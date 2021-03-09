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4GB ekran kartı ile mining

09.03.2021 09:36 | Son Güncelleme:
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4GB ekran kartı ile mining

Ethereum madenciliğinin bitme noktasına geldiği şu günlerde tartışılan bir diğer konu da 4GB’lık kartların geleceği. Peki 4GB ekran kartı ile mining yapılır mı? İşte bu sorunun yanıtı.

Ethereum madenciliğinin Temmuz ayında sona ereceği konuşuluyor. Fakat şimdilerde madencilerin başka bir sorunu daha var. O da 4GB’lık ekran kartlarının zombie moduna girmesi.

Normalde 4GB’lık ekran kartıyla Ethereum madenciliği yapılabiliyordu. Fakat ağda gerçekleşen son güncellemelerden sonra 4GB’lık kartlarla kazım yapmak biraz zorlaştı. Burada zorlaşmadan kastımız kazım hızının düşürülmüş olması.

Ethereum mining ekranını açtığınızda karşınıza zombie mode tarzında bir ifade geliyor. Bu da kartınızın kazım hızını sıfır ya da yakın değerlere çekiyor.

Peki 4GB’lık kartlarla madencilik olayı tamamen bitti mi? Elbette hayır.

Şu anda 4GB’lık kartlarla ethereum kazamasanız bile farklı coinlere yönelebilirsiniz. Örneğin Ethereum yerine Ravencoin kazmanız mümkün. Elbette bu coinlerin kazancı ETH kadar yüksek değil. Fakat günün sonunda baktığınızda elektrik faturanızı karşılayıp size de 3 – 5 birşeyler kazandıracak nitelikte.

Eğer madencilik işine yeni girecekseniz aldığınız kartın en az 8GB olmasını tavsiye ederiz. Hali hazırda 4GB’lık bir karta sahipseniz de farklı coinler kazabilirsiniz. Ya da diğer coinler de 4GB’lık kartlara olan desteğini kesmeden bu kartları elden çıkarabilirsiniz.

Burada tercih tamamen kullanıcılara bırakılmış durumda.

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