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5, 6, 7 ve 8. Sınıfların sınavları ne zaman yapılacak? Ortaokul sınav tarihleri

24.03.2021 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, dün akşam saatlerinde yaptığı açıklama ile yüz yüze yapılmasına karar verilen ortaokul sınavlarının bazı kademedeki sınıflar için ertelendiğini açıkladığı. 29 Mart’ta yapılması planlanan ortaokul sınav tarihleri, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar için ileri bir tarihe mi ertelendi soruları sorulmaya başlandı. Bakan Selçuk, daha önce de uzaktan eğitimin kalıcı olacağı ilgili yaptığı kritik açıklamaları da duyurmuştu.

5, 6, 7 ve 8. Sınıfların sınavları ne zaman yapılacak? Ortaokul sınav tarihleri

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, COVID-19 salgını sebebiyle uzaktan eğitime devam eden öğrencilerin sınavlarının yüz yüze yapılacağını açıklamıştı. Dün akşam saatlerinde gelen bilgiye göre ortaokul sınavları hakkında değişikliğe gidildi. Birçok ortaokulda dün itibariyle yüz yüze sınavlar yapılmaya başlandı. Açıklanan yönetmeliğe göre 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar her dersten bir dönem içerisinde iki sınava tabi tutulacak.

ORTAOKUL SINAV TARİHLERİ

Ortaokul sınavlarının ertelenmesi hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı. Önceden yapılan açıklama ise şu şekilde, "2020-2021 eğitim ve öğretim yılının birinci dönemine ilişkin sınavlarını tamamlamış olan okullar ikinci dönemin birinci sınavlarını 8-26 Mart 2021 tarihlerinde, birinci döneme ilişkin sınavları yapamamış olan okullar ikinci dönemin birinci sınavlarını 29 Mart-16 Nisan 2021 tarihleri arasında tamamlayacak."

yüz yüze sınav takvimi

Liselerde birinci dönem yapılamayan sınavlar geçtiğimiz 8 Mart'tan itibaren yapılmaya başlanmıştı. 29 Mart'tan itibaren yapılması planlanan lise ikinci dönem sınavları ise 3 Mayıs tarihine ertelendi.

9, 10 ve 11'inci sınıf sınavlarının ertelendiğini duyurdu. Bu kademelerde sınavlar 3 Mayıs itibarıyla yapılmaya başlanacak. Ancak 12'nci sınıfların sınav takvimi daha önce duyurulduğu şekilde devam edecek. 12'nci sınıfların katılacağı yüz yüze sınavlar 16 Nisan Cuma gününe kadar tamamlanacak.

ORTAOKUL SINAVLARINDA DEĞİŞİKLİK

Yalnızca isteyen velilerin sınavlarının dikkate alınması için başvuruda bulunmalarına izin verilmişti. Ancak birinci dönem notları yazılı sınavlar olmadan tamamlanan ilkokul 4 ve 5, 6, 7 ve 8. Sınıf öğrencileri için ikinci dönem yüz yüze yazılı sınav olacağı açıklandı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla gönderilen yazıya göre 2020 - 2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine ilişkin puanlar Okul Öncesi ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nde yer alan ölçme ve değerlendirme hükümlerine göre verilecek.

öğrenci3

Buna göre; 5, 6, 7 ve 8'inci sınıflarda her dersten bir dönemde 2 sınav yapılacak. Sınavların zamanı, en az bir hafta önceden öğrencilere duyurulacak. Sınava mazereti nedeniyle katılamayan öğrenciler belirlenen başka bir tarihte sınava alınacak. Sınavlar okul ortamında yapılacak, ancak kendisinde veya ailede birlikte kaldığı bireylerden herhangi birinde kronik rahatsızlığı bulunan ya da Kovid-19 salgınından dolayı hasta veya temaslı olan öğrenci okul içinde uygun bir zamanda ve izole bir ortamda sınava alınacak.

Sınavı yapılacak her bir ders için sınav süresi bir ders saati olarak planlanacak ve sınav bu süreye uygun olarak hazırlanacak. Gerekli görülmesi halinde cumartesi günleri de okullarda sınav yapılabilmesine imkân sağlanacak. Sınav tarihleri en az bir hafta önceden öğrencilere duyurulacak ve e-okul sistemine işlenecek. Karne notlarında sınavların yanı sıra canlı derslere katılım ve performans ödevleri de etkili olacak.

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Ziya Selçuk Milli Eğitim Bakanı
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