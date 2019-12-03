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4’lü Zirve sonrası ortak açıklama

DÜNYA HABERLERİ  | 03.12.2019 22:07 | Son Güncelleme

Suriye konulu Dörtlü Zirve’nin ardından yapılan ortak açıklamada, “İdlib dahil Suriye’nin tamamında, sivilleri hedef alan saldırıların durdurulması konusunda mutabık kalındı” ifadelerine yer verildi.

İngiltere, (DHA)- Suriye konulu Dörtlü Zirve’nin ardından yapılan ortak açıklamada, “İdlib dahil Suriye’nin tamamında, sivilleri hedef alan saldırıların durdurulması konusunda mutabık kalındı” ifadelerine yer verildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın katılımıyla Suriye konulu Dörtlü Zirve sonrası ortak açıklama yayınlandı. Açıklamada, “İdlib dahil Suriye’nin tamamında, sivilleri hedef alan saldırıların durdurulması konusunda mutabık kalındı” ifadelerine yer verildi.

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