5 bin yıllık tarihi 95 bin kişi ziyaret etti

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'in Kaman ilçesinde, Anadolu'nun 5 bin yıllık tarihiyle ilgili eserlerin yer aldığı Kaman Kalehöyük Arkeoloji Müzesini geçen yıl 95 bin yerli ve yabancı turist gezdi.

Çağırkan köyündeki müzede, Müzeler Haftası dolayısıyla düzenlenen programda bir konuşma yapan Kaman Kalehöyük Arkeoloji Müzesi Müdürü İzzet Esen, bu tür etkinliklerle Türkiye'deki doğa ve kültür varlıklarının korunması ve tanıtılmasının amaçlandığını ifade etti.

Kültür varlıklarının korunmasının önemine işaret eden Esen, şunları söyledi:

"Tarihi eserlerin onarılması ve saklanması ile gelecek kuşaklara aktarılması için yapılan ve yapılmakta olan çalışmalar devam ediyor. Müzelerimizi tanıtarak halkımızın milli kültür ve tarih bilgisini zenginleştirmek, bu değerlere sahip çıkılması ve yurt dışına kaçırılmasını önlemek yine bu haftanın hedeflerindendir. Müzelerimiz aynı zamanda bir eğitim merkezidir. Özellikle okul çağındaki çocuklarımızı ve halkımızı bu konularda aydınlatmaktır."

Esen, Çağırkan köyünde bulunan Kalehöyük bölgesindeki kazılarda Anadolu'nun 5 bin yıllık tarihinin araştırıldığını dile getirerek, buradaki kazılarda çıkarılan eserlerin müzede sergilendiğini söyledi.