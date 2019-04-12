5 adımda ödemden nasıl kurtulunur?

Tıbbi sıvı tutulumu doktorlar tarafından tedavi edilmelidir. Ancak sağlığınız iyiyse, sizin derlediğimiz bu ipuçlarını izlemeye çalışın.

SU TUTMASININ ANA BELİRTİLERİ

Su tutması nedeniiyle kendinizi normalden daha ağır hissedebilir ve daha az aktif olabilirsiniz.

Diğer semptomlar şunları içerebilir:

Derideki çentikler

Ağırlık dalgalanmaları

Özellikle karın bölgesinde şişkinlik

Karın, yüz ve kalçaların şişliği

Şişmiş bacaklar, ayaklar ve ayak bilekleri

Sert eklemler

SU TUTULMASI NASIL AZALTILIR?

STRESTEN UZAK DURUN



Stres, vücudumuzun tehlikeli veya karmaşık bir duruma tepkisidir. Vücutta oluşan stres nedeniyle adrenal bezler kortizol salgılar (stres hormonu olarak da bilinir).

Şişlikten ve sert eklemlerden kurtulmak istiyorsanız, nefes alma teknikleri, bacak kaldırma, yoga ve uygun şekilde rahatlamayı öğrenin.

SAUNADA DİNLENMEK



Sauna, yalnızca günlük sorunlarınızdan kurtulmanın ve rahat etmenin iyi bir yolu değil, ödemi azaltmanın başka bir yoldur. Harvard Tıp Fakültesi tarafından yayınlanan bir makaleye göre, terleme sayesinde ödem atmak sağlanabilir. Ortalama bir kişi saunada kısa bir süre kalırken bir bardak ter kaybeder.