5-28 Mart Balık burcunda Merkür retrosu

Merkür Balık burcunda kendini mutlu hissetmez. Bu sebeple de yaptığı kavuşumlarda veya açılarda dikkatli olmamız gerekir. 5 Mart günü Merkür retro hareketine başladığında hem Kiron hem de Scheat sabit yıldızıyla kavuşum halinde olacak. Scheat sabit yıldızıyla kavuşum yapması kötücül etkileri de beraberinde getirebilir. Sonuca ulaşılamayan, gizemini koruyan deniz kazaları olabilir. Aynı durum enkazına ulaşılamayan hava kazalarını da gündeme getirebilir. Madenler, fırtınalar, intihar vakaları Mart’ın ilk 11 günü boyunca gündemde duyabileceğimiz haberler olabilir. Bu süreç ilk başta 11 gün gibi gözükse de 21 Mart dolunayında Güneş’in de Scheat yıldızıyla kavuşum yapması Mart ayında tedbiri elden bırakmamız gerektiğini gösteriyor. Retroyu bir de Kiron tarafından ele alalım. Kelimelerin yaralayıcı olabileceği bir dönemden geçebiliriz. Hem bize söylenen hem bizim karşı tarafa kullandığımız kelimeler derin yaralar bırakabilir. Sağlık konularına da dikkat etmemiz gerekir. Sadece fiziki değil ruhsal sağlığımız da ön planda olacak. İçinize attıklarınız sizi ruhen yormuş olabilir. Psikolojik destek almaya veya kişisel gelişim çalışmalarına bu dönem daha fazla ihtiyaç duyulabilirsiniz. Peki hep mi negatif olacak sorusu aklınıza geliyordur. Bunu pozitife çevirmek yine sizin elinizde olacaktır. Kiron yaralayıcı olsa da aynı zamanda şifacı olduğunu da unutmayalım. Eğer sizi yaralayan konuların üstüne giderseniz, alt edemediğiniz durum neydi onu çözerseniz artık size sıkıntı veren bir şey kalmayacaktır. Korkularınızı, endişelerinizi aslında kafanızda yarattığınızı göreceksiniz. Hiçbir şeyin sizden üstün olmadığını anlayacaksınız.

Yukarıda Merkür retrosunun başladığı 5 Mart 21:18 itibariyle çıkartılmış haritayı görmektesiniz. Gördüğünüz gibi Merkür’ün retro harekete başladığı dereceyi 29°38’ olarak görebiliriz. Sizlerin de elinde doğum haritası varsa Balık burcunun hangi eve denk geldiğine bakabilirsiniz. Sonrasında bu ev hangi konularla ilgili diye internetten aratabilirsiniz. Böylelikle sizleri direkt hangi konu veya konular etkileyecek net olarak haritanızdan anlayabilirsiniz. Haritanızı birçok internet sitesinden ücretsiz çıkartabilirsiniz. Eğer ilk defa çıkartacaksanız doğduğunuzda Merkür retro muydu değil miydi anlamak için, Merkür’ün yanında “Rx”, veya “r” görüyorsanız siz de Merkür retrosunda doğmuşsunuz demektir. Merkür’ün simgesi yukarıda haritada yuvarlak içine alınmıştır. 6 Mart Çarşamba 15 derece Balık burcunda yeniay meydana gelecek. Yeniayın hem Neptün hem Achernar sabit yıldızıyla kavuşum yapması tam da retro sürecine girdiğimizde bizlere derin bir nefes aldıracaktır. Maneviyatınızın güçlü olduğu bir gün içerisinde olacaksınız. Hangi dine mensup olursanız olun yeniayla beraber ettiğiniz dualar, yaptığınız iyilikler size kat kat geri dönecektir.

