suyu içerek hayatta kaldılar

47 gün boyunca denizde sürüklendiler! Yağmur suyu içerek hayatta kaldılar

09.12.2022 22:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meksika'da geçtiğimiz Ekim ayında av için denize açılan ve kaybolan teknedeki 5 balıkçı 47 gün sonra bulundu. Tekneleri arızalandıktan sonra sürüklenerek kaybolan balıkçıların yağmur suyu içerek hayatta kaldıkları ortaya çıktı.

47 gün boyunca denizde sürüklendiler! Yağmur suyu içerek hayatta kaldılar

Meksika’nın güneyindeki Yucatan eyaletinden 23 Ekim 2022 tarihinde denize açılan balıkçı teknesinde motor arızası meydana geldi. İçinde 5 balıkçının olduğu tekne Meksika Körfezi’nde yüzlerce kilometre boyunca sürüklendi.

KARİDES TEKNESİ TARAFINDAN KURTARILDI

Balıkçılar ülkenin kuzeyindeki Tamaulipas eyaletinin sahil kasabası olan La Pesca açıklarında sağ olarak kurtarıldı. Kayıp balıkçıları bir karides teknesinin bulduğu ve arızalı tekneyi halatla kıyıya ulaştırdığı bildirildi.

AW778263_02

YAĞMUR SUYU İÇEREK HAYATTA KALDILAR

Denizde 47 gün geçirdikten sonra kurtarılan balıkçıların, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk muayeneleri sonucunda durumlarının iyi olduğu tespit edilirken, vücutlarında sıvı kaybı bulunduğu belirtildi.

AW778263_03

Balıkçılar, tekne ile açıldıktan 2 gün sonra motorun arızalandığını ifade ederken, kaybolduktan sonra yanlarındaki içme suyunun tükenmesi üzerine hayatta kalmak için yağmur suyu içtiklerini söyledi.

AW778263_05
Arızalanan teknenin Meksika Körfezi’nde 800 kilometreden fazla sürüklendiği tahmin ediliyor. (İHA)

AW778263_04

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Muğla açıklarında korkutan deprem!Muğla açıklarında korkutan deprem!
'İki kız çocuğu babası olarak söylüyorum' diyerek isyan etti'İki kız çocuğu babası olarak söylüyorum' diyerek isyan etti
Otobüslere de sığmadı, kamyonlara yüklüyorlar! Otobüslere de sığmadı, kamyonlara yüklüyorlar!
Anahtar Kelimeler:
Meksika

En Çok Okunan Haberler

EYT'de yeni yaş sınırı ve kişi sayısı iddiası!

EYT'de yeni yaş sınırı ve kişi sayısı iddiası!

Tapuda yeni dönem! Artık zorunlu oluyor

Tapuda yeni dönem! Artık zorunlu oluyor

Müdür odasında dini nikah, günlerce süren tecavüz!

Müdür odasında dini nikah, günlerce süren tecavüz!

'Kimden talimat aldın?' sorusuna yanıt!

'Kimden talimat aldın?' sorusuna yanıt!

İYİ Partili Çömez'den çok konuşulacak istismar sözleri

İYİ Partili Çömez'den çok konuşulacak istismar sözleri

'Karımla yalnız kalmak için beni dövüp evden atıyordu' Şok sözler

'Karımla yalnız kalmak için beni dövüp evden atıyordu' Şok sözler

İlginizi Çekebilir

Duygularınızın gerçeklerin önüne geçmesine izin vermeyin

Duygularınızın gerçeklerin önüne geçmesine izin vermeyin

Yararlı diye yiyorsunuz ama zehirliyor! Her balık aynı değil

Yararlı diye yiyorsunuz ama zehirliyor! Her balık aynı değil

Havalı görünmek isteyenler buraya! Kalitesi ve şıklığıyla göz dolduran saatleri sizin için seçtik

Havalı görünmek isteyenler buraya! Kalitesi ve şıklığıyla göz dolduran saatleri sizin için seçtik

Böyle destek görülmedi! Komşuları için 'soyundular'

Böyle destek görülmedi! Komşuları için 'soyundular'

Polislerden kaçan zanlıyı inekler yakaladı!

Polislerden kaçan zanlıyı inekler yakaladı!

İşte 2022 yılına damga vuran o akıllı telefonlar!

İşte 2022 yılına damga vuran o akıllı telefonlar!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.