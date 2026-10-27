Bu iki malzeme inatçı yağ lekelerini çıkarmaya yetiyor: 10 dakika beklemeniz yeterli!

Yağ lekeleri, suyu iten yapıları nedeniyle kumaşın liflerine tutunabiliyor. Bu nedenle yalnızca normal yıkama programını kullanmak, lekenin tamamen çıkması için yeterli olmayabiliyor.
Sosyal medya içerik üreticisi Chantel Mila, yağ lekeleriyle mücadele etmek için bulaşık deterjanı ve karbonat kullanılmasını öneriyor. Bulaşık deterjanı yağın çözülmesine yardımcı olurken karbonat, yağın emilmesini destekliyor.
Mila'nın paylaştığı yöntemi uygulamak için şu adımlar izleniyor.
Bu yöntemin hem yeni oluşan hem de daha önce yıkanmış yağ lekelerinde denenebileceği belirtiliyor. Ancak sonuç, lekenin türüne ve kumaşın yapısına göre değişebilir.
Ev aletleri markası Bosch, yağ lekelerine müdahale etmeden önce fazla yağın kuru bir kağıt havlu veya emici bezle alınmasını öneriyor. Lekeyi ovalamak yerine tampon hareketlerle müdahale etmek, yağın kumaşın diğer bölgelerine yayılmasını önlemeye yardımcı olabiliyor.
Öte yandan karbonat, özellikle koyu renkli ve canlı renklere sahip kumaşlarda renk solmasına veya renk değişimine neden olabilir. Bu nedenle karışımı uygulamadan önce giysinin görünmeyen küçük bir bölümünde denemek önem taşıyor.
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