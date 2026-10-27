Cam ocakları pırıl pırıl yapmanın pratik yolu!

Cam ocakları temizlemek için evde kolayca bulunabilen bazı malzemelerden yararlanılabiliyor. Temizlik sırasında yüzeyi çizmeyecek bezler ve uygun ürünler kullanmak önem taşıyor.
- Bulaşık deterjanı: Ocak yüzeyindeki yağ kalıntılarını temizlemeye yardımcı oluyor.
- Beyaz sirke: Yüzeydeki izlerin giderilmesine ve parlak bir görünüm elde edilmesine yardımcı olabiliyor.
- Temizlik tozu: Bon Ami gibi yüzeylere uygun temizleyiciler, inatçı lekelerin çıkarılmasında kullanılabiliyor. Ürünün cam ocak üreticisinin talimatlarına uygun olması gerekiyor.
- Mikrofiber bez: Temizlik sonrasında yüzeyi silmek ve su izlerini azaltmak için kullanılabiliyor.
- Bulaşık süngeri: Deterjanı yüzeye yaymak için tercih edilebiliyor. Sert ve aşındırıcı yüzeylerden kaçınmak gerekiyor.
- Temizlik bezi: Temizlik ürünlerini yüzeyden arındırmak için kullanılabiliyor.
- Temizlik eldiveni: Elleri temizlik malzemelerinin kurutucu etkisine karşı korumaya yardımcı oluyor.
Cam ocakta biriken yağları ve yemek kalıntılarını temizlemek için öncelikle ocağın tamamen soğumasını beklemek gerekiyor. Ardından şu adımlar uygulanabiliyor.
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