Kahve telvelerinizi çöpe atmayın: Tencereleri pırıl pırıl yapıyor!

Kahve hazırladıktan sonra geriye kalan telveler genellikle çöpe atılıyor. Ancak bu kalıntılar, karbonatla bir araya getirildiğinde bazı temizlik işlerinde yeniden kullanılabiliyor.

Karbonat hafif aşındırıcı özelliğiyle yüzeydeki kirlerin çıkarılmasına yardımcı olurken kahve telvesindeki parçacıklar da ovalama sırasında kalıntıların uzaklaştırılmasını kolaylaştırabiliyor. Özellikle hafif yağ lekelerinde kullanılabilen karışım, yanmış yemek kalıntıları ve inatçı lekelerde ise yeterli olmayabiliyor.

KAHVE TELVESİ VE KARBONAT KARIŞIMI NASIL HAZIRLANIR?

Evde kolayca hazırlanabilen karışım için iki yemek kaşığı kullanılmış kahve telvesi ve bir yemek kaşığı karbonat gerekiyor.

- Kahve telvesini hazırlayın: Kahve yaptıktan sonra kalan telveleri bir kenara ayırın ve kısmen kurumasını bekleyin.

- Malzemeleri karıştırın: İki yemek kaşığı kahve telvesini bir yemek kaşığı karbonatla küçük bir kapta birleştirin.

- Kıvamını ayarlayın: Homojen bir karışım elde edene kadar karıştırın. Daha macun kıvamında olması için birkaç damla su ekleyebilirsiniz.

- Yağlı yüzeye uygulayın: Karışımdan az miktarda alarak yağ bulunan bölgeye sürün. Öncelikle tencere veya tavanın bu tür temizliğe uygun olduğundan emin olun.

- Nazikçe ovalayın: Uygun bir sünger veya bezle yüzeyi fazla bastırmadan temizleyin.

- İyice durulayın: Karışımın kalıntılarını suyla temizleyin. Gerekirse bulaşık deterjanıyla yıkayın.

Karışımın ihtiyaç duyulduğu anda ve kullanılacak miktarda hazırlanması öneriliyor.

HER TENCERE VE TAVADA KULLANILABİLİR Mİ?

Kahve telvesi ve karbonatın aşındırıcı etkisi, bazı hassas yüzeylere zarar verebilir. Bu nedenle karışımın özellikle yapışmaz kaplamalı, çizilmeye yatkın veya üreticisi aşındırıcı temizleyicileri önermeyen mutfak gereçlerinde kullanılmaması gerekiyor. Emin olunmayan durumlarda üreticinin temizlik talimatlarına uyulması önem taşıyor.