15 Mart günü Merkür gerilemeye devam ederken Güneş ile kavuşum yapacak. Merkür’ün Güneş’in kalbinde ve Balık burcunda olduğunu göz önüne alırsak çok içten dilediğiniz şeyler gerçekleşebilir. 16 Mart’ta retro Merkür’le ve Jüpiter’in sert açısı hakim olacak. Bazen gerektiğinden fazla iyimser olmak gerçeklerle yüzleştiğinizde hayal kırıklığı yaratabilir. Zihniniz karışık olabilir. Eğitim hayatınızda her şeyi iki kere kontrol etmeniz gerekebilir. Aracınızın elektronik aksanlarında sorunlar olabilir. Seyahatlerinizde de dikkatli olmalısınız. Merkür retro hareketine devam ederken 24 Mart’ta Neptün ile kavuşumunu kesinleştiriyor. 24-28 Mart arasında duygusal hayatınızda iletişim kurmakta zorlanabilirsiniz. Karşı tarafın sizi anlamadığını görebilirsiniz. Bir diğer taraftan da olayları kendi kafanızda kurup, düşündüğünüz şeylere kendinizi inandırmaya başlayabilirsiniz. Aslında öyle bir şey yoktur ama siz çoktan bunun olduğuna dair karar vermişsinizdir. Bir nevi paranoya durumu yaşayabilirsiniz. Ayrıca spiritüel konular ilginizi çekebilir. Baktırdığınız fallar, rüyalarınız çıkabilir. İçinize doğanlar, aklınızdan geçenler gerçek olabilir. Sağlığınıza da dikkat etmelisiniz. Zehirlenmelere açık olunan bir dönem olabilir. Kullandığınız ilaçların son tüketim tarihlerine bakmadan içmeyin.

Yukarıda bahsedilenler sadece bu retronun 29 derece Balık burcunda başlamasıyla ilgiliydi. Bir de klasikleşmiş olan konuya gelelim. Merkür retrosunu, gezegenin kendi yapısına göre değerlendirelim. Tabii ki elektronik aletlere dikkat etmek gerekiyor. Retro başlamadan her şeyi yedeklediğinizden emin olun. İletişim kopuklukları bir hayli yaşayabilirsiniz. En çok merak edilen ise eski sevgilinin veya eşin geri dönmesidir. Evet, dönebilir fakat retro bitmeden hemen inanmayın. Merkür düz harekete dönsün, baktınız ki niyeti ciddi tekrardan bir şans verebilirsiniz. Retro her zaman aldatıcıdır, size geri dönen kişi sadece kafası karışık olduğu için de dönmüş olabilir. Merkür retrosunda yeni bir şeye başlanmamalıdır. Eğer ki retrodan önce bir adım attıysanız, retro sürecinde sonuçlanabilir. Mesela bu bir iş başvurusu olabilir. Merkür retrosunda doğanlar, güncel retro dönemlerinde biraz daha avantajlıdırlar. Çünkü doğduklarında zaten bu retro enerjisiyle hayata başlamışlardır. Diğer kişilere göre daha az sorunla atlatabilirler.

Mart ayı sadece Merkür retrosundan ibaret değil. Birçok gezegen geçişini de içinde barındırıyor. Enerjiler bu kadar değişiyorken bir yandan da retroyla başa çıkmak zor olabilir. Bu retroda kendinizi yetersiz ve içinize kapanık bir ruh halinde hissedebilirsiniz. Siz kendinize inandıkça, bu hayatta neler yapabileceğinizi gördükçe ne retro ne de başka gezegenler sizi yolunuzdan çıkartamayacaktır. Tek ihtiyacınız olan şey biraz cesarettir. Kendinizi keşfedeceğiniz bir retro olmasını diliyorum. Şimdi de her burcu neler bekliyor bir göz atalım. Yükselen burcunuzu okumayı unutmayın. KOÇ 5-28 Mart arası sağlık problemleriniz nüks edebilir. Özellikle bu 23 günlük süreçte yeni bir teşhis aldıysanız hemen inanmayın. Başka doktorlara da gözüküp, ikinci bir görüş almanız iyi olacaktır. Eski sevgilinizden veya eşinizden geri dönüş sinyalleri alabilirsiniz. Unutmayın Merkür retrosu yanıltıcıdır, hemen inanmamalısınız. Psikolojik olarak kendinizi negatif hissedebilirsiniz. Endişeleriniz, korkularınız enerjinizi düşürebilir.

