5 bin dolara yepyeni bir eve sahip oldu!

35 dolar karşılığındaysa karavanın zeminini kaplamak için gerekli malzemeyi aldı. Geri kalan malzemeler içinse 415 dolar harcadı. Şu anda kızları ile birlikte karavanda yaşayan Shannon, huzurlu bir eve sahip oldukları için çok mutlu olduğunu söyledi.

Hayran bırakan değişim!

Koyu renklerle ve her ne kadar kullanışlı yapılmaya çalışsa da pek çok alanın kullanılamaz bir halde tasarlandığı karavanı yenilemeye karar veren aile, ilk olarak bir iç mimarlık firmasıyla anlaştı.

Firma çalışanlarına bütçelerinin kısıtlı olduğunu söyleyen Shannon, hayalinde nasıl bir karavana sahip olmak istediğini anlattı.

Çocukları ve kendisi için yeterli alana sahip olması gerektiğini söyleyen Shannon, yenilenen karavanında tüm ihtiyaçlarını karşılayacağı donanıma da sahip olmak istiyordu.

Shannon'un isteklerini ön planda tutarak ferah bir ev tasarımı yapmayı planlayan ekipler, kolları sıvadı ve kısa süre içinde mucizeler yarattı.

Olabildiğince küçük mobilyalar kullanarak ailenin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak bir ev tasarlayan ekipler, işçilikle de parmak ısırtan bir sonuca imza attı.

Karavanda yatağa dönüşen koltuklar, geniş pencelerin yanı sıra beyaz renkle çevrelenmiş bir tasarım hakim oldu.

Küçük ahşap dokunuşlarla şık bir görünümle tamamlanan tasarımda, içeriyi görenler gözlerine inanamadı.

Öyle ki karavanın eski halini görenler, büyüleyici bir dokunuşla karşılaştı.

Fırından bulaşık makinesine, buzdolabından çamaşır makinesi kadar tüm temel ihtiyaçların yer aldığı karavanda düşünülen küçük detaylar çocukları da mutlu edecek cinstendi.