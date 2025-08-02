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5 bin doğumda bir görülen nadir hastalık! Rahim ve vajinanın olmaması durumu: 20 yaşında kendi karın zarından vajinası oldu! Müllerian agenezi sendromu nedir?

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Jinekolog Onkolog Doç. Dr. Seda Şahin tarafından gerçekleştirilen başarılı bir operasyonla, 20 yaşındaki genç kadın, nadir görülen bir doğumsal anomali olan Müllerian agenezi sendromundan kurtarıldı. Yaklaşık her 5 bin doğumda bir görülen bu durum, rahim ve vajinanın gelişmemesiyle karakterize ediliyor.

5 bin doğumda bir görülen nadir hastalık! Rahim ve vajinanın olmaması durumu: 20 yaşında kendi karın zarından vajinası oldu! Müllerian agenezi sendromu nedir?
Sedef Karatay

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı ve Jinekolog Onkolog Doç. Dr. Seda Şahin tarafından yapılan başarılı ameliyat ile 20 yaşındaki genç kadın; 5 binde bir görülen rahim ve vajinanın gelişmemesi durumu olan müllerian agenezi anomalisinin Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser (MRKH) sendromundan kendi karın zarından yapılan vajinayla kurtuldu.

5 bin doğumda bir görülen nadir hastalık! Rahim ve vajinanın olmaması durumu: 20 yaşında kendi karın zarından vajinası oldu! Müllerian agenezi sendromu nedir? 1

"5 BİN DOĞUMDA BİR GÖRÜLÜR"

Müllerian agenezi sendromunun rahim ve vajinanın olmaması durumu olduğunu söyleyen Doç. Dr. Seda Şahin, "Müllerian agenezi nadir görülen 5 bin doğumda bir görülen anomalilerdir. Bu hasta grubunun genellikle ana sıkıntısı yani bizim de hastamızda olduğu gibi rahminin ve vajinasının olmaması ama dıştan baktığımızda hastaların herhangi bir dışarıdaki fenotipik görüntüsünde bir problem yok. Yani göğüs gelişimleri yine dışarıdaki vajinal bulvar dokuların gelişiminde bir sıkıntı görülmemektedir ama hastalar genellikle ergenlik döneminde adet görememekle karşımıza gelmektedir. Bu hastalığa yapacağımız şey bir görüntüleme yöntemi."

"3 ÇEŞİT AMELİYAT YAPABİLİYORUZ"

Doç. Dr. Seda Şahin, "Aslında çoğu tanısını ergenlik döneminde konmuş oluyor çünkü adet görememek ciddi bir problem ve bu hastalar bu dönemden ergenlikten erişkinliğe geçen süreçte maalesef ne yapacaklarını bilemiyorlar. Nasıl bir yaklaşım yapılacağını çok da bilemiyorlar. Genellikle evlenme dönemlerinde bize başvuruyorlar ki nasıl bir seçenek hastalar fonksiyonel bir yaşam sürdürmek için hangi seçenekleri tercih etmeleri gerektiğini bize danışarak bir yön çizmek istiyorlar. Baktığımızda bu hastalıkta nasıl ameliyatlar yapabiliyoruz. 3 çeşit ameliyat yapabiliyoruz. Bunu hastanın kendi yine karın zarını kullanarak yani kendi peritonunu kullanarak ki bu biyo uyumluluğumuzun en yüksek olduğu dokulardan biri. Yine vajina yapabiliyoruz karın zarından. Yine bağırsağı kullanarak yapabiliyoruz ve deri grefti kullanarak yapabiliyoruz" dedi.

5 bin doğumda bir görülen nadir hastalık! Rahim ve vajinanın olmaması durumu: 20 yaşında kendi karın zarından vajinası oldu! Müllerian agenezi sendromu nedir? 2

"ÇOCUK SAHİBİ OLMAK İÇİN BİR ŞANSLARI MEVCUT"

Şahin, yaptıkları başarılı ameliyat ile hastalarının vajinası olduğunu ve durumunun iyi olduğunu söyleyerek, "Peki bunlardan hangisi bizim için daha konforlu hasta için daha konforlu diye bakarsak; yine bağırsakla ilgili yaptığımızda olan akıntılar, yine deri fleplerinin tutmama riski nedeniyle Laparoskopik Davydov yöntemi dediğimiz kendi peritonundan yapılan vajina hasta için en uyumlusu oluyor. Sonuçta bu hastaların yumurtalıkları olduğu için ne olursa olsun ileride çocuk sahibi olmak için bir şansları mevcut."

5 bin doğumda bir görülen nadir hastalık! Rahim ve vajinanın olmaması durumu: 20 yaşında kendi karın zarından vajinası oldu! Müllerian agenezi sendromu nedir? 3

"BU SIKINTILARI YAŞAYAN HASTALAR BUNUN BİR YAZGI OLMADIĞINI BİLSİNLER"

Şahin, "Taşıyıcı annelik veya rahim nakli ile bu hastalarda çocuk sahibi olmak mümkün ama tabii ki de herhangi bir evlilik hayatını sürdürmek için de gerekli olan bazı fonksiyonel durumları biz hastalara bu şekilde sağlamış oluyoruz. Yine bizim hastamızda 20'li yaşlarındaydı. Rahmi ve vajinası bulunmamaktaydı aynı zamanda yine böbrek anomalileri eşlik etmekteydi hastamıza. Bu hastamıza kendi peritonundan Laparaskopik yöntemle bir vajina yaptık ve hastamızı da 2 gün sonra taburcu ettik. Şu anda gayet iyi kontrolleri iyi gitmektedir. Bu sıkıntıları yaşayan hastalar bunun bir yazgı olmadığını bilsinler. Yani sonuçta yine de fonksiyonel olarak hayatlarını düzenli bir şekilde devam ettirebilecekleri bir cerrahi yöntem var ve bunu biz burada uygulamaktayız" ifadelerini kullandı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Yumurtalık Vajina Rahim
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