BOĞA 5-28 Mart arası dostlarınızla paylaştığınız şeyler başkalarının kulağına gidebilir. En özel şeylerinizi kendinize saklamanız yerinde olacaktır. Bulunduğunuz topluluk içerisinde insanların haddinden fazla sizleri eleştirdikleri anlar yaşayabilirsiniz. Sosyal yönünüz bu retroda arka planda kalabilir. İçinize kapandıkça yalnızlaştığınızı hissedebilirsiniz. Maneviyatınız bu dönem ön plana çıkabilir. Yardım kuruluşlarında görev alabilirsiniz. İKİZLER 5-28 Mart arası kariyer hayatınızda dikkatli olmalısınız. Bazı işleriniz aksi gidebilir. Tekrar tekrar baştan yapmak zorunda kalabilirsiniz. Yöneticinizle aranızda anlaşmazlıklar yaşayabilirsiniz. Ağzınızdan çıkan kelimelere bu dönemde dikkat etmelisiniz. Çalışmayanlar ise gelecekleriyle ilgili kararsızlıklar yaşayabilir. Yapmak istediklerinizi hiç elde edemeyecekmiş gibi geçici bir ruh haline sahip olabilirsiniz. YENGEÇ 5-28 Mart arası seyahatlerinizde dikkatli olmalısınız. Pasaport, bavul gibi eşyalarınızı gözünüzün önünden ayırmayın. Rötarlar olabilir. Programınızı geniş geniş ayarlayın. Akademik konularda işleriniz yavaş ilerleyebilir. Yurt dışı bağlantılı işlerinizde her şeyi iki kere kontrol etmeniz yerinde olacaktır. Bu dönem karamsar bir ruh halinde olabilirsiniz. Merkür retrosunun enerjisiyle zihninize iyi gelecek çalışmalara merak salabilirsiniz. Evreni anlamaya yönelik konular ilgi odağınız olabilir.

ASLAN 5-28 Mart arası maddi olarak açılmamanız gereken bir dönemdesiniz. Kredi kartıyla internetten alışveriş yaparken dikkatli olun. Bilgileriniz kopyalanabilir. Sizden borç isteyenler olabilir. Çok yakınınız bile olsa kibarca geri çevirin. Eğer acil değilse ameliyat için bu tarih aralığını seçmemeniz iyi olacaktır. Miras konusu gündeminizdeyse sizi aldatıcı bilgilerle hakkınızı yemeye çalışabilirler. Her şeyi dikkatli okuduktan sonra imza atın. BAŞAK 5-28 Mart arası eşinizle veya sevgilinizle aranızda gergin durumlar oluşabilir. Partneriniz hakkında bilmediğiniz şeyler öğrenebilirsiniz. Unutmayın retro yalan bilgi getirir. Size söylenenler dedikodudan başka bir şey olmayabilir. Önce partnerinize gerçeği sorun. Ortak iş açmışlar varsa işleri yavaş ilerleyebilir. Ortağınızın görüşleriyle sizinkiler uyuşmayabilir. Yeni bir iş projesine imza atacaksanız koşulları çok iyi okumalısınız. TERAZİ 5-28 Mart arası sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Geçmişteki rahatsızlığınız nüks edebilir. Bir teşhis alırsanız mutlaka başka doktorlara da gösterin. Bu dönem yanıltıcı durumlar oluşabilir. İkinci veya üçüncü görüşler almanız iyi olacaktır. Ofis ortamında altınızda çalışan kişilerle fikir ayrılıkları yaşayabilirsiniz. Sizin yönetim anlayışınıza ters düşebilirler. Sizin kadar disiplinli çalışmamaları yüzünden tüm iş yükü üstünüze kalabilir. Evcil hayvanınız varsa ona da dikkat edin.