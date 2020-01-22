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  4. 5 asırdır Osmanlı lezzeti tahin helvası üretiyorlar

5 asırdır Osmanlı lezzeti tahin helvası üretiyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2020 08:46 | Son Güncelleme

BALIKESİR’in Edremit ilçesinde, Osmanlı döneminde kurulan tahinhanede üretilmeye başlanan tahin helvası, Helvacıoğlu ailesinde babadan oğula geçerek 500 yıldır yapılmaya devam ediyor.

Abdulkadir AYDINIŞIK/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Edremit ilçesinde, Osmanlı döneminde kurulan tahinhanede üretilmeye başlanan tahin helvası, Helvacıoğlu ailesinde babadan oğula geçerek 500 yıldır yapılmaya devam ediyor. Osmanlı döneminde olduğu gibi bugün de halen tahin helvası üreten 9'uncu kuşak helva ustası Ali Mürteza Helvacıoğlu, geleneksel yöntemlerle ürettikleri tahin helvasının asırlardır süre gelen lezzetini koruduklarını söyledi.
Edremit ilçesinde 2000 yılında kurduğu imalathanede babasına rakip olan Helvacıoğlu ailesinin 9’uncu kuşak temsilcisi Ali Mürteza Helvacıoğlu, oğulları Fatih, Halil ve Burak ile birlikte ailenin asırlardır süregelen mesleğini devam ettiriyor. Ali Mürteza Helvacıoğlu, dedelerinin 500 yıl önce Edremit'te yapıp Osmanlı saraylarına ve çarşılarına gönderdikleri tahin helvasını, lezzetini bozmadan aynı şekilde ürettiklerini belirtti. Osmanlı döneminde olduğu gibi ballı tahin helvası da yaptıklarını söyleyen Ali Mürteza Helvacıoğlu, helva üretimine dedelerinden kalma geleneksel yöntemler ve asırlık bakır kazan ile taş değirmeni kullanarak devam ettiklerini belirtti.
'700 YIL ÖNCE DENİZLİ’DE HASAN BASRİ EFENDİ TARAFINDAN KEŞFEDİLMİŞTİR'
Osmanlı'nın önemli lezzeti tahin helvasının hikayesini anlatan helva ustası Ali Mürteza Helvacıoğlu, "Helva, Türk geleneksel sanatları içerisinde belki de en önemli yeri alan bir gıda maddesidir. 700 yıl önce Denizli’de Hasan Basri Efendi tarafından keşfedilmiştir. Bu zat, helvacıların piri olarak anılmaktadır. O günden beri de ülkemizde helva yapılmaktadır. Ailemiz de bu sanatın bir üyesidir. Bilebildiğimiz kadarıyla 1350’li yıllarda Osmanlı, tahinhaneyi bugünkü Şükrü Tunar Kültür Merkezi'nin olduğu yerde açmıştır. Daha sonra Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethetmeden önce Edremit'e geliyor ve Paşadağ’da bulunan Paşa Sultan Ormanı'nı büyük dedelerimize veriyor. Bu bir bal ormanıdır. O günden beri, 500 yılı aşkın süredir tahin helvası bal ile yapılıp ailemiz tarafından Osmanlı Sarayına ve çarşılarına gönderilmektedir" dedi.
'ŞU ANDA BENİM ÇOCUKLARIM BU İŞİ DEVAM ETTİRMEKTE'
Helvanın yapım süreci hakkında da bilgi veren Helvacıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Şu anda benim çocuklarım bu işi devam ettirmekte. İnşallah bundan sonra da bu şekilde gidecektir. Şeker şerbetini kaynatıp çöven suyuyla çırpıldıktan sonra beyaz ağda elde ediliyor. Daha önce kabuklarından ayırdığımız yerli susamları fırınlarda kurutup, eski değirmenlerde ezip tahin haline getiriyoruz. Bu ikisini de kararak helvayı oluşturuyoruz. Değirmenden kazana üretimde kullandığımız birçok ekipman asırlık. Eskiye bağlı yöntemlerle, helvanın asırlık nefasetini tutturmaya çalışıyoruz. Bunun yanında Osmanlı dönemindeki gibi ballı helva da yapıyoruz."

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