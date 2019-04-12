5 adımda ödemden nasıl kurtulunur?

Tıbbi sıvı tutulumu doktorlar tarafından tedavi edilmelidir. Ancak sağlığınız iyiyse, sizin derlediğimiz bu ipuçlarını izlemeye çalışın.
SU TUTMASININ ANA BELİRTİLERİ
Su tutması nedeniiyle kendinizi normalden daha ağır hissedebilir ve daha az aktif olabilirsiniz.
Diğer semptomlar şunları içerebilir:
Derideki çentikler
Ağırlık dalgalanmaları
Özellikle karın bölgesinde şişkinlik
Karın, yüz ve kalçaların şişliği
Şişmiş bacaklar, ayaklar ve ayak bilekleri
Sert eklemler
SU TUTULMASI NASIL AZALTILIR?
STRESTEN UZAK DURUN
Stres, vücudumuzun tehlikeli veya karmaşık bir duruma tepkisidir. Vücutta oluşan stres nedeniyle adrenal bezler kortizol salgılar (stres hormonu olarak da bilinir).
Şişlikten ve sert eklemlerden kurtulmak istiyorsanız, nefes alma teknikleri, bacak kaldırma, yoga ve uygun şekilde rahatlamayı öğrenin.
SAUNADA DİNLENMEK
Sauna, yalnızca günlük sorunlarınızdan kurtulmanın ve rahat etmenin iyi bir yolu değil, ödemi azaltmanın başka bir yoldur. Harvard Tıp Fakültesi tarafından yayınlanan bir makaleye göre, terleme sayesinde ödem atmak sağlanabilir. Ortalama bir kişi saunada kısa bir süre kalırken bir bardak ter kaybeder.
EGZERSİZ
Eğer hareketsiz çalşıyorsanız büyük olasılıkla eve geldiğinizde bacak ve ayak bileklerinizin şişmiş olduğunu fark edersiniz. Çok uzun süre oturmak su tutulması ve buna bağlı semptomlara neden olabilir. Bundan kaçınmak için hayatınızı daha aktif hale getirin: spor salonuna gidin, ya da yürüyün.
YEME ALIŞKANLIKLARINIZI GÖZDEN GEÇİRİN
Protein, B6 vitamini, potasyum ve magnezyum yönünden zengin yiyecekleri yemek de suyun tutulmasını azaltmaya yardımcı olabilir. Bu ürünler: yumurta, uskumru, enginar, pancar, kereviz, avokado, ananas, kayısı, incir, kuşkonmaz ve bitter çikolata. Süzme peynir, hazır yulaf ezmesi, spor içecekleri, kurabiyeler veya konserve sebzeler gibi yüksek tuzlu yiyeceklerden ise kaçının.
YETERİNCE UYUYUN
Uyku eksikliği sağlığımızı olumsuz yönde etkiler ve obezite, kalp hastalığı, yüksek tansiyon ve diyabet gibi ciddi tıbbi durumlara neden olabilir. Bilim adamları kötü uykunun, böbreklerimizdeki su dengesini düzenlediği bilinen sempatik böbrek sinirlerini etkileyebileceğini doğruluyor. İnsanların birçoğunun düzgün çalışması için yaklaşık 8 saat uyuması gerekir, ancak bazılarımızın daha fazla veya daha az zamana ihtiyacı vardır. Yorgun bir şekilde uyanıyorsanız ve sürekli kestirmek için bir şans arıyorsanız, geceleri daha fazla uyumanız gerekebileceğini unutmayın.
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