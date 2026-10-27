Cam ocakları pırıl pırıl yapmanın pratik yolu!

Cam ocakları temizlemek için evde kolayca bulunabilen bazı malzemelerden yararlanılabiliyor. Temizlik sırasında yüzeyi çizmeyecek bezler ve uygun ürünler kullanmak önem taşıyor.

- Bulaşık deterjanı: Ocak yüzeyindeki yağ kalıntılarını temizlemeye yardımcı oluyor.

- Beyaz sirke: Yüzeydeki izlerin giderilmesine ve parlak bir görünüm elde edilmesine yardımcı olabiliyor.

- Temizlik tozu: Bon Ami gibi yüzeylere uygun temizleyiciler, inatçı lekelerin çıkarılmasında kullanılabiliyor. Ürünün cam ocak üreticisinin talimatlarına uygun olması gerekiyor.

- Mikrofiber bez: Temizlik sonrasında yüzeyi silmek ve su izlerini azaltmak için kullanılabiliyor.

- Bulaşık süngeri: Deterjanı yüzeye yaymak için tercih edilebiliyor. Sert ve aşındırıcı yüzeylerden kaçınmak gerekiyor.

- Temizlik bezi: Temizlik ürünlerini yüzeyden arındırmak için kullanılabiliyor.

- Temizlik eldiveni: Elleri temizlik malzemelerinin kurutucu etkisine karşı korumaya yardımcı oluyor.

CAM OCAK NASIL TEMİZLENİR?

Cam ocakta biriken yağları ve yemek kalıntılarını temizlemek için öncelikle ocağın tamamen soğumasını beklemek gerekiyor. Ardından şu adımlar uygulanabiliyor.