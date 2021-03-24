5, 6, 7 ve 8. Sınıfların sınavları ne zaman yapılacak? Ortaokul sınav tarihleri

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, COVID-19 salgını sebebiyle uzaktan eğitime devam eden öğrencilerin sınavlarının yüz yüze yapılacağını açıklamıştı. Dün akşam saatlerinde gelen bilgiye göre ortaokul sınavları hakkında değişikliğe gidildi. Birçok ortaokulda dün itibariyle yüz yüze sınavlar yapılmaya başlandı. Açıklanan yönetmeliğe göre 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar her dersten bir dönem içerisinde iki sınava tabi tutulacak.

ORTAOKUL SINAV TARİHLERİ

Ortaokul sınavlarının ertelenmesi hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı. Önceden yapılan açıklama ise şu şekilde, "2020-2021 eğitim ve öğretim yılının birinci dönemine ilişkin sınavlarını tamamlamış olan okullar ikinci dönemin birinci sınavlarını 8-26 Mart 2021 tarihlerinde, birinci döneme ilişkin sınavları yapamamış olan okullar ikinci dönemin birinci sınavlarını 29 Mart-16 Nisan 2021 tarihleri arasında tamamlayacak."

Liselerde birinci dönem yapılamayan sınavlar geçtiğimiz 8 Mart'tan itibaren yapılmaya başlanmıştı. 29 Mart'tan itibaren yapılması planlanan lise ikinci dönem sınavları ise 3 Mayıs tarihine ertelendi.