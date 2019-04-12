KADIN

5 adımda ödemden nasıl kurtulunur?

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
KADIN SAĞLIĞI HABERLERİ  | 12.04.2019 16:02 | Son Güncelleme

Şişlik, şişmiş bacaklar ve sert eklemler ödemin hoş olmayan belirtilerindendir. Üç tür su tutma vardır ve bunlardan birincisi (tıbbi sıvı tutma) kalp ve tiroid hastalıkları, artrit veya lupus gibi ciddi sağlık durumlarından kaynaklanır. Diğer ikisi de döngüsel ve genel sıvı tutulmasını kapsayan türlerdir. Yaşam tarzıyla ve kadınların adet döngüleriyle ilişkilidir ve genellikle tıbbi tedaviye tabi değildir.

5 adımda ödemden nasıl kurtulunur?

Tıbbi sıvı tutulumu doktorlar tarafından tedavi edilmelidir. Ancak sağlığınız iyiyse, sizin derlediğimiz bu ipuçlarını izlemeye çalışın.

SU TUTMASININ ANA BELİRTİLERİ

Su tutması nedeniiyle kendinizi normalden daha ağır hissedebilir ve daha az aktif olabilirsiniz.

Diğer semptomlar şunları içerebilir:

Derideki çentikler
Ağırlık dalgalanmaları
Özellikle karın bölgesinde şişkinlik
Karın, yüz ve kalçaların şişliği
Şişmiş bacaklar, ayaklar ve ayak bilekleri
Sert eklemler

SU TUTULMASI NASIL AZALTILIR?

STRESTEN UZAK DURUN
1

Stres, vücudumuzun tehlikeli veya karmaşık bir duruma tepkisidir. Vücutta oluşan stres nedeniyle adrenal bezler kortizol salgılar (stres hormonu olarak da bilinir).
Şişlikten ve sert eklemlerden kurtulmak istiyorsanız, nefes alma teknikleri, bacak kaldırma, yoga ve uygun şekilde rahatlamayı öğrenin.

SAUNADA DİNLENMEK
2

Sauna, yalnızca günlük sorunlarınızdan kurtulmanın ve rahat etmenin iyi bir yolu değil, ödemi azaltmanın başka bir yoldur. Harvard Tıp Fakültesi tarafından yayınlanan bir makaleye göre, terleme sayesinde ödem atmak sağlanabilir. Ortalama bir kişi saunada kısa bir süre kalırken bir bardak ter kaybeder.

EGZERSİZ
3

Eğer hareketsiz çalşıyorsanız büyük olasılıkla eve geldiğinizde bacak ve ayak bileklerinizin şişmiş olduğunu fark edersiniz. Çok uzun süre oturmak su tutulması ve buna bağlı semptomlara neden olabilir. Bundan kaçınmak için hayatınızı daha aktif hale getirin: spor salonuna gidin, ya da yürüyün.

YEME ALIŞKANLIKLARINIZI GÖZDEN GEÇİRİN
5

Protein, B6 vitamini, potasyum ve magnezyum yönünden zengin yiyecekleri yemek de suyun tutulmasını azaltmaya yardımcı olabilir. Bu ürünler: yumurta, uskumru, enginar, pancar, kereviz, avokado, ananas, kayısı, incir, kuşkonmaz ve bitter çikolata. Süzme peynir, hazır yulaf ezmesi, spor içecekleri, kurabiyeler veya konserve sebzeler gibi yüksek tuzlu yiyeceklerden ise kaçının.

YETERİNCE UYUYUN
6

Uyku eksikliği sağlığımızı olumsuz yönde etkiler ve obezite, kalp hastalığı, yüksek tansiyon ve diyabet gibi ciddi tıbbi durumlara neden olabilir. Bilim adamları kötü uykunun, böbreklerimizdeki su dengesini düzenlediği bilinen sempatik böbrek sinirlerini etkileyebileceğini doğruluyor. İnsanların birçoğunun düzgün çalışması için yaklaşık 8 saat uyuması gerekir, ancak bazılarımızın daha fazla veya daha az zamana ihtiyacı vardır. Yorgun bir şekilde uyanıyorsanız ve sürekli kestirmek için bir şans arıyorsanız, geceleri daha fazla uyumanız gerekebileceğini unutmayın.

Kara deliğe düşersek ne olur?Kara deliğe düşersek ne olur?
Elinden bez düşmeyen kadınlar dikkat!Elinden bez düşmeyen kadınlar dikkat!
En sık 40 yaş üzerindeki kadınlarda görülüyorEn sık 40 yaş üzerindeki kadınlarda görülüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ödemden kurtulmanın yolları sıvı tutulumu

En Çok Okunan Haberler

Mucize gibi: Her gün iki diş yediğinizde...

Mucize gibi: Her gün iki diş yediğinizde...

Bu aile uslanmaz! Rezil eden detay!

Bu aile uslanmaz! Rezil eden detay!

Çatlak izleri kabusu oldu! Yaşadığı acıya aldırmadan bakın nasıl dövme yaptırdı

Çatlak izleri kabusu oldu! Yaşadığı acıya aldırmadan bakın nasıl dövme yaptırdı

Spermler her geçen yıl kayboluyor!

Spermler her geçen yıl kayboluyor!

Bebeği için yaptı, viral oldu

Bebeği için yaptı, viral oldu

Her yıl 4 milyonuna teşhis konuluyor! İstanbul dördüncü sırada

Her yıl 4 milyonuna teşhis konuluyor! İstanbul dördüncü sırada

İlginizi Çekebilir

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

'Utanç' veren ses nedeniyle... Kadınlar ilişkiden kaçınıyor

'Utanç' veren ses nedeniyle... Kadınlar ilişkiden kaçınıyor

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Vajina müzesi açılıyor

Vajina müzesi açılıyor

Günlük vajinal akıntı hastalık habercisi mi?

Günlük vajinal akıntı hastalık habercisi mi?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Selülit tedavisinde yeni bir sayfa açılmış olabilir mi?

Selülit tedavisinde yeni bir sayfa açılmış olabilir mi?

Titiz ev hanımlarını seven hastalık: Karpal tünel sendromu

Elinden bez düşmeyen kadınlar dikkat!

Milyonlarca insanı etkiliyor ama en sık 40 yaş üstündeki kadınlarda görülüyor

En sık 40 yaş üzerindeki kadınlarda görülüyor

Genital siğillere dikkat! Bulaşma için cinsel birleşme şart değil

Cinsel birleşme şart değil, kapı kolundan bile...

Jinekolojik problemler, regl döneminizin sancılı geçmesine neden oluyor

Çoğu kadın bu problemi yaşıyor

Meme kanserinde hedefe yönelik ilaç tedavisi dönemi

Her 8-10 kadından birisinde görülen meme kanseri için...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.