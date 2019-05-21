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5 bin yıllık tarihi 95 bin kişi ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2019 15:16 | Son Güncelleme

Müzeler haftası kapsamında Kaman'a bağlı Çağırkan Köyünde bulunan Kalehöyük Arkeoloji Müzesinde tören düzenlendi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'in Kaman ilçesinde, Anadolu'nun 5 bin yıllık tarihiyle ilgili eserlerin yer aldığı Kaman Kalehöyük Arkeoloji Müzesini geçen yıl 95 bin yerli ve yabancı turist gezdi.

Çağırkan köyündeki müzede, Müzeler Haftası dolayısıyla düzenlenen programda bir konuşma yapan Kaman Kalehöyük Arkeoloji Müzesi Müdürü İzzet Esen, bu tür etkinliklerle Türkiye'deki doğa ve kültür varlıklarının korunması ve tanıtılmasının amaçlandığını ifade etti.

Kültür varlıklarının korunmasının önemine işaret eden Esen, şunları söyledi:

"Tarihi eserlerin onarılması ve saklanması ile gelecek kuşaklara aktarılması için yapılan ve yapılmakta olan çalışmalar devam ediyor. Müzelerimizi tanıtarak halkımızın milli kültür ve tarih bilgisini zenginleştirmek, bu değerlere sahip çıkılması ve yurt dışına kaçırılmasını önlemek yine bu haftanın hedeflerindendir. Müzelerimiz aynı zamanda bir eğitim merkezidir. Özellikle okul çağındaki çocuklarımızı ve halkımızı bu konularda aydınlatmaktır."

Esen, Çağırkan köyünde bulunan Kalehöyük bölgesindeki kazılarda Anadolu'nun 5 bin yıllık tarihinin araştırıldığını dile getirerek, buradaki kazılarda çıkarılan eserlerin müzede sergilendiğini söyledi.

Müze yerleşkesinde aynı zamanda Japonya sınırları dışındaki en büyük botanik bahçesi olan Japon Bahçesi'nin de bulunduğunu ifade eden Esen, bahçenin yerli ve yabancı turistlerce yoğun ilgi gördüğünü, müze ve bahçeyi 2018 yılında 95 bin kişinin ziyaret ettiğini aktardı.

Programda, Kırşehir Erol Güngör Ortaokulu öğrencileri Şaman dansı ve zeybek, Ahi Evran Üniversitesi öğrencileri ile "Müzede Yeşeren Umutlar Projesi"ndeki katılımcı kadınlar drama gösterisi sundu.

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