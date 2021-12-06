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  4. 5 Aralık Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? 5 Aralık 2021 Pazar Süper Loto sonuçları belli oldu mu?

5 Aralık Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? 5 Aralık 2021 Pazar Süper Loto sonuçları belli oldu mu?

06.12.2021 01:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Loto çekilişi Milli Piyango ve Şisal iş birliği ile beraber gerçekleştirilmeye devam ediliyor. Şans oyunu severler tarafından Süper Loto çekiliş sonuçları ilgiyle takip ediliyor. Noter eşliğinde yapılan çekilişler, Milli Piyango TV üzerinden de canlı olarak yayınlanıyor. Süper Loto'da son olarak devreden ikramiye 83.223.649 TL değerinde oldu. Peki 5 Aralık 2021 Pazar Süper Loto çekilişi sonuçları açıklandı mı? İşte 5 Aralık Süper Loto sonuçları...

5 Aralık Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? 5 Aralık 2021 Pazar Süper Loto sonuçları belli oldu mu?

Haftanın 3 günü Süper Loto çekilişi düzenlenmeye devam ediliyor. Şans oyunu severler tarafından ilgiyle takip edilen Süper Loto çekilişi noter eşliğinde gerçekleşiyor. Milli Piyango TV üzerinden de canlı olarak yayınlanan Süper Loto'da bugün için devreden büyük ikramiye 83.223.649 TL değerinde oldu. Peki 5 Aralık 2021 Süper Loto çekilişi sonuçları açıklandı mı?

5 ARALIK PAZAR SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

Milli Piyango İdaresi tarafından haftanın üç günü Salı, Perşembe ve Pazar günleri gerçekleştirilen Süper Loto'nun bu akşam son çekilişi düzenlendi. Daha önce Perşembe gününde gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21.30 itibariyle başladı.

Canlı yayınla Milli Piyango TV’nin resmi internet sitesi ve Youtube kanalları üzerinden de yayınlanacak olan çekilişte 5 Aralık için yani bu akşamın büyük ikramiyesi 72.306.642 lira olarak belirlenmişti.

Yapılan son çekilişte şanslı numaralar 10 ,17, 20 ,29 ,51 ,60 oldu. Bu akşamın şanslı numaraları ve detayları ise Milli Piyango İdaresinin resmi sitesi olan “millipiyangoonline.com” adresi üzerinden ilan edildi.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.

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